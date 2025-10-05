UD Las Palmas - Cádiz CF: partido, goles y resultado, en directo
FÚTBOL EN DIRECTO ·Partido entre UD Las Palmas - Cádiz CF de la Segunda División. Sigue el minuto a minuto, todos los goles y el resultado en directo
LaLiga Hypermotion Jornada 8 D05/10 · Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo
Las Palmas
20:00h.
0
-
0
Cádiz
Min. 22
LPM
CAD
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:25
20:17
Min. 15: ¡¡¡OCASIÓN DE LOIODICE!!! El francés remató tras córner botado desde la izquierda pero peinó demasiado Enzo y se marchó fuera. Bastante clara de la UD.
20:16
Min. 12: Domina la UD pero le está faltando algo de velocidad en la circulación para sorprender a la retaguardia del Cádiz. Hay mucho colmillo... y talento en el once andaluz.
20:11
Min.8: Está incisiva Las Palmas ante la dosis extra de músculo que está metiendo el Cádiz. Centro de Iván Gil que no llega a rematar Fuster. Seguimos 0-0.
20:09
Arranca el choque con dominio territorial de la UD, pero el Cádiz bien parapetado en su trinchera. Aún sin ocasiones en el Gran Canaria
20:02
Comienza el choque entre grancanarios y cadistas. Los amarillos comienzan tocando la pelota.
19:59
Todo listo para empezar. Salen los dos equipos al campo y suena el himno de la UD. ¡¡¡¡Esto está a punto de arrancar!!!!
19:50
Los jugadores apuran el calentamiento a pocos minutos para que arranque el choque en el Estadio de Gran Canaria.
19:45
Así llegan los dos equipos, a nivel de números, a este encuentro.
19:44
Así están las estadísticas de la UD Las Palmas hasta la fecha.
19:29
¿Estás en México y quieres saber a qué hora arranca el partido? ¿O tal vez en Bangkok? Este es el horario del partido en los distintos usos horarios. Para que puedas seguirlo en cualquier rincón del planeta.
19:25
«En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas». Así rezaba la previa de Kevin Fontecha de este encuentro de alto voltaje. Este es el enlace.
19:18
Novedades en la convocatoria y alineación de Las Palmas. Con la ausencia de Lukovic por lesión, Marvin parece contemplarse como lateral derecho y Viti aparece en la titularidad para ir de extremo derecho. Fuster figura en punta y se mantiene a Ale García en el extremo izquierdo. Llegó a tiempo Enrique Clemente tras superar sus problemas físicos y se ubica en el lateral izquierdo. No hubo suerte con Mika Mármol, que no llegó para este encuentro.
19:12
Y aquí tenemos las alineaciones de los dos equipos:
19:11
Y hoy tenemos una importante novedad. Después de mucho tiempo, Kirian vuelve a una convocatoria de la UD Las Palmas. Excelente noticia para la familia amarilla.
19:09
Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de CANARIAS7 para el encuentro entre la UD Las Palmas y el Cadiz CF. Un choque de aspirantes clásicos al ascenso pero que agarra a ambos en situaciones bien distintas, con los isleños buscando un segundo triunfo en casa tras lograr mejores números a domicilio (4 puntos en la isla y 7 fuera de Canarias).
Luis García
4-2-3-1
Dinko Horkas
portero
Marvin Park
defensa
Álex Suárez
defensa
Sergio Barcia
defensa
Enrique Clemente
defensa
Enzo Loiodice
centrocampista
Lorenzo Amatucci
centrocampista
Manu Fuster
centrocampista
Iván Gil
centrocampista
Viti Rozada
centrocampista
Ale García
Delantero
Gaizka Garitano
4-4-2
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Iza Carcelén
defensa
Bojan Kovacevic
defensa
Iker Recio
defensa
Mario Climent
defensa
Iuri Tabatadze
centrocampista
Moussa Diakité
centrocampista
Sergio Ortuño Díaz
centrocampista
Javi Ontiveros
centrocampista
Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre
Delantero
Álvaro Miguel García Pascual
Delantero
66,6%
LPM
33,4%
CAD
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|3
|
