Borja Iglesias renuncia a la selección «hasta que las cosas cambien»

Borja Iglesias ha comunicado en su cuenta oficial de Twitter que renuncia a la selección española hasta que las cosas cambien y actos como el beso sin consentimiento de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso y su comportamiento en el palco durante la final del Mundial de fútbol femenino no queden impunes:

Este es el comunicado oficial de Borja Iglesias:

«Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera».

«Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes».

Luis Enrique echa un capote a Rubiales

Sin embargo, el exseleccionador nacional Luis Enrique, actualmente en el PSG, entiende que Luis Rubiales «ha reconocido sus errores» y destaca que su labor al frente de la Federación ha sido «sobresaliente».

Así lo dijo en rueda de prensa minutos después de que Rubiales anunciase durante la asamblea extraordinaria de la RFEF su intención de continuar en el cargo. «De los episodios que han pasado en este último partido creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores. No creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto».

Luis Enrique precisó que, según su experiencia, «la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional, llevando a la Federación a cotas de rendimiento altísimo más allá del resultado deportivo que se pueda conquistar. Creo que ahí están los números, que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor sobresaliente».