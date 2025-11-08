Dónde saborear Gran Canaria, según la creadora de contenido Priscila Betancort Ella fue de las primeras en España en hacer de su estilo su oficina y desde el principio se convirtió en icono y paradigma de esta profesión

Quizás no todos sepan que Priscila realmente nació en Málaga, eso sí, hija de padres grancanarios, pero desde los dos añitos, la isla se convirtió en su casa y en ese lugar al que siempre quiere regresar.

Licenciada en Arquitectura, estudios que comenzó en la ULPGC y que culminó en Madrid. Para cuando terminó la carrera, la vida y su forma de mirarla, empezaron a trazar para ella nuevos caminos: conoció a Carlos, su marido, su compañero, su rueda, su palanca y su motor. El mejor espejo en el que mirarse porque, si muchas (y muchos) somos los que sentimos admiración por su trabajo, a Carlos también le debemos el hecho de animarla y apoyarla siempre, desde que todo comenzó.

Ella, que desde pequeñita se ha sentido atraída por la estética, por las formas y por los volúmenes de todo lo que le rodea, a escondidas 'consumía' aquellos primeros blogs de moda, cuando irrumpieron en la escena digital y social y, animada por Carlos, él mismo comenzó a hacerle aquellas primeras fotos que se publicaban en su pionero blog «My Showroom», donde, generosa, regalaba toda una lección de estilo y de buen gusto, absolutamente inspirador. Y por aquel entonces, año 2009, Priscila ni soñaba con vivir de aquello.

Es más, juntos crearon lo que fue su primera empresa donde diseñaban vinilos decorativos y con los que triunfaban más allá de las fronteras españolas. La dinámica por aquel entonces, tal y como nos cuenta Priscila, consistía en diseñar y ejecutar por las mañanas e ir a Correos para hacer los envíos pertinentes por la tarde y, entre medio, paraban con el coche para hacer las fotos con las que seguía 'alimentando' su blog. Simplemente por pura afición.

De aquellas primeras publicaciones, Priscila recuerda, con mucho humor, como hasta su madre le pedía que se cortara la cabeza en las fotografías para que no la reconocieran y, desde la misma sonrisa nos confiesa que, a pesar de encantarle lo que hacía, no era capaz de compartirlo ni con sus propias amigas.

Hoy, si echa la vista atrás, nos cuenta que todo su crecimiento vino rodado, pero, que si tiene que marcar un punto de inflexión fue justamente cuando destinaron a Carlos a Madrid y juntos comenzaron una nueva andadura en la capital del reino. Fue, precisamente allí cuando en una publicación en prensa apareció su nombre y todo el trabajo de su blog y, lo que trajo tras de sí fue una explosión absoluta.

Pero, antes de continuar, los lectores deben saber que las redes sociales tal y como las entendemos hoy en día, no existían. Si acaso 'Tuenti' y 'Facebook' de manera incipiente. Y llegó una llamada que Priscila nunca olvidará: Vogue Japón le solicitaba 4 fotos de sus 'looks' para primavera, y lo más inaudito para ella: le iban a pagar por ello. Justo aquí fue la primera vez que tomó conciencia del hecho de que su pasión podía llegar a convertirse en su profesión.

A partir de ahí, firmas nacionales, internacionales y locales contaban con Priscila para hacer llegar al público sus productos o servicios, pero, un inciso: nunca ha 'publicitado' nada en lo que no crea o no consuma ella misma.

Cualquier parte del mundo podía ser su 'despacho', Carlos aparcó su trabajo para acompañarla siempre y juntos, más otras pocas pioneras en este mundo como Dulceida, comenzaron a trazar el camino de una profesión que hoy es admirada en todo el planeta.

Embajadora de' E-Bay', de 'Swarosky', la firma con la que vivió momentos inolvidables, pasarelas por todo el mundo, diseñadores internacionales como Versace, Cavalli, Armani, Fendi y un larguísimo etcétera prácticamente inabarcable en una sola entrevista. Ciudades de todo el mundo, desde Londres hasta Beirut, donde también reclamaban de su éxito y así, un día tras otro, durante años. Una vida que podría perfectamente ser el guion de una película y aquí va un pequeño 'spoiler': de las que nunca quieres que se terminen.

En paralelo, el precio a pagar era el de no dormir casi nunca en su casa, por aquel entonces Madrid o Barcelona como sedes centrales. El coste de pasar más horas en el aire que en suelo firme, el de no tener mucho tiempo para estar con los suyos o, en lo que ella misma resume: «Estar así mucho tiempo, no es del todo sano. También se necesita descansar y tener tiempo para desconectar».

Un crecimiento vertiginoso donde el tándem que formaban –y forman- era tan único como mágico. Carlos como mánager, Priscila como creadora de contenido, como a ella le gusta denominarlo, además de ser ésta una acepción más correcta de su carrera profesional porque, la palabra influencia es una definición muy superficial, la cual no abarca todo el trabajo y el empeño que se le dedica para llegar a lo que Priscila ha llegado. «Lo que hacemos es publicidad aplicándole toda la profesionalidad que ello exige para poder llegar al público desde un mensaje correcto y honesto».

El segundo punto de inflexión o cambio de rasante llegó cuando ambos se plantearon que 'todos los huevos no debían estar en la misma cesta' y a Carlos le rondaba el gusanillo de montar un negocio que tuviera que ver con la gastronomía. Y de ahí nace El Santo, ese precioso y delicioso restaurante en la calle Pérez Galdós, uno de los locales imprescindibles de la escena gastronómica de la capital grancanaria. Y, al mismo tiempo, el mejor 'proyecto' de sus vidas: su hijo Luca.

Entonces todo cambió, a nivel personal en la vida de ambos, a nivel familiar con la llegada del pequeño y, hasta a nivel social y laboral porque, como a todos, les toco lidiar con la pandemia, sus restricciones y sus consecuencias.

Pero, si algo tienen de especial es que, la capacidad de adaptarse y de desarrollar proyectos es directamente proporcional a la capacidad comunicativa de Priscila y, desde ahí Carlos volvió a hacer realidad uno de sus sueños. Aparcaron todo para que él se formara como piloto comercial . Y dicho y hecho porque justamente hoy, compagina la dirección de El Santo con pasar tiempo entre las nubes.

Priscila, por su parte, agradece haber pasado la pandemia en su tierra y hoy, sigue compartiendo con su casi medio millón de seguidores, y esta cifra solo en redes, todo su trabajo, siempre y cuando, merezca la pena. Y como novedad, su podcast donde se suceden entrevistas de lo más personales e interesantes con personajes de lo más especiales, desde la mirada de Priscila. Una serie, por otro lado, que está dando mucho que hablar y, como dicen muchos de sus seguidores: «Priscila nos ha creado una nueva necesidad. Ganas de más, cada vez que se termina un episodio». Todos los emitidos los pueden ver en YouTube o escuchar en Spotify.

Si hablamos de futuro, Priscila reconoce que sin necesidad de bola de cristal sabe que regresará a Madrid, a Barcelona o a Londres en algún momento. Trabajar desde allí no es lo mismo que hacerlo desde aquí, para empezar porque, muchas de las firmas y marcas que la contratan, no consiguen siquiera la mayoría de las veces, hacerle llegar los productos hasta Canarias.

Eso sí, también reconoce que el día que todo esto pare, Gran Canaria será su casa definitiva, por y para siempre y hoy, desde esa mirada suya, con la que consigue transmitirnos todo lo especial de su vida que le rodea, nos cuenta cuáles son sus locales favoritos cada vez que tenemos la suerte de 'tener a Priscila en casa'.

Dónde desayuna Priscila Betancort

Arrancar la mañana en Kafema specialty coffee roastery siempre es un excelente plan, sobre todo por su café, su muesli en copa y su banana bread.

Otro de sus locales, ya en la zona de Vegueta, Cool Beans por su delicioso café y su precioso espacio.

No se olvida de los clásicos, de los de toda la vida: Sandwichería El Pizco y de cuando su madre, cada vez que regresaba a casa la esperaba con una bandeja de estos deliciosos bocados.

Y para cuando el día se tercia de brunch, nada mejor que el del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Dónde podremos encontrarla a la hora del almuerzo

Sin duda y sin pestañear, El Santo es su casa en el sentido más amplio de la palabra. Escenario ahora también de su exitoso podcast y de donde no perdona su ensaladilla, su tataki y su pescado en curry verde.

Otro de sus locales, y saquen papel y lápiz porque nadie lo ha nombrado nunca: Araucaria, en Teror de donde nos recomienda su potaje de berros y su gofio escaldado.

Como orientales, Priscila se queda con la cocina de Hito y todos y cada uno de sus platos.

Cuando toca divertirse un ratito y que Luca también lo pase bien, les encanta disfrutar en 200 gr, con uno de sus zumos y una burguer clásica total.

Sus pizzas favoritas de la isla están en Mogán, en A Casa Mía, un local de lo más especial.

Y si el día se antoja de barra y buen picoteo, Camino al Jamonal, su tosta de jamón de atún y todos y cada uno de sus postres.

A la hora de la merienda

A esta hora tan 'british', solo la encontraremos en un lugar, para ella absolutamente maravilloso: la terraza del Bar Carabela del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

Las cenas de Priscila en Gran Canaria

Sin duda, el primero de la lista, la Tasca Siete Viejas, porque allí es sentirse como en su casa y por su tortilla rellena.

Se considera también 'recién enamorada' de la cocina de Rêver y donde podría comerse cualquiera de sus platos.

Si el día se presenta más carnívoro, El Churrasco es su elección, sobre todo por sus empanadillas y su chateubriand.

Si toca visitar la zona sur, el único local en donde es capaz de comerse un kebab: La Palmera Sur.

Su por y para siempre y desde siempre, incluso antes de que les concedieran la estrella Michelin: La Aquarela.

Y como cierre de lista y sin salir del maravilloso emplazamiento de Meloneras, siempre la podremos encontrar en Kabuki, de donde le gusta toda la carta de principio a fin y en donde, además, es el único lugar donde se concede tomar una copa: su espectacular cóctel de mezcal en un cuerno. Un local con el que se identifica al 100%.

