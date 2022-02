La necesidad del Valencia frente a la aventura amarilla

Por historia, por jugar en casa, por la mayor calidad de su plantilla y porque la Copa es la forma más corta de llegar a Europa, el Valencia no debería fallar este miércoles ante el Cádiz y plantarse en las semifinales del torneo del KO. Todo lo que no sea vencer agravará la crisis en el equipo de José Bordalás, con tres derrotas y solo un empate en sus últimos cuatro partidos ligueros y cierta marejadilla por lo ocurrido en el mercado invernal. Anda molesto el entrenador alicantino porque el club ha permitido que el Atlético se refuerce con Daniel Wass, titular indiscutible en el Valencia, y a cambio no haya llegado a la plantilla el mediocentro defensivo que reclamó. Sí han aterrizado el central suizo Eray Cömert, el centrocampista Ilaix Moriba y el extremo Bryan Gil, cuyo fichaje es el que más agrada a Bordalás.

Los centrales Gabriel Paulista y Omar Alderete son baja por lesión en los locales, lo que obligará seguramente a retrasar la posición de Hugo Guillamón. Tampoco está listo el portero Jasper Cillessen, aunque Bordalás ya le había brindado la titularidad en la Copa a Jaume Doménech. Hay cierta expectación por ver si Maxi Gómez, señalado por su alarmante estado de forma, se recupera para la causa, si su entrenador mantiene su apuesta copera por Marcos Andrés o si es Gonçalo Guedes el que ejerce de nueve mentiroso.

Más preocupados por intentar evitar el descenso que por seguir su aventura copera están los gaditanos, que han crecido desde la llegada de Sergio González o al menos son más compactos que en los últimos meses con Álvaro Cervera en el banquillo. Como ya ocurrió en la anterior ronda, superada por el equipo amarillo ante el Sporting en los penaltis, la Copa sirve como banco de pruebas para un Cádiz que, curiosamente, no ha disputado ningún encuentro de este torneo en su feudo del Nuevo Mirandilla.

El preparador de L'Hospitalet no podrá contar con varios jugadores concentrados con sus selecciones nacinales, como el lateral paraguayo Arzamendia, el pivote chileno Tomás Alarcón o el delantero hondureño Choco Lozano, y tampoco con el central Fali, lesionado desde hace semanas. Se estrenan en una convocatoria el defensa Luis Hernández, el extremo marroquí Oussama Idrissi y el delantero gallego Lucas Pérez, los tres recién llegados.