Los inspectores de Trabajo exigen más medios para «no llegar siempre tarde» al fraude

Los inspectores y subinspectores de Trabajo de Canarias se movilizarán hoy, a las 12 de la mañana, ante las dos sedes provinciales como paso previo a la huelga indefinida convocada en todo el Estado y que empezará el próximo 26 de junio con el objetivo solicitar más medios personales y materiales para poder luchar contra el fraude en las islas. Así lo indica Oriana Betancor, portavoz del Sindicato de los Inspectores de Trabajo de Las Palmas y miembro de la Unión Progresista de los Inspectores de Trabajo, y que reclama que el Gobierno de España y más en concreto el Ministerio de Hacienda dé el visto bueno la relación de puestos de trabajo (RPT) prometida hace dos años y que sigue sin llegar.

Según explica, en Canarias el cuerpo está integrado por unas 200 personas que tienen que cubrir las ocho islas y en turnos que dependen muchas veces de los servicios, de forma que si hay una denuncia sobre una discoteca que abre desde la doce de la noche y hasta las cinco de la mañana, el inspector o subinspector debe ir en ese horario. Cuando no es una denuncia es un accidente laboral que exige la presencia del inspector y si, no una campaña puesta en marcha por el Gobierno de España y que se prioriza sobre el trabajo pendiente, como denuncia Betancor, con lo que muchas actuaciones «esperan en cola» a que haya un hueco para actuar. «De esta forma es imposible actuar de oficio y presentarse en un comercio, en un hotel o en un restaurante», indica Betancor, que asegura que muchas veces, cuando se va a actuar el trabajador que ha denunciado ya no trabaja en esa empresa o incluso, el negocio ya ha cerrado. «Somos muy pocos para el trabajo que hay por eso llegamos siempre tarde y no podemos ser eficaces en la lucha contra el fraude», indica esta inspectora de Las Palmas, que apunta que la demora en las actuaciones «está dejando abandonados a muchos trabajadores».

«No somos operativos y eficaces con los recursos que tenemos», indica Betancor. Como ponen de relieve, las necesidades en Canarias son incluso mayores que las que existen en otros puntos del territorio nacional debido a las peculiaridades de lejanía e insularidad. «Fuerteventura fue por ejemplo mi primer destino. Allí estuve tres años. En esta isla hay solo tres inspectores para cubrirla entera y hay mucha conflictividad laboral. Hay mucha población inmigrante y son los trabajadores más vulnerables, lo que genera un caldo de cultivo que exige más medios», indica.

Betancor apunta que los actuales inspectores y subinspectores hacen un gran trabajo «pero no dan más» porque el volumen es mucho mayor que su capacidad de atenderlo. «Lo cubrimos todo pero llegamos tarde. El Gobierno de España no debería permitir esto», manifiesta. Como explica, actualmente en junio, está empezando a trabajar sobre denuncias que fueron presentadas en diciembre y enero del año pasado. «No llegamos. Es imposible», denuncia.

Un inspector o subinspector por 10.546 trabajadores

La inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Oriana Betancor, que es portavoz del Sindicato de Inspectores en Las Palmas, apunta al elevado ratio de trabajadores que hay por cada inspector o subsinspector en Canarias para evidenciar que es «imposible llegar a los trabajadores que lo necesitan».

«Es totalmente paupérrimo, tercermundista», indica Betancor. Según explica, la Organiganización Internacional de Trabajo (OIT) apunta a que tiene que haber un inspector por cada 10.000 trabajadores y en España hay uno inspector o subinspector por esa cantidad de empleados. «Es la mitad de lo que exige la OIT», denuncia Betancor, que reclama al Gobierno de España que actúe y aprueba de una vez por todas la RTP prometida hace dos años y que sigue sin llegar. «El Gobierno tiene hasta el 23 de julio, que se celebran las elecciones, para poder aprobar la RPT y debe hacerlo», indica esta inspectora.

El colectivo iniciará en todo el Estado un paro el viernes 23 de junio que tiene carácter indefinido. Como indica Betancor, en la Inspección de Trabajo faltan medios personales y materiales. Además de pocos inspectores y subinspectores en Canarias ni siquiera cuentan con un informático y la impresora lleva meses sin funcionar. «Para los medios que tenemos el trabajo que sacamos adelante es enorme pero la situación ya no de más de sí», manifiesta.