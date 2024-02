Un menor en la cárcel

Es lógico enorgullecerse del carácter «garantista» del ordenamiento jurídico español, un sistema en el que los derechos fundamentales se anteponen a cualquier otra consideración. Ahora bien. ¿Es siempre garantista? Parece que nuestra justicia lo es más con unas personas que con otras, con una tendencia a tener cierta sensibilidad con quien tiene una mejor posición social o económica y ante quien es más blanco que negro.

Viene esto a cuenta del chico que ha estado encarcelado en Gran Canaria como presunto patrón de una patera, enfrentándose a penas de hasta ocho años de cárcel, y que es menor de edad.

Dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ninguno de los dos jóvenes sobre los que se sospechó su minoría de edad alegó ante el juez que los envió a prisión en diciembre que lo eran. Pero la cuestión es si alguien se lo preguntó, porque en eso consiste el ejercicio de un derecho que se supone garantista.

Al parecer, aunque aporten su partida de nacimiento, lo cual hicieron, al ser senegalesa no tiene validez en España, porque no han pasado por el proceso de verificación internacional de documentos. Siendo así, no se puede comprobar si su nombre es real o ficticio, si su origen es verdadero o inventado, o si su edad es una u otra. Pues bien, si no se tiene certeza sobre a quien se está procesando, lo lógico es aplicar las medidas que más benefician al reo, porque es ahí donde reside el garantismo.

Casi siempre, y esto es otro precepto de la justicia, es preferible que alguien que sea culpable esté en la calle a que una persona inocente este en la cárcel. Esto funciona bien con políticos y empresarios, como en el caso del exministro Eduardo Zaplana, que lleva décadas en Benidorm agonizando de cáncer y por eso está en libertad. Pero es que Zaplana, aunque bien bronceado por el sol del Mediterráneo, tiene la «suerte» de no ser completamente negro, lo que le permite acceder a todas las garantías.