La factura de la hipoteca se dispara 1.500 euros más al año El coste de los préstamos acumula un nuevo incremento en el presupuesto familiar, aunque los depósitos aún no reflejan la nueva política del BCE

Nuevo susto sin que haya acabado el verano. No han mediado aún ni dos meses desde la que fue la primera subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en una década, cuando la institución presidida por Christine Lagarde ha vuelto a elevar el precio oficial del dinero otros 0,75 puntos. No solo hay que acostumbrarse a vivir con los tipos de interés en positivo, como no ocurría desde 2016 con el euríbor; sino que, además, hay que abituarse a convivir con intereses altos. Tipos oficiales al 1,25% y euríbor ya cerca del 2% Esta novedad conlleva pagar más financiarse (familias, empresas y Estado); y recibir algo de dinero por ahorrar. Veamos cuándo, cuánto y por qué.

120 euros más al mes en la hipoteca

La primera consecuencia de la subida de tipos será una cuota hipotecaria más cara que hasta ahora. De hecho, este alza ya ha sido palpable en una parte de los préstamos para vivienda, los que han tenido que ser renovados en las últimas semanas. Esos créditos ya han incorporado la subida del euríbor, que ha sido el paso previo a la decisión del BCE. El indicador hipotecario con el que se calculan la mayor parte de las hipotecas a tipo variable en España ha pasado de estar en el -0,5% a principios de año a situarse este mismo jueves en el 1,9%.

Esta evolución provocará que la cuota mensual de una hipoteca media (145.000 euros a 24 años con un diferencial de un punto sobre el euríbor) pase de unos 530 euros hasta los 650 euros en la próxima revisión. Al año supondrá un gasto extraordinario por familia de 1.500 euros. En el caso de quienes estén hipotecados con un tipo fijo, se libran de cualquier cambio: seguirán pagando la misma cuota que tenían contratada. La ventaja de esta modalidad es que amortigua las épocas de subidas de tipos, aunque no se beneficia de años en los que los intereses estén bajos, como ha ocurrido en la última década.

Compras financiadas más caras

Quienes tiraran de crédito en las compras que realizaron las pasadas Navidades, pagaron un interés mínimo en años para este tipo de operaciones: el 5,6%. La evolución de la anterior crisis provocó que la financiación fuera más barata a medida que pasaban los años. Que la adquisición de un vehículo nuevo, mobiliario para el hogar, electrodomésticos o viajes, entre otras muchas compras, era competitiva. Sin embargo, a medida que la decisión del BCE se ha ido acercando, financiar estas operaciones ha sido cada vez más elevado. Seis meses después de aquella Navidad, con el verano en pleno funcionamiento, un crédito al consumo ya cuesta casi un 7% (un 6,8%, concretamente) en intereses, prácticamente el mismo nivel que en 2018.

Depósitos... ¿Remunerados?

Durante la última década, quienes han ahorrado dinero en sus cuentas corrientes o a plazo han visto cómo sus bancos apenas les han ingresado dinero por la rentabilidad de estos productos. De hecho, las comisiones han provocado que en muchos casos esa rentabildiad haya sido técnicamente negativa. Incluso algunas empresas grandes han tenido que pagar a las entidades por tener dinero en sus depósitos. Esta situación puede cambiar a partir de hoy. Puede, porque no parece claro que la rentabilidad de los depósitos vaya a crecer tan rápido como, por ejemplo, lo ha hecho el euríbor para las hipotecas. Sin embargo, desde la última subida de tipos de interés del pasado mes de julio, los intereses de los depósitos no han cambiado. No han subido aún, a pesar de que comienzan a florecer algunas ofertas de bancos con depósitos algo más atractivos.

Deuda pública más costosa

La decisión del BCE también implica que el Estado tendrá que destinar más dinero a financiar la deuda pública que emita para sostener la economía española. En las últimas subastas, el Tesoro ya ha tenido que pagar más intereses por las emisiones de deuda, ante la presión de los inversores. El coste del bono español a 10 años se encuentra ya en el 2,7%. Hace apenas tres meses, se situaba por debajo del 1,5%. Para este año, el Estado gastará más de 30.000 millones de euros en intereses, una cifra que previsiblemente y con esta nueva subida de tipos, se incrementará de cara a 2023.