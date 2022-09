Otra prueba más de fiabilidad

Favorita en todos los partidos, condición que asume por naturaleza, potencial y aspiraciones , la UD es más UD cuando luce a Jonathan Viera, como así se anuncia para este viernes. Cierto que la respuesta del equipo ha sido impecable en ausencia del capitán y que jugadores como Moleiro o Marc Cardona cubrieron el frente ofensivo con goles e intimación. Pero Viera remite, directamente, a otro nivel por su talento, intimidación e influencia.

Dice García Pimienta que es el mejor jugador de la categoría y el argumento se lo comprarán muchos. Poder volver a tirar del 21 supone un salto cualitativo sin comparación y anima a pensar en una noche feliz para los intereses propios, sin menoscabar a un Leganés de buena carrocería y al que nunca conviene desestimar.

La UD tocó techo en Málaga, dos jornadas atrás, ganó casi sin balón al Andorra y, luego, en Mendizorroza le obligaron a remar río arriba, pasar algún rato feo y terminó sumando un punto que tiene su valor en la casa de un Alavés llamado a estar arriba. No es que haya bajado escalones, pero sí se aprecia cierto encogimiento, nada preocupante porque no ha tenido impacto en la clasificación. Ya se ha visto que nadie es perfecto en la categoría, ni siquiera el todopoderoso Granada, y la media inglesa de no perder cuando antes se ha ganado resulta más que suficiente para habitar en el piso alto de la tabla. Pero la vuelta al Gran Canaria y esa certidumbre de que hay para ganarle a cualquiera y más aprovechando la naturaleza competitiva instalada en el vestuario es un llamamiento al inconformismo. De ahí que no entren en cálculos para hoy todos los supuestos que no conduzcan al triunfo.

«Un partido perfecto» receta Pimienta para salir airosos del cruce ante un Leganés camaleónico, capaz de zamparse al Eibar pero después de estamparse varias veces seguidas. En cualquier caso, se trata de un visitante con garras y que va a exigir tanta pierna como paciencia. Lo de la inspiración ya viene de serie y con Viera a los mandos, huelgan comentarios.

Recomposición

Hay curiosidad por ver de qué manera recompone el tablero el técnico. Pejiño pide sitio, Óscar Clemente ha dado señales de vida, Moleiro es intocable y Marc Cardona lleva tantos goles, cuatro, como jornadas disputadas. Como todos no caben, porque no se negocia la dupla Mfulu-Loiodice, la entrada en acción de Viera obliga a algún sacrificio. Clemente tiene todas las papeletas de dejar hueco, salvo sorpresa.

Atrás también hay un abanico amplio. Lo de Álex Suárez como lateral no parece que vaya a tener largo recorrido con Marvin o Lemos a la espera. Y tanto Coco como Eric no han desmerecido a Sidnei, sin olvidar que otro Clemente, Enrique, ha venido del Zaragoza para ser importante.

Mimbres de sobra tiene el cuerpo técnico para la apuesta ganadora que se pretende y que, como bien subraya el propio Pimienta, hacen del suyo «un equipo reconocible» y que, desde el estilo en el que se privilegia posesión e iniciativa, se hace camino al andar. Con septiembre en su tramo inicial, el horizonte es cortoplacista más allá de otras disquisiciones acerca de los objetivos de fondo. Como fuere, esta noche lo que toca es despachar al Leganés y mantener el hechizo establecido con la afición. Ese binomio resulta imbatible.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Álex Suárez, Sidnei, Eric Curbelo, Sergi Cardona; Loiodice, Mfulu, Jonathan Viera; Óscar Clemente, Marc Cardona y Moleiro.

Leganés: Leganés: Jiménez; Nyom, Sáenz, Omeruo; Miramón, Undabarrena, Shibasaki, Naim; Fede Vico, Arnáiz y Raba.

Árbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Estadio: Gran Canaria.

Hora: 20.00.