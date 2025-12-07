Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del calentamiento del equipo isleño en Bilbao. ACB Photo

Surne Bilbao Basket-Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Liga ACB, en directo

Baloncesto ·

El equipo claretiano, con un balance de 3-5, necesita ganar en Vizcaya para cambiar la dinámica y engancharse a la lucha por la Copa

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:48

17:10

La imprecisión de los dos equipos y, posiblemente, la presión clasificatoria de ambos, pasó factura en el arranque, superando el Granca al Surne Bilbao en el ecuador de la primer cuarto con un raquítico 2-4 en el electrónico.

17:03

Arranca el partido

Comienza el duelo de necesitados en Miribilla. Ale jacta est.

16:59

El técnico amarillo, Jaka Lakovic, incidió en asegurar el rebote defensivo y controlar el juego de perímetro del rival en otra «final» para los amarillos«. » En este enlace puedes ver todos los detalles.

16:55

Este es el 'cara a cara' del encuentro: Las estadísticas y los destacados bajo el acta en lo que va de competición.

16:54

Esta es la previa del choque, bajo la firma de Oliver Suárez Armas. Miribilla como punto de inflexión. ¿Será el escenario del cambio? En este enlace te facilitamos todas las claves.

16:51

Duelo de necesitados en ACB, con dos equipos con idéntico balance (3-5) que buscan engancharse a la lucha por uno de los billetes que den acceso a la Copa del Rey.

16:51

Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto de CANARIAS7, en el que les narraremos en directo el choque entre el Surne Bilbao Basket y el Dreamland Gran Canaria de Liga Endesa.

