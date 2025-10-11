Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta Desde muy joven, nuestro protagonista logró conciliar las dos cosas que mejor se le dan en la vida: disfrutar de la gastronomía y gestionar negocios | Hoy nos lleva por los locales que más le gustan y a todos ellos pone el mismo acento: las personas que encuentras tras la barra

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 11 de octubre 2025, 23:23 Compartir

Nació en Gran Canaria y, desde siempre, este ha sido su terreno de juego. Los estudios superiores los comenzó en ESIC, Madrid, en donde ya apuntaba maneras antes siquiera de vislumbrar que quería 'ser de mayor' porque Fran y su don de gentes le llevó a ser, nada más y nada menos que RRPP en la famosísima discoteca Private.

Antes de culminarlos, regresó a casa para finalizar en la ULPGC y, tal y como él mismo define el inicio de su trayectoria: «El principio se lo debo a Pepe Fiestas y a mi curiosidad porque conocía tanto lo que pasaba delante de la barra que quise probar lo que sucedía detrás».

Dicho y hecho, en 2002 Fran se hace con la 'Géiser', local que, para los que ya tenemos cierta edad, fue centro neurálgico de la diversión y el mejor ambiente en la capital grancanaria, tomado el testigo de tres personas: Edu, Marcos y Ricardo.

Desde aquel entonces y como punto de partida, la capital le debe a Fran muchos de los locales que han sido sinónimos de comer bien y pasarlo igual de bien en el mismo lugar: la cervecería La Industrial que existió en el CC 7 Palmas, el 'revival' de la añorada Papa Loca, primero en el sur de la isla y después durante un tiempo en el CC Sotavento, en el Muelle Deportivo de Las Palmas de GC.

En paralelo y mucho tiempo antes de la fiebre de los 'food trucks' Fran ya gestionaba carritos de perritos calientes en imagen y semejanza a los neoyorkinos por eventos y centros comerciales. El CC El Mirador le debe a Fran 'La Placita del Mirador' donde se sucedían pequeños locales de oferta variada y, mientras tanto, la reconversión de Géiser en El Trastero Tasca Urbana, hoy por hoy un local que sigue destacando por su divertida y sabrosa oferta gastronómica, sus referencias en cervezas y su magnífica terraza que a diario se llena de clientes.

Si le preguntamos a Fran cuál ha sido su niña bonita, no se entretiene en su respuesta: Umiaya. Un local que deslumbró nada más abrir, con el reconocido chef Germán Ortega al frente y con un equipo que será difícil de igualar. Además, en un local que le llegó de la mano de una persona que siempre recordará la sociedad canaria: Lorenzo Ortego.

«Lo dimos todo por aquel local y se cuidó hasta el más mínimo detalle y la respuesta del público no pudo ser más abrumadora, pero…» Aún con tristeza nos cuenta que el cierre fue una víctima más de la pandemia y que, justo el día que cerraron la puerta para no abrirla más recibieron la llamada que les otorgaba un Sol Repsol. Un sueño que logró hacer realidad durante unos pocos meses pero que dejó en Fran y en todos los que lo probaron, un recuerdo imborrable.

Emprendimiento, decisión y valentía han sido las herramientas que Fran ha aplicado a lo largo de los años y, aunque hablemos de esos proyectos que siguen brillando en la escena capitalina como El Trastero, otros no han corrido la misma suerte, pero, lejos de conformarse hoy sigue liderando proyectos, el más nuevo uno del que les hablábamos ayer precisamente en CANARIAS7: San Marzano y su encantadora y deliciosa comida italiana, para Fran la más reconocible del mundo.

Sigue gestionando también un numeroso equipo que, junto a él hacen posible la apertura diaria de los negocios y como no, también padece las vicisitudes del sector, pero Fran, responde sin dudar: «El mérito para conciliar y soportar mi ritmo de vida solo es obra y éxito de mi mujer». Ansiedad, presiones, cambios de rumbo de la normativa, insomnio y un gran etcétera cuando te dedicas a este negocio son el pan con el que desayuna a diario, pero, si alguien puede hablar de pasión y credo en lo que hace, precisamente es nuestro personaje de hoy y con él, desde su experta visión, damos un sabroso paseo marcado, sobre todo, por los compañeros de profesión con los que juntos mantienen la oferta gastronómica en alza en la isla de Gran Canaria.

Dónde desayuna Fran Acosta

Cuando se trata de arrancar el día, podremos encontrar a Fran en B de Bellota disfrutando de un sencillo pero delicioso bocata de jamón y un zumo de naranja.

Ampliar Jamón en B de Bellota C7

Si se encuentra por su zona de incidencia, Café Regina en el Gourmet Experience de El Corte Inglés, de donde le encanta su sencilla 'omelette'.

Café Regina C7

Otra parada que no perdona y que es un clásico en la capital: Midway y su pincho de tortilla.

Ampliar Midway C7

Y si toca poner rumbo al sur lo podremos ver disfrutando en La Tapita Los Jose´s con una pulguita de anchoas y atún.

Ampliar Los Jose´s C7

Los aperitivos de Fran, un imprescindible

Fran saborea esta parada técnica de media mañana y donde más y mejor la disfruta es en dos locales: 'La barra del gourmet' en el espacio gourmet de El Corte Inglés en Mesa y López con una cerveza 'Blue Moon' y el segundo de ellos, a donde Fran le encanta ir con su madre: la barra de Manuela Jimena.

Ampliar Fachada de Manuela Jimena C7

Los almuerzos y las cenas de Fran en Gran Canaria

Empieza por el restaurante que Fran considera de lo mejor de Gran Canaria: Tabla Caliente, de donde no perdona su escalope y su solomillo a la pimienta, pero, si destaca algo de este local no es un plato sino las personas que lo llevan: María y Roberto.

Tabla Caliente C7

La Travesía de Triana, otro de sus locales favoritos y donde Pablo consigue hacer maravillas con todo lo que ofrecen. Para Fran aquí su favorito es el solomillo de cordero.

Ampliar La Travesía de Triana C7

Al peruanoSegundo Muelle acude porque se considera adicto a su 'Chaufita Capón'.

Ampliar Segundo Muelle C7

En materia de arroces, Fran se queda con la propuesta de Néstor, el restaurante ubicado en el emblemático Gabinete Literario y de aquí, una recomendación que todos deberían probar: su arroz de pato.

Ampliar Restaurante Néstor en el Gabinete Literario C7

Otro de sus imprescindibles en la capital grancanaria, el restaurante La Bulla porque traspasar sus puertas es sentirte como en casa y la atención de Antonio y Maribel no puede ser mejor. Dos personas a las que Fran admira y adora, así como al solomillo al wisky que elaboran.

Ampliar La Bulla C7

Si pone rumbo al sur, además de ser su local favorito cada verano, a Fran será muy fácil verlo en Relax Beach Club en la misma playa de San Aguntín, para Fran un local imprescindible sobre todo por Alexia y Roberto.

Relax Beach Club C7

Como opción de cocina italiana en la capital, aparte claro está de San Marzano, a Fran le encanta la pasta y el romanticismo de Dolce Vita en el corazón de Vegueta.

Dolce Vita C7

Si se trata de cocina asiática, del Amaki le gusta absolutamente todo y su hija de 14 años también.

Amaki C7

Y si se trata de poner rumo hacia el centro de la isla, Fran encuentra en Los Geranios su lugar en el mundo, por la cocina que elaboran tan casera, como deliciosa y auténtica. Un local cargado para él de significado y de emoción porque lo ha frecuentado desde niño y, como él mismo dice «sus caracoles son los mejores del mundo».

Los Geranios C7

Y si seguimos por la ruta de Fran desde la nostalgia, sigue echando de menos Casa Bernardino, su codillo, sus salchichas y la orquesta que iba amenizaba las veladas. Aunque todavía, de vez en cuando toma el camino y se para a relajarse en La Cruz de La Atalaya.

Ampliar Casa Bernardino C7

La copa sí y siempre con amigos

Lo encontraremos en La Catalina cuando se permita disfrutar de un buen ron, pero, lo más importante no es el local ni la copa sino quienes están detrás del proyecto: Pepe, Orlando y Alesei.

Ampliar La Catalina C7

Y, como segundo lugar no menos importante que el primero: la casa de su amigo Delvis porque, cuando se trata de tomarse un buen ron en la mejor compañía, no hay mejor sitio en el mundo.