Agricultura siglo XXI o el reto de sembrar a la sombra de la tecnología

Los tiempos cambian. El progreso no se detiene y la agricultura no iba a ser menos. No solo ya en las grandes plantaciones, sino también en la agricultura familar, o aquella en la que se trabaja en pequeñas superficies como suele ocurrir en muchas de los 88 municipios de las Islas Canarias. La producción agrícola mundial ha evolucionado mucho con el tiempo gracias a la ciencia y a continuas innovaciones. También gracias a ellas, se han aumentado la producción así como la seguridad alimentaria, y se ha agilizado y facilitado el trabajo de los agricultores. Sin estos avances, sería imposible producir la cantidad de alimentos que hoy necesitamos para abastecer a una población que se sitúa alrededor de los 7,5 billones de personas en todo el mundo, como se recoge en un informe publicado por la prestigiosa consultora Randstad. Si el rendimiento agrícola hubiera permanecido en los niveles

de 1961, tendríamos que destinar a cultivos más del doble de superficie de la que destinamos en la actualidad, es decir, el 82% de la superficie total

de la Tierra, según la organización global Farming First. Por ejemplo, las novedades en cartografía por satélite y en tecnologías de la información y

la comunicación han transformado radicalmente el trabajo tradicional.

En consecuencia, el sector necesita ahora perfiles profesionales cualificados y procedentes de una multiplicidad de áreas de conocimiento. Y también requiere que los trabajadores de menor cualificación (los que tradicionalmente se han dedicado al campo) abracen la necesidad de innovar y de tecnificar el sector, no solo por una cuestión de productividad, también por su propia salud y seguridad. Está claro que la automatización contribuye a hacer más ligeras y seguras algunas tareas físicas asociadas con el cultivo

y todo ello, sin olvidar la necesidad innegociable de caminar hacia una gestión sostenible de los recursos naturales.