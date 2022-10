Siempre hay una primera vez fútbol La UD Las Palmas quiere ampliar su racha a domicilio venciendo en un campo maldito, El Alcoraz, donde todavía no conoce la victoria tras ocho visitas

El equipo de García Pimienta se enfrenta a una de sus bestias negras en Segunda División, la SD Huesca. En sus ocho visitas a El Alcoraz, no ha logrado salir victorioso en ninguna de ellas, eso sí, consiguiendo cinco empates. Además, si se observa el cómputo general de enfrentamientos entre ambos cuadros, la UD no sale beneficiada. Solo han conseguido vencer a los aragoneses en 3 ocasiones de 16 partidos. Datos que no son nada buenos, ni esperanzadores para el conjunto amarillo. Bien es cierto, que el equipo llega como líder intratable y sin conocer la derrota en estas doce jornadas.

El campo del Huesca será testigo de un partido en el que el protagonista tiene nombre y apellido, Sandro Ramírez. El delantero de la UD, ex del Huesca, viajó con el equipo y se encuentra disponible para Pimienta si considera que ha de jugar. En cuanto a los objetivos de cada conjunto, son bien distintos, los locales buscan acercarse a los puestos de promoción, mientras que los visitantes quieren consolidarse en el liderato.

El próximo rival de los amarillos apenas cuentan con una derrota en casa en lo que va de temporada. El equipo altoaragonés acumula seis partidos consecutivos sin perder, y busca acabar invicto el mes. Mientras la UD Las Palmas podría consumar su cuarta victoria consecutiva, tras conseguir la última de forma heróica e inextremis con el tanto en el minuto 92 de Jonathan Viera ante el Efesé Cartagena.

Con respecto a la posible alineación de García Pimienta para el choque, a priori, no variará mucho con respecto al anterior. En portería no hay duda el inconmensurable Álvaro Valles. En los carriles laterales repetirán Álex Suárez por el costado derecho y Sergi Cardona por el izquierdo. La zaga de centrales estará compuesta por Eric Curbelo, y lo más probable es que le acompañe Saúl Coco. En el centro del campo Pimienta no hará experimentos y optará por el motor del equipo Nuke Mfulu y su compatriota Enzo Loiodice.

Por las bandas aportarán rapidez y verticalidad el tinerfeño Óscar Clemente y el de Barbate Fran Pejiño. El capitán hará de mediapunta aunque al final estará en todos lados, como acostumbra. Como referencia en ataque estará el rumano Andone, que ya atesora un gol en esta campaña, el de la victoria en Ponferrada.

En la sala de máquinas del Huesca jugará un viejo conocido como es David Timor. El entrenador altoaragonés, Ziganda, contará con Andrés Fernández; Ratiu, Jorge Pulido, Rubén Pulido, Vilarrasa; Valentín, Kento, Timor, Marc Mateu, Juan Carlos y Kevin Carlos.