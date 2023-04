La UEFA, sobre el 'caso Negreira': «La situación del Barcelona es grave»

La bola de nieve del 'caso Negreira' sigue creciendo a escala internacional y la posibilidad de que el Barcelona sea excluido de las competiciones europeas durante una temporada se antoja real. Los pagos del club azulgrana al exvicepresidente de los árbitros entre 2001 y 2018, se escenificó hace días en la apertura de una investigación por parte de la UEFA, que solicitó a su vez la información pertinente sobre el caso a la RFEF. Ahora el presidente del máximo organismo europeo se pronuncia sobre el asunto en una entrevista para el diario esloveno Ekipa en la que carga contra el equipo catalán. «Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto», indica el dirigente deportivo, que prepara el congreso del Comité Ejecutivo de la UEFA del próximo miércoles. Un encuentro que es un mero formalismo para ser reelegido presidente del ente futbolístico para el período 2023-2027, ya que cuenta con apoyo mayoritario.

Durante la entrevista recalca que a nivel de la Liga Española, puede que el asunto esté prescrito y no puede tener consecuencias competitivas, pero «en lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito», sentencia. ¿Se arriesga el Barcelona a ser castigado?: «No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle», cuenta el dirigente esloveno.

Aunque en España el 'caso Negreira' no tendrá sanción deportiva para el Barcelona, ya que las infracciones muy graves han prescrito, la UEFA sí tiene potestad para castigar a la entidad culé y no invitarla a participar en los torneos continentales. Entre los últimos clubes de renombre sancionados con su expulsión de Europa, por amaño de partidos, se encuentran el Fenerbahçe, el Besiktas y el Steaua de Bucarest.

La investigación contra el Barça es el paso previo a la apertura de un expediente disciplinario que pudiera derivar, además de en una multa económica, en la inadmisión en competiciones europeas del club denunciado ante la justicia ordinaria por corrupción deportiva. La UEFA tiene capacidad para sancionar al Barcelona, cuando lo considere oportuno, antes de que exista una resolución formal de los tribunales sobre el mayor escándalo en la historia del fútbol español.

La UEFA, tras la entrada en vigor en 2007 de los artículos 4.02 y 4.03 del reglamento en sus competiciones, advierte de que podrá sancionar «cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional» y «declarará que dicho club no podrá participar en la competición». «Esta inelegibilidad es eficaz solo para una temporada», aclara el reglamento del organismo que preside Ceferin.