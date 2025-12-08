Flick se enteró de la derrota del Real Madrid en la cama

Javier Varela Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Hansi Flick ha demostrado por activa y por psaiva que no es un entrenador al uso. Y lo volvió a confirmar cuando le preguntaron sobre la derrota del Real madrid en casa ante el Celta, que hacía más líder al Barcelona. «Ha sido igual que en el partido anterior. Ya estaba en la cama cuando recibí un mensaje», explicó el alemán, quien el año pasado ya había reconocido que no acostumbra a ver los partidos del rival, al menos en directo. «Queremos enfocarnos en lo nuestro. No quiero gastar energía; prefiero reservarla para nuestro equipo», añadió con una sonrisa.

«Nos miramos a nosotros, no miramos al Madrid, no queremos hablar de ellos», dijo cuando se le cuestionó de la ventaja que tiene en la clasificación y la diferencia que había en la tabla hace unas semanas. «Estamos cuatro puntos por delante, pero es un viaje muy largo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros», insistió antes de recordar que «el partido más importante ahora es el de mañana contra el Eintracht».

Un entrenador veterano como él sabe que las cosas pueden cambiar en dos o tres partidos y que los puntos pueden recortarse rápidamente. «Tenemos más puntos, pero es una temporada diferente», dijo en alusión a lo ocurrido el pasado año. «En el tramo final de la temporada pasada estuvimos fantásticos» y quiso abrir el abanico a posibles rivales por la Liga: «El Atlético y el Villarreal también aprietan». Pero fiel a su estilo, quiso aparcar hasta el miércoles la Liga porque «lo importante es ahora la Champions League».

«Joan García es el número uno»

Sobre el cambio que parece haber dado el Barcelona en los últimos partidos, con cinco victorias consecutivas en Liga, Flick tiene claro el diagnóstico: «Todos saben lo que ha pasado en los últimos tres meses: muchas lesiones y jugadores importantes de baja. No hemos podido distribuir las cargas de minutos».

Hansi Flick dejó entrever en la rueda de prensa previa al duelo de mañana contra el Eintracht de Frankfurt que el retorno de Marc-André ter Stegen a una convocatoria podría producirse de manera inminente. «Podría ser», respondió el técnico alemán cuando se le preguntó al respecto después de que el portero gemano lleve ya varias sesiones entrenando con el resto de compañeros.

Sin embargo, el regreso de Ter Stegen a la dinámica de grupo no hace que cambie la opinión de Hansi Flick sobre la jerarquía actual en la portería. El técnico insistió en que Joan Garcia seguirá siendo su guardameta titular: «Lo tengo claro, Joan es el número uno», sentenció,