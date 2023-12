Relieve propone el consumo de chocolate ético esta Navidad

Uno de los regalos y detalles más frecuentes durante las fechas navideñas es el chocolate. En formato bombones o tabletas, suelen ser perfectos como muestras de agradecimiento, regalo o complemento a las frecuentes comidas de familia y amistades. El chocolate es placer y disfrute, pero en la mayoría de ocasiones esconde un trasfondo de explotación humana y ecológica que no coincide con las proclamas navideñas ni con ningún tipo de conciencia a la hora de consumirlo.

Como producto que se consume a nivel mundial, existe una gran demanda de cacao que en la mayoría de las ocasiones se cubre con productos basados en relaciones económicas con precios abusivos para los productores, la utilización de pesticidas dañinos para sobreexplotar la tierra e incluso trabajo infantil. Por ello, Boutique Relieve continúa su labor de invitar a la conciencia en el momento de la compra, pues una industria sostenible y responsable que se aleje de esta producción masiva, es posible.

Frente a esta realidad injusta y cruel se erige un movimiento que trata de mejorar las condiciones de aquellas personas que cultivan o recolectan el cacao, el formato «Bean to Bar». Existen multitud de proyectos que demuestran que es posible producir cacao ético y responsable y ahí entra el nombre de Boutique Relieve, una pastelería del Norte de Tenerife, que ha elevado este movimiento «Bean To Bar» como método empático hacia la producción de chocolate, que lo ha llevado a la calle, a ser divulgado en los medios, a dar a conocer otra forma de hacer chocolate, más saludable y que contribuye desde luego a un mercado honesto.

Relieve creó hace unos años el primer «Bean To Bar de Canarias», pero Alfredo Marrero, director creativo de Relieve, también forma parte de la Asociación del Chocolate «Bean to Bar» de tueste artesano en España, un altavoz todavía más sonoro en el que muchos maestros pasteleros están poniendo el foco.

¿Qué es el Bean to Bar?

«Bean to bar» significa literalmente «del haba a la tableta», sin maquillajes, sin un procedimiento que transforme el chocolate en algo que ya deja de ser chocolate. Bajo el movimiento «Bean To Bar» hay todo un proceso en el que el maestro chocolatero conoce al productor al que le compra el haba. Se garantiza así una producción controlada donde se certifican condiciones de comercio justo, formas de cultivo sostenibles y un chocolate que porta las máximas condiciones de pureza del producto, cosa que nada tiene que ver con el chocolate económico y edulcorado del supermercado, malo para la salud y que mantiene vigente un sistema de producción basado en la precariedad, cuando no en la esclavitud, y que perpetúa la vida de millones de niños y niñas a la extrema pobreza y a un futuro desolador.

La trazabilidad máxima del cacao es una de las formas de control de los procesos desde la perspectiva laboral, social y sanitaria. La trazabilidad del producto es un factor clave para acabar con la sobreexplotación que han denunciado diferentes organismos internacionales como Unicef. Existen empresas distribuidoras que reducen los intermediarios en la venta de cacao y mejoran las condiciones de las personas que lo producen en origen y son más respetuosas con la tierra pero es necesario hacer más. Alfredo Marrero advierte que «solo en la trazabilidad cien por cien está la posibilidad del comercio justo, porque tratas directamente con los productores sin intermediarios».

Desde la adopción del movimiento «Bean to Bar», esta empresa realejera que trabaja con cacao de comercio justo y 100% orgánico busca recuperar los auténticos sabores del chocolate y diferenciarse del chocolate industrial, donde la pureza es muy baja y se añaden productos que varían sensiblemente el sabor y aroma originales. Al mismo tiempo, está proponiendo que consumamos cacao ético, sostenible y responsable.

El movimiento «Bean to Bar» suaviza muchísimas aristas en el mercado del cacao pero sobre todo se ha convertido en una potente herramienta de transformación social, porque educa al consumidor sobre lo que hay detrás del chocolate y lo hace consciente de su compra, responsable o cómplice de los peores escenarios en su producción.

Siete variedades

Relieve a través de su exploración con 7 orígenes diferentes ha conseguido generar tabletas, bombones, habas tostadas, nibs (trozos de cacao fragmentado) y monas de chocolate que cuentan historias y permiten aflorar los auténticos matices y sabores del cacao. Desde lugares tan dispares geográficamente como India, México, Papúa Nueva Guinea, Cuba, Madagascar, Vietnam y Nicaragua, Boutique Relieve recibe variedades de habas que posteriormente tuestan, descascarillan, cinchan y atemperan con absoluta dedicación a este proceso de transformación que resulta en multitud de sabores únicos, de cada región y que vale la pena paladear para que gusten aún más.

Catas de aprendizaje

Dentro de la labor de divulgación sobre la realidad del sector del cacao, Boutique Relieve ha organizado siete catas de chocolate en este 2023 y prevé continuar celebrándolas durante el próximo año. El objetivo de esta iniciativa es enseñar al público a diferenciar los matices entre un chocolate industrial y un chocolate artesanal, su procedencia y orígenes, el proceso de producción y comercialización, los porcentajes de pureza y el reconocimiento de cada nota en el paladar. Una hora y media donde Alfredo Marrero, Director Creativo y Jefe de Producción del obrador distribuido en cinco tiendas en el norte de Tenerife, narra la historia del chocolate desde el haba en crudo hasta la tableta.

¿Responsable o cómplice?

El consumidor final tiene hoy en día un rol clave en una sociedad más justa y es teniendo conciencia y responsabilidad sobre todo lo que compra, ya sea un chocolate que no tenga explotación infantil detrás o una prenda de ropa que también hace un niño en Bangladesh. Como consumidores finales debemos tener responsabilidad en tiempos de tanta apertura informativa porque todos, de manera colectiva especialmente, somos motores de cambio. No es ético que permitamos, con nuestra insconciencia y acciones indirectas, la sobreexplotación infantil por ejemplo.

Consumir cacao ético o empático si se prefiere es una cuestión de justicia social ante la precariedad o esclavitud en los peores casos. Si además sabemos que lo que hay detrás son niños, el escenario se oscurece aún más.

Adquirir chocolate de comercio justo es comprar calidad en el producto, es salud, es justicia social, es empatía hacia el prójimo -que es además desfavorecido-, es un ejercicio de compra sana, de responsabilidad y de conciencia que aporta una sensación de bienestar, especialmente cuando sabes lo que hay detrás de determinadas cadenas de producción de chocolate.

Hay diferentes artículos en grandes medios que describen la realidad que existe en el mercado del cacao sin control, las nefastas condiciones en determinados puntos del planeta, especialmente en Ghana o Costa de Marfil, en la cadena de producción masiva.