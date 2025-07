La guía con más de 50 restaurantes en el sur de Gran Canaria para que no se te escape nada este verano Desde Bahía Feliz y hasta Mogán y desde el desayuno hasta la cena, te detallamos por zonas los locales donde disfrutar de la mejor gastronomía en el sur de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 23:07 Compartir

Desde Bahía Feliz hasta la Playa del Veril (Zona San Agustín-Las Burras)

Empezamos por el desayuno en la zona denominada Bahía Feliz y lo hacemos en un local donde son auténticos especialistas:Litibú, donde te esperan brunch de lo más creativos y deliciosos que conformarán inolvidables desayunos estivales.

Litibú C7

Un clásico ya en la zona de San Agustín, el Loopy´s. Un local que sigue siendo punto de encuentro intergeneracional en la playa más familiar del sur de Gran Canaria. Almuerzos y cenas con una propuesta donde siguen preservando sus platos icónicos con otros más creativos. Sin duda un local que hay que visitar todos los veranos.

Ampliar Loopy´s C7

Siguiente parada inevitable para sentir las románticas y mágicas noches de verano, Il Vespino Vecchio. Cocina italiana deliciosa bajo la luz de las noches estrelladas del sur de Gran Canaria. Sus creativas elaboraciones de pasta son prefectas.

Ampliar Il Vespino Vecchio C7

La cocina italiana, sin lugar a duda, es una de las más populares en el mundo y disfrutarla en vacaciones sabe aún mejor. En Ristorante Piccola Italia encontrarás elaboraciones únicas de pasta fresca con ingredientes y producto que llegan desde el corazón de Italia y que pondrán un sabor inolvidable a tus cenas de verano

Ampliar Restaurante Piccola Italia C7

Greek Taverna es otro de los locales que se tienen que visitar cada verano. Ambiente familiar, deliciosa cocina mediterránea, accesibilidad absoluta y una atención inmejorable. De esos restaurantes que más saben a verano.

Ampliar Greek Taverna C7

En Relax Beach Club encontramos un local donde siguen apostando por la comida 'confortable' a pie de playa y donde la música en directo una vez en semana, lo definen también como un local donde pasárselo bien.

Ampliar Relax Beach Club C7

Para sentir a qué saben los auténticos chiringuitos de playa, en la misma arena de Las Burras ponte a la cola para conseguir mesa en Mao Mao Beach. Buen ambiente, buena gastronomía y sin tener que sacudirte la arena de los pies. Fabuloso siempre.

Ampliar Mao Mao Beach C7

Si lo que quieres es disfrutar de pescados y mariscos frescos que llegan a diario desde tierras gallegas, Restaurante O Canastro es todo un referente en el sur de Gran Canaria, en la Playa de Las Burras. Eso sí, cada verano este restaurante se convierte también en un hervidero de público así que lo mejor es la reserva previa. Y si quieres celebrar algo especial, este local también es el lugar ideal para ello.

Ampliar O´Canastro C7

Si lo que buscas es disfrutar con grupo de amigos o encuentros familiares Addio Mare San Agustín es el lugar perfecto. Una carta amplia donde destacan sus pizzas, pero donde también son capaces de sorprender con su carne a la piedra. El local ideal si se acude con niños.

Ampliar Addio Mare San Agustín C7

Otro clásico ante el que todos se rinden en verano es Il Duomo, considerado por muchos el mejor restaurante italiano del sur de Gran Canaria, sus platos icónicos como sus calabacines, sus pizzas y sus pastas frescas forman parte del repertorio veraniego infalible. Imprescindible reservar.

Ampliar Il Duomo C7

Si la noche se torna algo más elegante y quieres disfrutar de la espectacular cocina del norte de España, Gorbea, su exquisita cocina y sus vistas, son el lugar ideal para ello.

Ampliar Gorbea C7

En el corazón de Playa del Inglés

Arrancamos nuestra ruta en San Fernando, donde la cocina mediterránea de Hande hace las delicias de cualquiera. Sus desayunos son los más míticos del sur de Gran Canaria, pero, otras elaboraciones tampoco pasan desapercibidas como su empanada. Si lo haces por encargo, puedes llevarte platos preparados a casa.

Ampliar La Cocina de Hande C7

En La Tapita Los Jose´s encontrarás lo mejor de la cocina tradicional, bocadillos increíbles y tapas fabulosas. Una parada obligada porque, este local es sinónimo de excelente gastronomía y servicio, vayas a la hora que vayas.

Ampliar La Tapita Los Jose´ s C7

Y seguimos en San Fernando con parada en Tertulia y Enyesque, todo un templo a la buena mesa con especial predilección a los productos ibéricos. Un local que no deja indiferente a nadie y que hay que visitar tantas veces como se pueda.

Ampliar Tertulia y Enyesque C7

El favorito de todos y prácticamente por unanimidad, La Palmera Sur. Su bocadillo de calamares es sinónimo de verano para todos y otros platos más las sorprendentes novedades con las que siempre esperan por sus clientes, lo convierten en el restaurante más delicioso de todo el sur de Gran Canaria.

Ampliar La Palmera Sur C7

Para cenas más recogidas y con ese halo romántico, dos locales son los lugares perfectos para ello: Calma Chicha y Parque Romántico.Veladas únicas y platos exclusivos y exquisitos.

Ampliar Restaurante Parque Romántico C7

Siguiendo la estela de los clásicos, El Portalón es otro de esos restaurantes que hay que visitar para sentir que el verano ha llegado. Únicos en producto y en elaboraciones, donde la cocina tradicional toma un cariz superlativo y siempre desde una exquisita y cuidada atención. Absolutamente imprescindible.

Ampliar El Portalón C7

Hace un tiempo que renovaron y desde ese momento se volvieron a configurar como un auténtico templo a la buena carne y las brasas en el Restaurante Steakhouse Las Brasas. Un clásico que ha sabido renovarse y, sobre todo, subir el nivel de su propuesta y ambiente.

Ampliar Las Brasas Steakhouse C7

En el Rías Bajas de Playa del Inglés encontramos otro clásico, de los de toda la vida, donde el producto gallego, pescado y marisco fresco, así como exquisitos arroces, son el eje sobre el que siempre han hecho girar su oferta. Sin duda, otro más a la lista de imprescindibles en los veranos del sur grancanario.

Ampliar Rías Bajas C7

Ambiente y deliciosa comida desenfadada bajo la firma del grupo Allende en Allende 22º. Un local donde sentirse a gusto y comer rico, nunca riñen.

Ampliar Allende 22º C7

Y cerramos zona en Maná 264, sin duda, uno de nuestros favoritos en esta zona, donde un ambiente cuidado y único abre paso a una tentadora carta de producto supremo en elaboraciones meticulosamente tratadas. A la hora del almuerzo resulta ideal, pero, sus cenas y la fabulosa decoración del local, lo convierten en el lugar ideal para terminar el día. Una cita ineludible siempre.

Maná 264 C7

Si lo que quieres es disfrutar de buenas pizzas en la zona de El Tablero, las encontrarás en Pomodoro & Mozarella. Un local que ha sido en su historia galardonado como la mejor pizza de Canarias, aunque también es verdad que sus elaboraciones de pasta no se quedan atrás. Hacen envíos a domicilio y también las puedes encargar para recoger en el local.

Ampliar Pomodoro & Mozzarella C7

Maspalomas, locales únicos en una playa única

En la zona más idílica del sur de Gran Canaria y su paseo de Meloneras Boulevard encontramos una oferta de lo más variada e irresistible, sobre todo porque los locales que aquí se concentran no necesitan que sea verano para que el público los aplauda y los visite.

Una concentración de encantos, comenzando por El Senador, donde han renovado carta y ambiente posicionándose, un año más, como el local más irresistible del sur de Gran Canaria. Un auténtico punto de encuentro donde el producto 'premium' es el epicentro de la oferta además de configurarse como el servicio y la atención más cuidada y eficaz de todas cuantas se conocen. Un cambio que ha venido para mejorar, aún más, a esta joya de la Playa de Maspalomas. Carnes, pescados y arroces, así como recetas que han hecho suyas y que han mitificado, como sus huevos fritos, papas fritas y langosta.

El Senador C7

Si de arroces va la cosa, en El Caldero en pleno paseo del Boulevard de Meloneras, se elaboran unos de los mejores arroces de la isla y, por definición, disfrutar de un buen arroz a pie del Atlántico es cita obligada en verano.

El Caldero C7

Café del Mar es otro en la lista de imprescindibles porque es el único donde saborear exquisitas cenas e impresionantes espectáculos en vivo. Y todo a la vez. Su coctelería de autor y el buen ambiente que impera lo convierte en un auténtico 'place to be'.

Ampliar Café del Mar C7

Si eres amante de la buena carne y de las puestas de sol, El Churrasco Meloneras es tu sitio. Sello y garantía de la casa de Mario Gil donde nada puede salir mal y a donde siempre estás deseando volver. Gastronomía, ambiente y atención, insuperables.

Ampliar El Churrasco C7

Callao Gastro & Ocean Club, la renovada propuesta del grupo Lopesan a orillas de la Playa de Maspalomas, no deja indiferente a nadie. Su sala se sigue configurando como una oda al buen gusto y su terraza con vistas únicas a la playa suma más encantos. La carta es cuidada y pensada para satisfacer al comensal y, como ellos dicen 'provocarlo'. El fuego y las brasas también toman protagonismo para elevar el producto y, este verano, una cita en Callao será imprescindible.

Callao Gastro & Ocean Club C7

En Maximiliams encontrarás una de nuestras terrazas favoritas en la zona del Boulevard de Meloneras. Acogedora, tranquila y encantadora donde podrás disfrutar de la clásica cocina italiana.

Ampliar Maximiliams C7

Si lo que tienes es antojo de comida china en el sur, en pleno Boulevard de Meloneras encontrarás el Restaurante Chino Cantón, donde los platos más míticos, los bordan. Imprescindible su pato Pekín.

Ampliar Restaurante Chino Cantón Meloneras C7

Otro restaurante italiano que sabe a verano es Time donde las elaboraciones de pasta casera son un sueño. Un local tan agradable como delicioso al que merece hacerle un huequito en nuestra agenda estival.

Ampliar Time C7

Si lo que te apetece es huir de las aglomeraciones propias del verano y encontrarte en un auténtico oasis, el restaurante de Maspalomas Golf es el lugar ideal para comer súper rico y desconectar en un ambiente único.

Maspalomas Golf C7

Para los amantes de la cocina nipona y la coctelería de autor más soberbia, qué mejor restaurante que Kabuki. Un lugar tan único como su exclusiva oferta y con unas vistas sobre el océano inolvidables.

Ampliar Kabuki Meloneras C7

A veces también es bueno despegarse de la arena y tocar el cielo con la punta de los dedos y el lugar ideal para ello lo encontrarás en Blue Marlin Sky Lounge Gran Canaria, sushi, coctelería, ambiente y una carta cuidada de lo más versátil porque engloba lo mejor de la 'finger food' con creaciones más sofisticadas. Un auténtico oasis gastronómico sorprendente.

Ampliar Blue Marlin Sky Lounge C7

Si lo que buscas es viajar más allá del sur grancanario sin moverte de la isla, Samsara será el local que mejor te transporte desde el paladar. Un viaje culinario lleno de exotismo con una decoración cautivadora.

Ampliar Samsara C7

Alejándonos de la costa, otro italiano se convierte en cita obligada cada verano, La Guagua Blanca. Su ambiente mágico y sus creativos platos conforman un 'efecto llamada' único.

Ampliar La Guagua Blanca C7

Bajo el mismo paraguas del Grupo Támbara, dos de los locales a los que hay que acudir si o si los encontramos en El Salobre. El primero de ellos, Sidecar. Con una sala que invita a cenas más recogidas e incluso románticas, pero con la misma firma de este grupo, liderado por Manolo Vilariño y su cocina irresistible e inolvidable.

Ampliar Sidecar C7

En el mismo hotel, Sheraton Salobre, encontramos Sunset, en un ambiente relajado y desenfadado, pero con la misma intensidad gastronómica del Grupo Támbara.

Ampliar Sunset C7

Desde Arguineguín hasta Mogán

La primera recomendación en esta zona es un auténtico beach club, El Perchel, donde la alta gastronomía y el disfrute se dan estrechamente la mano. Un club con piscina infinita, espléndidas hamacas y vistas al Océano Atlántico donde resulta imposible no disfrutar con los cinco sentidos. Pero quizás, lo más interesante no sea todo esto, tres restaurantes y una bocatería se dan cabida en este magnífico espacio: La Arrocería, liderada por el chef Borja Conde donde elevan el producto y la elaboración, Nami Sushi Bar, cocina nipona cargada de creatividad y detalle dignos de asombro y para no perderte los mejores atardeceres de la isla, prueba a cenar en El Refectorio y su cocina de mercado.

Nami Sushi Bar, La Arrocería y El Refectorio

Completando aún más la tentadora oferta, una bocatería gourmet,Oxean Bar, de donde nadie debería perderse su versión del popular y querido, bocadillo de calamares y a donde también puedes acceder desde el encantador paseo.

Ampliar Oxean Bar C7

Muy cerca de este encontramos La Bahía del Pajar, un local encantador donde la cocina de pescado fresco y el recetario canario lo convierten en una visita difícil de eludir cada verano.

Ampliar La Bahia del pajar C7

Y muy cerquita de ambos, otro beach club donde la gastronomía tiene mucho que ver, La Chirina. En una zona de reciente remodelación se alza este club de playa donde comer bien y pasarlo mejor es todo en uno.

Ampliar La Chirina C7

Avanzamos para situar en el mapa el epicentro donde disfrutar de laureada cocina de estrella en La Aquarela, con una estrella 'Michelin' en su haber, más de 30 años de experiencia, la cocina de Germán Ortega siempre será una experiencia del todo inolvidable.

Ampliar La Aquarela C7

Muy cerquita de éste, Restaurante 222SW Bar & Grill que te cautivará por su cuidado diseño y su ambiente perfecto para disfrutar de una atractiva oferta culinaria. Un restaurante absolutamente sorprendente de principio a fin.

Ampliar 222 SW Bar & Grill C7

Durante el verano habrá que buscar un huequito para ir a Sushi Crazy, un local de cocina fusión en Puerto Rico donde serán capaces de cautivarte con sus creativas elaboraciones en un ambiente de lo más entretenido. Además, su oferta resulta de lo más equilibrada en cuanto a calidad-precio.

Sushi Crazy C7

Recalar en la marina de Puerto Rico para una cena entre barcos y el mar en El Puerto, casa también del Grupo Támbara, con un ambiente colonial encantador y donde son capaces, como en el resto de sus locales, de seducir al comensal.

Ampliar El Puerto C7

Y entramos en Mogán, como última zona de nuestra ruta, primera parada, Los Guayres, un restaurante único en toda la isla quienes ostentan una estrella Michelín desde 2020 así como un Sol Repsol y que, a día de hoy siguen manteniendo vigente desde su versión única y cargada de creatividad de la cocina y el producto canario. Una cita cada verano que se convertirá en el más sabroso recuerdo estival.

Ampliar Los Guayres C7

Dos restaurantes italianos marcan el nivel más alto de cocina en el encantandor Puerto de Mogán, el primero de ellos, A Casa Mía donde son especialistas en pizzas y pasta fresca y donde la despensa canaria tiene mucho que aportar. Si lo que buscas es una inolvidable cena italiana en un entorno único, reserva en este restaurante.

Ampliar A Casa Mía C7

Y no dejes de marcar un día en tu agenda, en rojo y destacado, para tomar asiento en Restaurante N'Enoteca, por su entorno, su atención, su bodega, su producto y todas sus elaboraciones. Sin duda será una cena de lo más especial.

N´Enoteca C7

Y como cierre de nuestra lista, los desayunos y brunch en Mogán los encontrarás en el mejor destino: El Molino Quemado de Mogán, un lugar de reciente apertura donde el producto de km cero encuentra su mejor escaparate. Mesas únicas y elaboraciones de lo más frescas son puro sueño y, este verano nadie se lo debería perder.

Ampliar Molino Quemado C7