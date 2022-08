12 restaurantes en Playa del Inglés para disfrutar este verano

Nos adentramos en la zona que todos conocemos por Playa del Inglés, aunque referenciamos en nuestra lista dos locales más, uno en San Fernando de Maspalomas y otro en El Tablero que, para nosotros son visita obligada todos los veranos en el sur de Gran Canaria. Propuestas de siempre, acompañadas de suculentas novedades, completan este listado y, a ser posible, lo ideal es que no te pierdas ninguno.

1. La Palmera Sur

Restaurante La Palmera Sur / Imagen cedida

Nuestro favorito de la lista sin dudarlo y, aunque tenemos la suerte de poder disfrutarlo durante todo el año, cuando llega el verano nos sabe aún más y mejor ir a La Palmera Sur. Las berenjenas, el Bocata de calamares, Pan Bao con chili Crab, Los langostinos al curry rojo y su Lasaña coreana, conforman ese universo de sabores como solo en La Palmera saben hacerlo. No se pierdan de postre, los Canelones de mango. Lo ideal es que pidas y compartas, porque esa será la mejor manera de probar y disfrutar.

Capitaneados por Manolo y María, el excelente servicio multiplica exponencialmente la experiencia y, con mucha probabilidad saldrás con una nueva fecha de reserva en el calendario porque antes de terminar estarás pensando en volver. No se pierdan detalle de la decoración y atentos a su selecta bodega.

En verano despliegan una encantadora terraza, de la que te será complicado irte.

Fusión, producto fresco y pinceladas de otros lugares del mundo, en un entorno cuidado y diferente, es la mejor definición de La Palmera Sur.

Este restaurante forma parte del Grupo Támbara y todos seducen en igual proporción. En próximos listados les contaremos con detalle el resto de locales del grupo.

Ubicación

Información y reservas

2. Umiaya

Restaurante Umiaya / Imagen cedida

Dos salas decoradas con un gusto impecable y una selecta terraza hacen del Umiaya el lugar más exclusivo de nuestra lista pero mucho más les tenemos que contar, de la excelente cocina que se hace en Umiaya.

Basándose en la cocina tradicional canaria sin dejar atrás ninguna de las islas, en Umiaya podrás viajar con cada bocado. Tratan y combinan el producto como en pocos lugares puedes encontrarlo y lo fusionan con pinceladas que te sorprenderán y te llevarán a cualquier parte del mundo. Su bodega es francamente fabulosa y no solo te sorprenderás con las referencias pero para que sepas de lo que estamos hablando, tienes que ir a Umiaya y vivir la experiencia.

Te recomendamos el menú degustación porque será la mejor manera de probar las i nfinitas sensaciones que provoca Umiaya.

Absolutamente indispensable en nuestra lista.

Ubicación

Información y reservas

3. Calma Chicha

Terraza del Restaurante Calma Chicha / Imagen cedida

Si este verano quieres disfrutar de un auténtico oasis de calma, tal y como su nombre indica, mientras disfrutas de una cuidada cena, llena de matices y con productos frescos y de alta calidad, mientras te atienden de forma acogedora, debes ir reservando ya mismo en Calma Chicha.

Abren a partir de las 18:00 horas y, aunque nos parezca pronto para cenar, nuestra recomendación es que vayas temprano y así podrás disfrutar de su menú degustación que solo sirven, hasta las 21:00 horas.

Si no llegas tan temprano, no te preocupes, aquí te dejamos nuestras recomendaciones para que puedas entrar en este universo único, marcado por la tradición española y lleno de matices de otras culturas. De entrantes, no deberías perderte el Mousse de Foie Gras de pato sobre tierra de cacao y su espectacular Ensaladilla Rusa. En materia de pescados, prueben su Falso Sashimi de Pez Limón, en carnes su increíble Steak Tartar y de postre el Purple Rain.

La sala, está decorada con materiales naturales y con un gusto y detalle, fuera de lo común, además cuentan con una encantadora y tranquila terraza, acogedora y llena de color.

Ubicación

Información y reservas

4. Parque Romántico

Restaurante Parque Romántico / Imagen cedida

De la mano de Nayra Rufo, chef delestaurante Parque Romántico, nos adentramos en su cocina y nos regala la perfecta fusión entre la cocina moderna, la cocina mediterránea y la asiática en un equilibrio perfecto. En cada bocado, seguro que identificarán el mimo y la dedicación que Nayra imprime en todo lo que hace.

Una sala envuelta en un ambiente íntimo y romántico y una terraza fabulosa para disfrutar en estos meses de verano, conforman este restaurante, ubicado dentro de los Bungalows Parque Romántico de Mur Hotels.

No se pierdan sus propuestas de fuera de carta y dejen si o si, espacio para el postre. No duden en pedir sus Tacos Koftas de Pollo de Corral. Fabulosos.

Ubicación

Información y reservas

5. La Tapita Los Joses

La Tapita Los Joses / Imagen cedida

Si aún no conoces este sitio en el sur, te estás perdiendo algo que estamos seguros que te gustará y mucho.

A nosotros nos encantan sus desayunos, están increíbles, y, aunque el lugar se encuentra en San Fernando, merece mucho la pena acercarte si estás por el sur.

Tapas, medias raciones o raciones completas elaboradas a la perfección más un menú del día que actualizan a diario y que podrás consultar en su página web, harán de tu visita que marques este lugar como punto de referencia indispensable para desayunar, almorzar o cenar en el sur de Gran Canaria. No te pierdas sus postres caseros, pero lo mejor será que lo compartas porque suelen ser de buen tamaño.

Especial mención a la atención de su personal, sencillamente extraordinaria.

No te pierdas su Boina Vasca, su Salpìcón de Pulpo y sus croquetas caseras.

Ubicación

Información

6. Restaurante & Lounge El Portalón

Restaurante & Lounge El Portalón / Imagen cedida

Este es uno de esos restaurantes que si veraneas en el sur, no deberías perderte. Para nosotros es visita obligada año tras año y si podemos disfrutarlo durante el invierno, también.

Su sala, acogedora, tranquila y exquisitamente decorada, su personal de atención y trato inmejorable y su cocina, eminentemente vasca, hacen de El Portalón u no de los mejores restaurantes de toda Gran Canaria.

No te pierdas su Tartar de Salmón, su Bacalo gratinado y su Ensalada de Bonito. Volverías a pedir cada plato, nada más terminarlos.

Puedes disfrutar también de cócteles excelentes, durante la sobremesa. Sumará a la experiencia.

Ubicación

Reservas 928 77 16 22

7. Restaurante 360º

Este es sin duda, el restaurante con las mejores vistas de Playa del Inglés de toda nuestra lista. En la octava planta del hotel Bohemia Suites & Spa, al que podrás acceder desde su ascensor panorámico, te adentrarás en un amplio espacio, acristalado y con una decoración moderna, donde disfrutar de las vistas desde cualquier punto.

Su cocina, con presencia destacada a los productos canarios, es tradicional pero no pararás de encontrarle matices sugerentes de otras culturas gastronómicas.

Solo abren los jueves, viernes y sábados, en horario de cena pero nuestra recomendación es que lleguen antes de que caiga la noche y no se pierdan el atardecer o disfruten de un excelente cocktail en la sobremesa, mientras también beben de los inigualables cielos estrellados de las noches del sur.

La atención merece un 10.

No dejen de probar su Ensaladilla de batata como pescados el Cherne y en carnes, la Costilla de vaca. De postre, nosotros nos quedamos con su Mousse de manzana. Disponen de carta vegetariana.

Ubicación

Reservas 928 56 34 00

8. El Rinconcito Andaluz

El Rinconcito Andaluz / Imagen cedida

Este rinconcito no te dejará indiferente, porque nada más llegar, percibirás un trato acogedor y cercano, casi familiar, por parte de todo su personal.

Una vez leas la carta querrás probarlo todo pero más llamará tu atención, su menú del día, de martes a viernes, con propuestas deliciosas y a un precio también sorprendente.

Abren de martes a sábado, solo hasta las 16:00 horas, es por eso que este es uno de nuestros lugares favoritos para disfrutar de un excelente desayuno o un fabuloso almuerzo.

No deberías dejar de probar su Salmorejo, sus Bravas aunque las Papa arrugadas también las hacen fenomenal y sus Boquerones. Los bocatas, sencillamente geniales.

Para el postre, pregunta al personal.

Ubicación

Información

9. Restaurante Lola

Restaurante Lola / Imagen cedida

Según cuentan la filosofía de Restaurante Lola, se basa en una cocina de estilo moderno, donde se emplean productos frescos, tanto los que provienen de la tierra como del mar. Siendo fieles, todos estos productos provienen de la naturaleza de las Islas Canarias.

Su carta varía cada 3 meses porque se acompasan al ritmo de las estaciones del año. Minuciosos y respetuosos con cada una de sus creaciones, buscan dar el comensal, el sabor más puro.

Les recomendamos que no acudan con grupos grandes, no es la filosofía, del local ni el ritmo de la experiencia, para poder disfrutarlo más y mejor.

Si sigue en carta, no se pierdan su Carpaccio de remolacha asada, sus Ñoquis de langosta y su postre de limón.

Ubicación

Información y reservas

10. Rías Bajas

Restaurante Rías Bajas / Imagen cedida

Desde 1985 vienen ofreciendo calidad y producto fresco, elaborado con cuidadoso esmero y respeto. Para nosotros, un clásico que nunca debe faltar en nuestros veranos del sur. Un trocito de Galicia en Playa del Inglés, ubicados desde entonces en el mismo lugar y con la misma filosofía.

Abren todos los días y bien, puedes disfrutar de un fabuloso almuerzo o de una cena exquisita.

No debes perderte su impresionante Txangurro, su Empanada gallega, o disfrutar de excelentes pescados y mariscos.

El trato, amable y cercano, te hará sentirte como en casa.

Ubicación

Información y reservas

11. Allende 22º

Restaurante Allende 22º / Imagen cedida

Si eres de Las Palmas de Gran Canaria y durante tu verano en el sur te entra antojo de esos platos del Allende, estás de suerte porque puedes disfrutarlo en Allende 22º.

Ambiente único con una amplia terraza que invita a la desconexión, donde podrás disfrutar de deliciosos cócteles, mientras lo acompañas del impresionante Hummus del Allende o su Bao bun de cochinita.

Es i deal para esos encuentros en grupo que tanto nos gustan en verano, con familia o amigos, lo disfrutarás aún más. Abre todos los días hasta las 23:30.

Ubicación

Información y reservas

12. La Tasquita Gallega

La Tasquita Gallega / Imagen cedida

En la zona de El Tablero, encontramos esta tasquita que enseguida te invitará a disfrutar de una cocina rica, sencilla y casera. Esa que tanto solemos anhelar cuando llevamos un tiempo de vacaciones.

Destacamos el servicio excelente que te hace sentir como en tu casa desde el primer momento.

No se pierdan su Pulpo a la gallega y nos parece el lugar ideal en el sur, para encargar una estupenda paella y disfrutarla con familia y amigos.

Ubicación

Teléfono de contacto 928 021 280