Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eder Militao se retira del terreno de juego tras lesionarse ante el Celta. EFE

Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral

El central brasileño vuelve a sufrir un serio contratiempo físico tras dos graves lesiones de rodilla

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:22

Comenta

El Real Madrid no gana para malas noticias. A la derrota ante el Celta en el Bernabéu, que propicia una delicada situación deportiva en la antesala del duelo de Champions contra el Manchester City, se une la lesión de Eder Militao, su mejor central esta temporada, que estará fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses después de sufrir una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Tras dos graves roturas de ligamento cruzado anterior de la rodilla, la primera en la pierna derecha en agosto de 2023 y la segunda en la zurda en noviembre de 2024, medio año después de regresar a los terrenos de juego, Militao estaba siendo un pilar defensivo para el Real Madrid de Xabi Alonso esta temporada.

El brasileño ya sufrió una dolencia física en el aductor en el aductor mayor de su pierna derecha hace poco más de dos semanas, en pleno parón de selecciones de noviembre, cuando se resintió durante el amistoso entre su selección, Brasil, y Túnez. Se perdió solo la visita liguera a Elche y el viaje en Champions para medirse al Olympiacos, pues repareció en Girona, como titular, y también disputó desde el inicio los encuentros frente al Athletic y el Celta, duelo en el que volvió a caer lesionado, esta vez de mayor gravedad.

Esta campaña ha disputado 16 de los 21 encuentros oficiales del equipo blanco desde el inicio del curso, 15 de ellos en el once titular, y debido a los problemas físicos de Rüdiger, primero, y Huijsen, después, su baja constituye una ausencia notable para Xabi Alonso, que tiene lesionados a los laterales Carvajal, Alexander-Arnold y Mendy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Los Gigantes: tres fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
  2. 2 Insólito suceso en Las Palmas de Gran Canaria: tres mujeres roban un Papá Noel de un edificio de Cruz de Piedra
  3. 3 La noche en que Oliverio, Acaymo y Benjamín se cruzaron en la vida de Iván Robaina
  4. 4 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  5. 5 Andén Verde: la vieja carretera borra su huella
  6. 6 La tradición canaria del Salto del Pastor sorprende en redes sociales: «Tremendo vértigo»
  7. 7 Siete buques de la flota fantasma rusa atraviesan Canarias esta semana sin ningún tipo de control
  8. 8 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de diciembre
  9. 9 El Granca y el Cabildo buscan alternativa a Dreamland, que puede rescindir el contrato pero con penalización
  10. 10 La UD Las Palmas, a enseñar músculos en Siete Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral

Militao, entre tres y cuatro meses de baja por una rotura del bíceps femoral