Málaga acoge al mayor barco del mundo, el 'Symphony of the Seas'

Así, su llegada está prevista desde el astillero francés de Saint Nazaire, donde fue recibido el pasado viernes por Royal Caribbean Internacional de manos del constructor. Lo hará a las 06.00 horas y partirá hacia Barcelona a las 22.00 horas. Una vez que el buque se aleje por la bocana del recinto, el puerto y la ciudad lo despedirán con fuegos artificiales, poniendo fin a una intensa jornada.

Este nuevo buque es el número 25 de la flota de Royal Caribbean y cuarto de la clase' Oasis', que realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo de abril a octubre.

Málaga capital será la única ciudad del mundo que haya albergado en un periodo de 48 horas a los cuatro buques insignias de la misma clase, considerados los barcos más grandes de la industria: el Oasis of the Seas, el Anthem of the Seas, Allure of the Seas y el propio Symphony of the Seas.

Desde abril y hasta la llegada del otoño realizará cruceros de siete noches por el Mediterráneo saliendo de Barcelona como puerto base y hará escala en Palma de Mallorca, en España; Provenza (Francia) y Florencia, Pisa, Roma y Nápoles (Italia).