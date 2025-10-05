UD Las Palmas - Cádiz CF: partido, goles y resultado, en directo

19:18

Novedades en la convocatoria y alineación de Las Palmas. Con la ausencia de Lukovic por lesión, Marvin parece contemplarse como lateral derecho y Viti aparece en la titularidad para ir de extremo derecho. Fuster figura en punta y se mantiene a Ale García en el extremo izquierdo. Llegó a tiempo Enrique Clemente tras superar sus problemas físicos y se ubica en el lateral izquierdo. No hubo suerte con Mika Mármol, que no llegó para este encuentro.