Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer

Fue en julio cuando el político anunció su retirada temporal

C. P. S.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:37

Comenta

Borja Semper anunció en julio que padecía un cáncer por el que se tenía que someter a un «tratamiento exigente». Pero tras cuatro meses «durísimos», el portavoz nacional del Partido Popular lleva ya cuatro semanas sin quimioterapia. «Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante», ha escrito en su cuenta de X junto a una imagen de él en un ascensor. En el mensaje también aprovecha para agradecer «tantos mesnajes de afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!».

Fue el 14 de julio cuando Semper anunció que dejaba la política de manera temporal para centrarse en el tratamiento. «No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación», aseveró.

Desde ese día, Semper ha reaparecido en contadas ocasiones. Aunque la última vez fue a través del Instagram de su mujer, Bárbara Goenaga, quien ha sido su principal apoyo en estos meses de tratamiento. En esa publicación, a Goenaga y Semper se les veía disfrutando de unos días en Cádiz. Una publicación del 30 de noviembre en la que la actriz escribía en vasco «disfrutando la vida».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  4. 4 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  5. 5 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  6. 6 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  7. 7 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de diciembre
  9. 9 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  10. 10 El Granca y el Cabildo buscan alternativa a Dreamland, que puede rescindir el contrato pero con penalización

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer

Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer