San Marzano: la cocina italiana que conquista Las Palmas de Gran Canaria Pizzas napolitanas, pastas al dente y tomate con denominación de origen conforman el repertorio de este encantador local, ubicado en la sexta planta de El Corte Inglés de Mesa y López y que ya se corona como restaurante favorito de los amantes de la cocina italiana más popular

Hay nombres que resultan de lo más evocadores y, sin duda, para todos aquellos amantes de la comida italiana, San Marzano es uno de ellos. Ese tomate dulce y perfumado que crece a los pies del Vesubio dan sabor a este encantador rincón, y nadie puede decir que una salsa sea auténticamente italiana si estos tomates no se encuentran entre sus ingredientes.

De todo ello, Fran Acosta y su equipo tomaron la inspiración hasta convertir este encantador rincón en la última planta de El Corte Inglés, en una preciosa trattoria moderna donde no pierden de vista, en ninguna de sus elaboraciones, la autenticidad de la gastronomía más popular del mundo.

Ampliar San Marzano C7

Un pedacito de Italia en la última planta alta de El Corte Inglés

San Marzano es un restaurante italiano sin más pretensiones que las de servir buenas pizzas, buenas pastas y la atención más cercana como marca de la casa, pero la respuesta que han encontrado desde su público, ahora que están a punto de cumplir su primer aniversario, ha sido la de caer rendido ante muchos de sus platos. Entre sus favoritos, dicen quienes los conocen, están la carbonara auténtica, por supuesto que, sin un gramo de nata, la pizza Sofía Loren y la de 'Nutella' al postre, porque así son en San Marzano: cocinar la esencia italiana desde la sencillez.

Pizza Sofía Loren, pizza 'Nutella' y carbonara en San Marzano

Lo que podría ser un rincón más dentro de un centro comercial se transforma aquí en un espacio cálido, luminoso, con una terraza amplia y vistas sobre la rambla y donde, nada más atravesar su puerta encuentras el local ideal para comer sin prisas o cenar temprano, mientras cae la tarde sobre la ciudad.

Ampliar Terraza de San Marzano C7

El local, con un equipo bien sincronizado mantiene un ritmo constante durante todo el día, sobre todo los sábados, cuando las colas se prosiguen más allá de la puerta esperando su asiento para disfrutar de cocina casera y honesta donde cada plato parece hablar italiano.

Y si vas en grupo, asegúrate con la reserva el encantador rincón reservado con su mesa redonda, una especie de refugio perfecto de donde no te querrás levantar en todo el día.

Ampliar uno de los rincones más demandados en San Marzano C7

Tomates con historia para pizzas con alma

El nombre no es casual. El tomate San Marzano, originario de la región de Campania, al sur de Italia, es considerado por muchos el mejor del mundo. Su pulpa densa, su baja acidez y su sabor equilibrado lo han convertido en el estándar dorado de la salsa italiana y su Denominación de Origen Protegida lo eleva a símbolo de la cocina mediterránea. Y a eso han llegado en este delicioso local impregnando de naturalidad toda la propuesta del restaurante.

Ampliar Deliciosa pasta con tomate en San Marzano C7

Todas las materias primas con las que cocinan llegan directamente desde Italia, desde las harinas hasta los quesos y eso, se nota. Las pizzas artesanales salen del horno a las que no les falta su borde alveolado y su textura ligera, y desde San Marzano, las elaboran en combinaciones clásicas, esas que nunca fallan y siempre apetecen. Buena prueba de ello la Diávola, con auténtico salami picante italiano, una de las pizzas más celebradas y horneadas en el local.

Ampliar Pizza Diávola en San Marzano C7

Pastas al momento y salsas que conquistan

Pero no solo de pizza vive San Marzano. La pasta, ya sea fresca o seca, se elabora y se cocina al momento, cuidando la cocción al detalle y mezclándolas con esas salsas que se cocinan a fuego lento, como la boloñesa de San Marzano, otro de sus platos icónicos en este primer año de trayectoria. Pura tradición, altamente sabrosa y a la que no le falta ese punto de carne y tomate que la hace tan irresistible como perdurable.

Ampliar Boloñesa San Marzano C7

La carbonara, por supuesto que sin nata sino elaborada como tiene que ser: yema de huevo y 'guanciale' es uno de los platos más demandados desde que abrieron sus puertas y tras el primer bocado, en San Marzano devuelven la fe en la receta original.

Pero, si aparte de estos tuviéramos que destacar alguna otra elaboración, ese es el pan de ajo San Marzano: sencillez y sabor. Y, sin exageraciones, considerado por muchos como uno de los mejores de la capital. Crujiente por fuera, tierno por dentro y con el perfume justo de mantequilla y ajo, un imprescindible más de la casa San Marzano.

Ampliar Pan de ajo en San Marzano C7

Una experiencia completa

El ambiente es relajado, amable e ideal, sobre todo, porque en sala se encontrarán con Dani o Carolina procurando en todo momento que así sea, pero, si eres de los que quieren disfrutar en casa, San Marzano ofrece servicio de entrega de pizzas no de pastas a domicilio a través de las plataformas más populares

El alma y las ganas detrás del proyecto

Detrás de San Marzano está Fran Acosta, empresario de larga trayectoria en hostelería, que ha sabido combinar el rigor de la gestión con la pasión por la buena cocina. Sin artificios y sin postureo, Fran, junto a su equipo han logrado que San Marzano se consolide como un rincón italiano genuino en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, sin pretender reinventar Italia si no, como él mismo dice «reproducir la gastronomía más reconocible que existe» desde el respeto y el cariño de todo el equipo porque juntos, en San Marzano, creen en lo que hacen.

Fredy en cocina, Ayoub destacando como un fenómeno 'pizzaiolo',Dani controlando que todo esté en perfecto estado, Carolina haciendo de la amabilidad un sello propio San Marzano y Marta, contando en redes y en todas las plataformas que existen, todo lo que son capaces de hacer.

Ampliar Equipi San Marzano: de izquierda a derecha Fran, Marta, Dani, Carolia. Detrás a la izquierda Fredy y su lado Ayoub C7

Juntos, son la prueba de que la buena cocina no necesita de estridencias para hacerse notar. Bastan buenos y verdaderos ingredientes, cariño a la masa y a la mesa y un equipo que disfruta con ello. Y en eso, en San Marzano, son auténticos especialistas.