Luis Enrique acusa a Robert Moreno de «desleal»

«Ambición desmesurada»

"Lo veía venir por los acontecimientos. Me intento poner en el otro punto de vista y entender, a fuerza de ser sincero, que le haga ilusión, que lo vea como la oportunidad de su vida y para la que ha trabajado mucho. Entiendo que es ambicioso, y esa es una cualidad a valorar, pero para mí es desleal, yo jamás lo haría y no quiero a nadie de estas características en mi 'staff'. La ambición desmesurada es un gran defecto", añadió.

El de Gijón le replicó que no le veía "más" en su cuerpo técnico y que él se sentía "fuerte y con ganas de trabajar". "Esa reunión acaba de manera cordial y a continuación llamo a los miembros de mi 'staff' para que sepan de primera mano mi opinión y la de la otra parte, y les digo que no quiero que nadie tergiverse mis palabras", puntualizó.

"Que quede bien claro que no me he ofrecido nunca a la RFEF y aunque Luis Rubiales y Molina decían que tenía las puertas abiertas y así me lo han demostrado, yo no he llamado a nadie ni nunca he dejado que terceras personas lo hiciesen en mi nombre", añadió. "Los valores en el mundo de del fútbol son muy importantes porque somos imagen para los niños. Por eso me atrevo a decir claramente que Luis y Molina siempre han sido conmigo leales, sinceros y honestos", remarcó.