Las Brasas, mucho más que excelentes carnes en Playa del Inglés

Advertido por varios 'exploradores' del buen comer, que mantienen a uno siempre bien informado, inicié el camino al sur de Gran Canaria para comprobar -y disfrutar- de los rumores sobre el excelente nivel de Las Brasas Steakhouse (Av. de Tirajana, 28, Maspalomas). Histórico local de la zona, y tras un cierre de cuatro años, hace algo menos de un año llegó un decidido emprendedor a reconstruirlo y de paso volver a dar brillo a su nombre, el cual tuvo momentos de esplendor en un pasado ya algo lejano.

Ese valiente emprendedor, con experiencia en el sector y con las ideas claras, le devolvió la luz, literalmente, a un local con unas magníficas posibilidades, que cuenta con varios espacios destinados a ofrecer una experiencia más acogedora al comensal. No debió ser tarea sencilla, pues un cierre tan largo hace que un local renuncie por completo a la esperanza de volver a lucir algún día con la solera de antaño.

Pero Ivan Jacobsen, que así se llama el empresario, lo tenía claro: quería devolver a la vida ese escenario, y para ello, con una gran inversión, renovó por completo las instalaciones, el equipamiento y el concepto, dando como resultado un elegante y sutil restaurante donde se respira aroma de brasas, olor a buen producto y calor del buen servicio. Las mesas, con manteles de tela (parece que es algo en peligro de extinción, lamentablemente), se complementan con la gran cristalera donde se visualiza la terraza exterior, espacio del que también dispone Las Brasas.

Ampliar Ivan Jacobsen, a la izquierda, junto a Alberto Squaglia. J.L.R.

Un buen comedor interior, ideal para eventos, y otra estancia más privada, que hace las labores de una especie de reservado, completan el campo de actuación de la labor de sala, muy bien coordinada y profesional, por cierto. El jefe de sala, Alejandro Pieboron, también cuenta con experiencia en tan compleja labor, lo cual el comensal agradece. Y en la cocina, el autor de una interesante carta, muy medida e inteligente, que ejecuta a la perfección. Él es un joven chef, Alberto Squaglia Monzón, que propuso para este día un brillante menú que causó sensación.

Más allá de la selección de la materia prima, de primer nivel y muy bien tratada, sorprende la capacidad de Squaglia de aportarle a cada plato ese plus que no desentona en ninguno. Dos claros ejemplos de ello: el aguacate a la parrilla con vinagreta, langostinos y una adictiva salsa rosa de kimchi. El toque de brasa en el aguacate es formidable, en una manera de reinventar un plato icónico. Lo mismo pasa con el tartar de atún marinado en ponzu de yozu, con mango y aguacate. Frescura, ingenio y gran producto.

Fortaleza inicial

El paseo por los entrantes era triunfal, la verdad. Ese steak tartar con un final ahumado tardaré en olvidarlo, aunque tardaré menos en volver a probarlo. Las empanadillas 'Las Brasas', de cochinita pibil y acompañadas de crema agria y cebolla encurtida, otro must, y ya van unos cuantos. No es solo el relleno, donde se nota paciencia y trabajo, sino la perfecta fritura y una masa fina, ligera, crujiente, de diez.

Se podrán imaginar que a estas alturas del partido ya me había olvidado de las múltiples referencias y estaba totalmente eclipsado por ese juego de sabores, platos todos explicados en mesa por el chef, lo cual no deja de ser un añadido interesante. La fiesta de entrantes continuaba con unas cremosas croquetas de ibérico coronadas con mayonesa de aceite de oliva y otro de los grandes preámbulos de la carta, un micuit de foie con chutney de mango acompañado de un excelente pan brioche al punto perfecto de mantequilla y temperatura. De nuevo sutileza, potenciación del producto, hacerlo crecer y no taparlo, qué importante es esto.

Esta generosa selección de entrantes sirve, de manera eficaz, para percatarse de que Las Brasas es mucho más que un steakhouse. Estamos ante un solvente restaurante con una cocina creativa, fresca, con ideas y con ganas de hacer cosas apoyada en un gran producto. Y esta es la fuerza, y la sorpresa, de esta casa. Uno va con la idea del chuletón y el jefe de cocina aporta más luz al camino poniendo sobre la mesa unas opciones excelentes. Un ejemplo de ello es la lubina al grill con su ajada, puré de batata y chips de batata, que demuestra el gran manejo de los puntos que escenifica el chef.

Ampliar Uno de los comedores.

Dicho esto, y como es evidente, aquí predomina la carne. Desde el cachopo o la costilla de cerdo a baja temperatura marinada, hasta una gran selección de carnes a la parrilla de primerísimo nivel. Chateaubriand, cuadril, lomo alto y bajo, chuletón madurado, T-bone, coquelet, la hamburguesa de la casa o las carnes premium fuera de carta son sólo algunos ejemplos de lo que aquí nos encontramos.

Yo tuve la fortuna de disfrutar de un retinto de Cádiz, esa joya de inigualable sabor que pasta en libertad y que es símbolo de producción sostenible. Perfectamente preparada al punto, junto a unas papas y unas verduritas, es el colofón final de un menú superlativo a base de técnica y producto, producto y técnica, porque el orden, en este caso, no debilita la importancia del otro. Claro que todavía, en un alarde de heroísmo tras semejante homenaje, se quedó el hueco para el postre, con un tiramisú y una tarta de queso.

Fue un almuerzo largo, como merecía la ocasión. Y fue una gran experiencia que tanto bien le hace a la zona turística del sur de Gran Canaria. De precios muy ajustados para la calidad que ofrece, Las Brasas abrió sus puertas para atraer a todo tipo de público, y eso es lo que están consiguiendo. Pero por encima de todo, fue una agradable sorpresa que bien merece ser contada.