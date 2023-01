Tres apuntes para abrir la semana

Confidencial pero en casa. Pues va a ser que es tradición en Estados Unidos que un presidente se lleve información confidencial a casa. Pero con el matiz de que, además de la confidencialidad, estamos hablando de documentos que no pueden salir del despacho oficial de turno, de manera que no hay excusa para que acaben en la vivienda del inquilino del poder. Primero lo vimos con Donald Trump y ahora con el propio presidente Biden. De repente, Trump encuentra un salvavidas en su antagonista, y eso que todo el mundo daba por hecho que el experimentado en lides políticas era Biden y Trump el advenedizo. Me reafirmo en la impresión de que ni uno ni otro están a la altura (que es mucha) de lo que supone sentarse en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Ahora lo peor es que lo que se va sabiendo de la investigación en torno al presidente da alas a Trump para el regreso al poder. Lo que nos faltaba.

Feijóo y sus pasos en Madrid . Alberto Núñez Feijóo se paseó ayer por la madrileña Plaza de España con los candidatos del Partido Popular a las alcaldías de las capitales de provincia. La víspera evitó acudir a la concentración contra Pedro Sánchez, a la que sí acudieron varios altos cargos orgánicos y públicos del PP. Es evidente que Feijóo está midiendo al milímetro sus pasos y evitando, sobre todo, coincidir con Vox. Una cosa es que su partido gobierne con los de Abascal en Castilla y León y dependa de ellos en otras plazas y muy diferente es compartir fotos. Da la sensación de que Feijóo ya ha asumido que la política nacional tiene un listón de exigencia mucho mayor que el que disfrutó en Galicia gracias a sus continuas mayorías absolutas.

Sánchez y su apoyo a Carolina Darias. El próximo día 27, Pedro Sánchez se desplazará a Gran Canaria para impulsar la candidatura de Carolina Darias, la todavía ministra de Sanidad, a la alcaldía capitalina. Los socialistas son conscientes de la relevancia de esa plaza, y no solo porque lleven dos mandatos seguidos de cogobierno, sino porque el resultado en la ciudad influye en gran medida en la suma de votos para el Cabildo y puede poner en juego un diputado al Parlamento en la lista insular. En el PSOE canario temen el impacto a la baja de las decisiones de Sánchez y quizás por eso mismo no sea este el mejor apologeta de las virtudes de Darias, pero a ver quién se lo plantea abiertamente al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas.