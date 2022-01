Los nombres de Toledo, Real Unión o Alcorcón siguen provocando sudores fríos en Chamartín. En esa lista negra de despropósitos coperos del Real Madrid ingresó el pasado curso el Alcoyano, que infligió una estridente eliminación al por entonces equipo de Zinedine Zidane, culminando en la prórroga una remontada que se empezó a fraguar cuando el tiempo reglamentario enfilaba su recta final. El gol de Militao al borde del descanso parecía encarrilar una noche sin demasiados sobresaltos para el bando visitante en El Collao, donde los locales se vieron privados del aliento de su parroquia en plena tercera ola del coronavirus. Pero la diana de Solbes bien avanzada la segunda parte abonó el sueño del David alicantino, que abatió a su particular Goliat con un tanto de Juanan para desatar el éxtasis en Alcoy.

Los caprichos del azar han designado que ambos rivales vuelvan a confrontar sus fuerzas un año después, de nuevo en dieciseisavos de final del torneo del KO. Será la moral contra la memoria.

«Es una herida que sigue abierta», reseñó Carlo Ancelotti, el último entrenador capaz de ganar la Copa del Rey a los mandos del Real Madrid. Lo hizo en la campaña 2013-14, cuando el esprint de Bale frente a Bartra certificó el triunfo sobre el Barça en la final celebrada en Mestalla. Desde entonces, la escuadra de Chamartín no ha vuelto a disputar el pulso decisivo por el título de un torneo que selló el destino de varios de sus técnicos este mismo siglo. Bernd Schuster inició su caída en desgracia el día en que el Real Unión apeó en dieciseisavos a un bloque que comparecía como vigente campeón de Liga, el 'Alcorconazo' sentenció a Manuel Pellegrini y Zidane comenzó a cavilar su primer adiós tras el 'pepinazo' del Leganés en el Bernabéu.

Ancelotti regateó la celada en su primera etapa en la capital española, pero está advertido del riesgo que entronca minusvalorar a cualquier adversario en una competición especialmente propicia para las sorpresas con el sistema de cruces a partido único. «Es una eliminatoria directa que jugamos fuera y en una competición importante. No es trampa, pero es distinto porque te juegas la competición. Empezamos esta Copa, que es muy importante. El objetivo es ganarla. Va a ser un partido donde necesitamos muchas cosas. No solo la calidad, donde en teoría somos superiores, pero nos va a exigir otras cosas: ganar los duelos, focalizar en el balón parado...», argumentó el preparador de Reggiolo, que adelantó que dispondrá el mejor once posible porque se toma «muy en serio» el duelo.

Reválida para Lunin

Esa determinación no es óbice para que ocho futbolistas se quedasen fuera de la convocatoria del Real Madrid: los renqueantes Bale y Carvajal, el confinado Jovic y un Vinicius que acaba de superar el coronavirus, además de Courtois, Mendy, Modric y Benzema. Pero Ancelotti adujo que los tres últimos salieron con pequeñas molestias de la visita a Getafe, por lo que solo el cancerbero descansará por mera decisión técnica.

Una ausencia que deparará el segundo encuentro oficial como madridista de Lunin en el mismo escenario de su debut, donde encajó dos goles. Ancelotti no para de alabar al ucraniano, una apuesta de futuro cuyo presente se ve ensombrecido por la cohabitación con uno de los mejores cancerberos del mundo. «Conoce bien el campo y el ambiente, así que puede jugar un buen partido. Lo único que le he dicho es que por su calidad merece jugar más», explicó el transalpino.

De lo primero no cabe duda, pero el escenario que se vivirá en Alcoy será muy distinto al de un año atrás. Entonces el bando local dio la campanada en un estadio silente que devendrá ahora en una olla a presión con el rugido de casi cinco mil gargantas. El lleno está asegurado en El Collao porque la Generalitat Valenciana permite el cien por cien de aforo en recintos de baja capacidad y no cabrá un alma más.

No en vano, desde que el sorteo volvió a emparejar al Alcoyano con el trece veces campeón de Europa, la esperanza embarga a un conjunto cuya mención sirve, desde tiempos vetustos, para aludir a la confianza que se necesita para sobreponerse a los obstáculos más formidables.

«Esperemos ese arreón de la afición que nos sirva para ir en volandas. Lo normal es que ellos tengan mucha posesión y nos avasallen, pero estamos preparados para competir en cualquier circunstancia», analizó Vicente Parras, técnico de un equipo que aparcará durante unas horas sus tribulaciones en Primera RFEF para intentar reeditar la proeza en una competición que da licencia para soñar. Y más con un hacedor de milagros como el veterano portero José Juan.