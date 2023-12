¿Hay que pasar la ITV a un coche aunque no se utilice?

Todos los vehículos tienen la obligación de realizar la ITV con las periodicidades que establece la normativa aplicable, excepto si están dados de baja en la Dirección General de Tráfico y ya no están en circulación.

La Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, AEMA-ITV, recuerda la obligatoriedad de que todos los vehículos matriculados se sometan a la inspección técnica en tiempo y fecha establecidos, tanto si se encuentran en circulación como si están estacionados durante un periodo de tiempo prolongado, en cumplimiento con los artículos 10.1 del Reglamento General de Vehículos y 4 del Real Decreto 920/2017.

El presidente de AEMA-ITV, Jorge Soriano, explica que «el hecho de que un vehículo esté estacionado y sin usarse durante un periodo de tiempo prolongado no le exime de la obligatoriedad de tener la ITV en vigor ya que, esté en circulación o no, se trata de un vehículo matriculado habilitado para circular en cualquier momento. Además, si en un momento dado tenemos que usarlo con urgencia o para algún imprevisto, si no lo tenemos inspeccionado con éxito, contamos con muchas probabilidades de ocasionar un accidente».

El objetivo de tener la ITV aprobada es aumentar la seguridad vial para la reducción del número de siniestros viales, así como la protección del medioambiente mediante la detección y disminución de emisiones contaminantes.

También cabe recordar que no tener la ITV al día, además de poner en riesgo la seguridad vial y, por ende, la vida de los usuarios de las carreteras, supone una infracción grave tipificada en el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sancionada con multa de 200 o 500 euros.

Asimismo, la seguridad vial puede verse mermada por vehículos que se encuentren aparcados durante un largo periodo de tiempo debido a pérdidas de aceite o fallos en los frenos, por ejemplo, que repercutan en daños personales o materiales.