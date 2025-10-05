Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo

Escudo Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas

20:00h.

0

-

0

Cádiz

Escudo Cádiz Club de Fútbol

Min. 22

LPM

CAD

Kirian Rodríguez en el transcurso del calentamiento en su vuelta a una convocatoria. La Liga
Directo

UD Las Palmas - Cádiz CF: partido, goles y resultado, en directo

FÚTBOL EN DIRECTO ·

Partido entre UD Las Palmas - Cádiz CF de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:25

20:17

Min. 15: ¡¡¡OCASIÓN DE LOIODICE!!! El francés remató tras córner botado desde la izquierda pero peinó demasiado Enzo y se marchó fuera. Bastante clara de la UD.

20:16

Min. 12: Domina la UD pero le está faltando algo de velocidad en la circulación para sorprender a la retaguardia del Cádiz. Hay mucho colmillo... y talento en el once andaluz.

20:11

Min.8: Está incisiva Las Palmas ante la dosis extra de músculo que está metiendo el Cádiz. Centro de Iván Gil que no llega a rematar Fuster. Seguimos 0-0.

20:09

Arranca el choque con dominio territorial de la UD, pero el Cádiz bien parapetado en su trinchera. Aún sin ocasiones en el Gran Canaria

20:02

Arranca el partido en el Gran Canaria

Comienza el choque entre grancanarios y cadistas. Los amarillos comienzan tocando la pelota.

19:59

Todo listo para empezar. Salen los dos equipos al campo y suena el himno de la UD. ¡¡¡¡Esto está a punto de arrancar!!!!

19:50

Los jugadores apuran el calentamiento a pocos minutos para que arranque el choque en el Estadio de Gran Canaria.

19:45

Así llegan los dos equipos, a nivel de números, a este encuentro.

19:44

Así están las estadísticas de la UD Las Palmas hasta la fecha.

19:29

¿Estás en México y quieres saber a qué hora arranca el partido? ¿O tal vez en Bangkok? Este es el horario del partido en los distintos usos horarios. Para que puedas seguirlo en cualquier rincón del planeta.

19:25

Nuestro análisis del choque en la previa del partido

«En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas». Así rezaba la previa de Kevin Fontecha de este encuentro de alto voltaje. Este es el enlace.

19:18

Novedades en la convocatoria y alineación de Las Palmas. Con la ausencia de Lukovic por lesión, Marvin parece contemplarse como lateral derecho y Viti aparece en la titularidad para ir de extremo derecho. Fuster figura en punta y se mantiene a Ale García en el extremo izquierdo. Llegó a tiempo Enrique Clemente tras superar sus problemas físicos y se ubica en el lateral izquierdo. No hubo suerte con Mika Mármol, que no llegó para este encuentro.

19:12

Y aquí tenemos las alineaciones de los dos equipos:

19:11

Y hoy tenemos una importante novedad. Después de mucho tiempo, Kirian vuelve a una convocatoria de la UD Las Palmas. Excelente noticia para la familia amarilla.

﻿﻿
19:09

Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de CANARIAS7 para el encuentro entre la UD Las Palmas y el Cadiz CF. Un choque de aspirantes clásicos al ascenso pero que agarra a ambos en situaciones bien distintas, con los isleños buscando un segundo triunfo en casa tras lograr mejores números a domicilio (4 puntos en la isla y 7 fuera de Canarias).

Alineación y estadísticas

Luis García

4-2-3-1

Alineación

Dinko Horkas

portero

Marvin Park

defensa

Álex Suárez

defensa

Sergio Barcia

defensa

Enrique Clemente

defensa

Enzo Loiodice

centrocampista

Lorenzo Amatucci

centrocampista

Manu Fuster

centrocampista

Iván Gil

centrocampista

Viti Rozada

centrocampista

Ale García

Delantero

Gaizka Garitano

4-4-2

Alineación

Victor Wehbi Aznar Ussen

portero

Iza Carcelén

defensa

Bojan Kovacevic

defensa

Iker Recio

defensa

Mario Climent

defensa

Iuri Tabatadze

centrocampista

Moussa Diakité

centrocampista

Sergio Ortuño Díaz

centrocampista

Javi Ontiveros

centrocampista

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre

Delantero

Álvaro Miguel García Pascual

Delantero

Estadísticas

66,6%

CAD

LPM

33,4%

CAD

CAD

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 3

