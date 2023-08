Pedroche responde a las críticas tras su posado postparto: «Tengo que cuidar mi salud mental»

Cristina Pedroche ha vuelto a ocupar el debate en redes sociales después de compartir una foto este fin de semana donde alardeaba de su rápida recuperación postparto tras el nacimiento de su hija, hace solo tres semanas. «No hay suerte ni milagros», explicaba la presentadora, que aludía a una buena preparación -deporte, meditación y alimentación saludable- antes y durante el embarazo.

La «ligereza» con la que publicó su experiencia personal ha generado un aluvión de críticas que apuntan a perspectivas poco realistas para la mayoría de mujeres. «No estoy de acuerdo. Depende también de muchos otros factores; tener tiempo para entrenar, alguien que cuide al bebé, alguien que te cocine», aseguraba uno de los usuarios. «La genética también tiene algo que ver», señala otra.

La polémica ha obligado a Pedroche a responder con otro post en sus cuentas de Twitter e Instagram en el confesaba «agotador» tener que recibir un odio constante y tener que dar explicaciones.

«No he dicho que sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío», asegura la presentadora.

«Si he compartido los entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie, pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado ni un segundo de mi hija desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura (...) Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella».