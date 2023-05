Restaurantes en Gran Canaria para disfrutar con mamá su gran día

Vanesa Delgado y José Luis Reina Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Queremos ponértelo un poco más fácil para no fallar este domingo, Día de la Madre. Si hace unos días te ofrecíamos unas doce propuestas deliciosas para celebrar este día especial, hoy queremos ayudarte por si aún no tienes claro dónde comer en caso de querer celebrarlo fuera de casa. Además, y para simplificarlo más aún, filtraremos las propuestas en diferentes géneros y gustos, además, obviamente, de que los mencionados abren el domingo. Así que ya no hay excusas para sorprender a mamá.

Para las amantes de la carne Aquí las opciones son muchas y muy buenas, pero en la selección para esta fecha tan especial hemos elegido tres grandes restaurantes de esos que no fallan en los momentos clave. Las Lilas, en Ingenio, el Churrasco, en Costa Meloneras o Las Palmas de Gran Canaria y Casa Brito, en Arucas, son tres opciones seguras donde la experiencia está garantizada y donde la carne alegrará la jornada. Ampliar Churrasco Meloneras. Para las que prefieran pescado y mar Si a mami le gusta el pescado bien fresco y sentirse cerca del mar, celebrar su día en Liagora Canarias, en el Castillo del Romeral, cumplirá dos deseos a la vez. Pescado fresco de nuestras costas y atención inmejorable. Un domingo con vistas al marco incomparable de la playa de Maspalomas será el mejor enclave para que mamá disfrute entre mil maravillas de su día. Y si a esto se le añade disfrutar en la magnífica terraza del Senador, ya entonces se convertirá en una celebración inolvidable. Pescado y marisco frescos, arroces de gran nivel, una cuidada atención en general y de Ana en particular. Otro lugar con mucho encanto y mejor producto es el Embarcadero, en la capital grancanaria. Terraza única, servicio impoluto y un manejo de los puntos que asombra. Una opción segura. Para mamis rock and roll Huyendo de convencionalismos, celebrar el día de mamá devorando las mejores hamburguesas de nuestra isla será un todo un triunfo. Hamburguesas de autor como las de All or Nothing, que nos anuncian que tendrá nuevas propuestas en carta, aunque su smoked mayo empieza a ser un clásico en la ciudad. Garantizamos que mamá no se querrá ir sin probarla. O las irresistibles de Love and Hate Pizza Sport Bar donde recomendamos que lleves a mamá a probar su nueva incorporación, la hamburguesa La Toscana. Puro rock y diversión para mamá. Otra excelente opción al más puro estilo americano son las hamburguesas de La 66, en Las Canteras. Llevan años haciendo una selección de burgers muy famosas en la ciudad, de ahí su lleno total en cada apertura. Un gran plan para un baño antes o después del homenaje. Para mamis con 'buon appetito' La pizza no debe faltar nunca en ninguna celebración que se precie y si además se celebra en alguno de estos tres locales que le proponemos, el evento y el regalo serán solo uno. 450 Gradi, su encantador local y todas sus tentadoras pizzas, hacen realidad los sueños de toda mamá amante de la buena pizza. Lo mismo ocurre con uno de los grandes en esta materia de toda la isla de Gran Canaria: Pikza, para muchos el local con las mejores pizzas. Lo que sí es seguro es que su exclusiva selección de vinos ofrecen una oferta maridaje única, para combinar tanto con las pastas como con las célebres pizzas. Lo mejor es intentar pedir varias y dejarse sorprender. Y desde luego, otro de los grandes locales de referencia en la materia, la trattoria pizzería Calabré, también en la capital grancanaria, de gran comedor, servicio y manejo de la masa. Pruebe y nos cuenta. Ampliar Pizza de 450 Gradi. Comer sano, una opción estupenda para celebrar Si a mamá le gusta la comida saludable, con cualquiera de estas tres propuestas, la boca se le hará agua. Celebrar con salud y sabor, será el mejor brindis para un día de fiesta como este. En Bioloco encontrarás esos platos irresistibles a la vista y lo mejor, todos 100% sanos y sabrosos. Avocadísimo es otro de nuestros favoritos con comida súper casera, súper sabrosa, súper equilibrada y muy verde. Y no podía faltar Amélie Green con cualquiera de sus propuestas sanas y equilibradas. Al igual que nosotros estamos enamorados de sus poké, a mami seguro que le pasará lo mismo. Si quieres celebrar el Día de la Madre con un sabor diferente y remoto, el Kim lo pone muy fácil. Pura Corea en el plato que seguro la sorprenderá y además le encantará. La propuesta ideal para compartir un día tan especial. Para las más cosmopolitas Si quieres celebrar el Día de la Madre con un sabor diferente y remoto, el Kim lo pone muy fácil. Pura Corea en el plato que seguro la sorprenderá y además le encantará. La propuesta ideal para compartir un día tan especial. Si lo que queremos es viajar hasta Japón y su excelente gastronomía, una gran opción es ir al primer restaurante japonés de España, que es el Fuji y está en Las Palmas de Gran Canaria. También en Las Canteras, y con terraza con vistas al mar, el Monte Líbano nos ofrece lo mejor de la cocina libanesa, tan admirada internacionalmente. Ampliar Plato de KIM.