El sector prevé una caída de la firma de hipotecas de hasta el 75%

Europa Press Madrid / Las Palmas de Gran Canaria

Los portales de vivienda han expresado el temor ante un posible desplome de la firma de hipotecas en los próximos meses por la crisis desecandenada con la expansión del virus Covid-19, que según sus previsiones puede llegar hasta el 75%.

Este es el peor escenario que maneja Idealista, que no ve válidos los datos ofrecidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el aumento de hipotecas en enero, al no reflejar el impacto del frenazo de la actividad económica. Pese a no prever una vuelta a corto plazo de los niveles de mercado, su jefe de estudios, Fernando Encinar, considera «probable» un «rebote puntual una vez se desbloquee la situación actual».

El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, puntualiza por su parte que el mes de enero «suele registrar un importante volumen de créditos concedidos» -en enero de 2019 el aumento llegó al 22% interanual- y ve en la moderación de registrada en enero el efecto de la nueva Ley hipotecaria. «Su entrada en vigor el pasado mes de junio sigue condicionando de manera clara esta estadística», asegura.

Frente a ello, Fotocasa considera que los efectos de este cambio de regulación» ya se han superado», y su director de Estudios y Formación, Ismael Kardoudi, celebra que «las hipotecas han vuelto al buen ritmo» y que «el mercado de la vivienda se está encaminando hacia un periodo de normalización». En todo caso, matiza que «este buen arranque de año puede verse puntualmente alterado durante unos meses por el Estado de alarma actual».

Incremento. Y es que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad aumentó un 20,7% en Canarias en enero, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 1.555, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recuerda que los datos proceden de escrituras públicas realizadas anteriormente. Además, el capital prestado asciende a 145,1 millones, un 14,4% más que el año anterior.

En el conjunto del país la firma de hipotecas se situó en 39.314 el pasado mes de enero, cifra un 6,1% superior a la del mismo mes de 2019.

El INE subraya además que la tasa anual de enero se vio afectada por la entrada en vigor de la Ley de Crédito Inmobiliario el pasado mes de junio y por «la constitución de numerosas hipotecas sobre viviendas por un número muy reducido de personas jurídicas».

Con el avance interanual experimentado en el primer mes del año, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en diciembre se disparara un 43% y registrara su mayor repunte interanual desde el inicio de la serie, en 2003.

De acuerdo con los datos difundidos por el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 5% respecto a enero de 2019, hasta los 114.691 euros, mientras que el capital prestado subió un 0,8% en tasa interanual, hasta los 4.508 millones de euros.

En términos mensuales (enero de 2020 sobre diciembre de 2019), el número de hipotecas sobre viviendas se incrementó un 29,8%, su menor ascenso en este mes desde 2016. Por su parte, el capital prestado para este tipo de hipotecas aumentó un 22%.