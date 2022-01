Ancelotti: «La derrota contra el Alcoyano es una herida que sigue abierta»

Como no podía ser de otra forma, Carlo Ancelotti tiene muy presente lo que le sucedió la pasada temporada al Real Madrid en su visita a Alcoy. Por ese motivo, el técnico italiano no quiere ningún tipo de confianzas. «No he visto el partido. Sé lo que ha pasado porque me lo han contado los jugadores. Es una herida que sigue abierta esta derrota contra el Alcoyano. Los jugadores saben lo que ha pasado mejor que yo y lo que no tiene que pasar mañana», señaló en una rueda de prensa en la que avanzó que dispondrá un once de garantías para que no vuelva a repetirse aquel bochorno.

«Es un partido distinto. Es una eliminatoria directa que jugamos fuera y en una competición importante. No es trampa, pero es distinto porque te juegas la competición. Empezamos esta Copa, que es muy importante. El objetivo es ganarla. Va a ser un partido donde necesitamos muchas cosas. No solo la calidad, donde en teoría somos superiores, pero nos va a exigir otras cosas: ganar los duelos, focalizar en el balón parado... Hay algunas bajas porque algunos jugadores han tenido molestias: Benzema, Modric, Mendy. Courtois es el único que no va a jugar porque quiero que juegue Lunin», indicó el preparador del Real Madrid.

Salió Ancelotti muy disgustado el domingo por la derrota de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez donde, dijo, sus futbolistas se tomaron un día adicional de vacaciones. ¿Han regresado ya del asueto? «Sí, estamos de vuelta. Tengo mucha confianza en este equipo, en la motivación que tienen para jugar este partido. Lo vamos a tomar en serio porque no hay otra manera si queremos llegar al final de esta competición, tener mucho respeto de los rivales. Sabemos de las dificultades que podemos tener voy a poner el mejor equipo posible», aseveró.

Al Real Madrid le esperará en El Collao otro de esos rivales que se encierran atrás, precisamente los que más dificultades les han creado en lo que va de campaña. «Es evidente que este tipo de partidos nos cuestan más. Tenemos que hacer algo distinto en estos partidos donde no se encuentran espacios. Hay que hacer más movimiento sin balón, un juego más directo. Pero para hacerlo necesitamos jugadores que piensen en meter el balón detrás de la línea y delanteros que la ataquen. Lo vamos a trabajar porque puede ser una manera de tener más oportunidades contra equipos cerrados», manifestó el entrenador de Reggiolo.

Planificación de la próxima temporada

No quiso valorar Ancelotti las palabras de Giovanni Branchini, representante italiano que ha informado de una presunta oferta de 50 millones del Real Madrid para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé este mes de enero. «Como he dicho muchas veces no me parece justo hablar de jugadores que no están aquí. Tengo muy buena relación con Branchini, pero prefiero no hablar de esto», recalcó. Dejó claro, eso sí, que los planes de Florentino Pérez para la campaña venidera ya están trazados. «La planificación de la próxima temporada ya está hecha», aseveró.

Dijo Ancelotti que no contempla ninguna salida en el mercado de invierno. «No tenemos esta idea de dejar jugadores porque, primero, nadie lo ha pedido y, segundo, la gestión de la plantilla es bastante buena. No tengo problema con ninguno, todos se están entrenando bien y no creo que vayamos a tener salidas en el mes de enero», señaló.

Menos claro fue respecto a los motivos por los que Bale sigue sin entrar en la dinámica de grupo. «No es que esté lesionado, no se encuentra bien y está haciendo trabajo individual. Puede jugar contra el Valencia o nos lo llevaremos a Arabia a la Supercopa», dijo. Afirmó, eso sí, que el galés está comprometido. «Bale tiene compromiso porque tiene seis meses de contrato y quiere respetarlo. Tenemos que hacer lo posible para que se encuentre bien. Si no se encuentra bien, tiene miedo de tener un problema, tenemos que evaluarlo. El hecho de no comentar las lesiones es un problema de la sociedad por respetar la privacidad de cada uno», agregó.

Aplaudió el trabajo de Ceballos, que podría debutar en Alcoy, tras perderse la primera parte de la temporada por la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos. «Me gusta como jugador, su personalidad, su carácter en el césped... Lo está haciendo bien. En la segunda parte de la temporada va a ser importante para nosotros porque tiene calidad para estar en la plantilla del Madrid», dijo del centrocampista de Utrera.

Confirmó que Vinicius no viajará a Alcoy, pese a que el brasileño ya es negativo. «Vinicius puede entrenarse y puede jugar. Ya ha respetado el protocolo, pero se queda aquí para estar listo contra el Valencia», comentó. Habló, por último, de Lunin, que será titular el miércoles en el mismo campo en el que disputó su, hasta ahora, único partido con el Real Madrid, encajando dos goles. «Lunin tiene el abono del Alcoyano (risas). Conoce bien el campo y el ambiente, así que puede jugar un buen partido. Lo único que le he dicho es que por su calidad merece jugar más», cerró.