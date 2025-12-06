Miribilla como punto de inflexión para creer y crecer

El pívot sursudanés Kur Kuath lanza a canasta en el encuentro entre el Granca y el Barça.

La hora de los valientes. No hay tregua tras el parón por la ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo 2027. La primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa entra en su ecuador más caliente y decisivo con la Copa del Rey en el horizonte.

El Dreamland Gran Canaria, undécimo clasificado en la competición doméstica con un balance de tres victorias y cinco derrotas (con un diferencial de menos 13 puntos), está obligado a encontrar la regularidad y el equilibrio en su juego para reaccionar y despegar para no quedarse fuera de una de las citas más importantes y con más repercusión en el panorama deportivo internacional. Y que acogerá el imperial Roig Arena del 19 al 22 de febrero de 2026.

El combinado claretiano acumula dos derrotas consecutivas en la competición doméstica frente al Joventut y al Barça, ambas en el Gran Canaria Arena

El conjunto dirigido por Jaka Lakovic, quien tiene a todos sus jugadores disponibles salvo la ya conocida baja de larga duración del director de juego zaragozano Carlos Alocén y que acumula dos derrotas consecutivas ante el Joventut y el Barça en la Liga ACB, visitará este domingo (17:00 horas, en directo por la plataforma de streaming DAZN) al Surne Bilbao, duodécimo clasificado con el mismo balance que la escuadra amarilla (con un diferencial de menos 32 puntos), en el exigente Bilbao Arena (Miribilla).

Sin triunfos desde 2021

Precisamente, el preparador esloveno manifestó en la previa que «el Bilbao es un equipo que aún no conoce la derrota en su pista. Es una pista complicada en la que nosotros en los últimos tres años no hemos ganado. Esta temporada estadísticamente hay una gran diferencia en su juego en casa y a domicilio. Nosotros debemos preparar nuestro partido sabiendo qué hace el Bilbao bien y sabiendo cómo tenemos que afrontar el choque y de qué manera».

«Tenemos que hacer nuestras cosas muy bien tanto a nivel físico como a nivel mental, afrontando este encuentro como es, como una final. Es un partido muy importante, pero no tenemos que perder el foco en hacer nuestras cosas bien y con confianza», argumentó Lakovic.

El alero argentino Nicolás Brussino -11,4 puntos, 3,9 rebotes 3,2 asistencias y 13,1 créditos de valoración-, el escolta norteamericano Isaiah Wong -12,9 puntos y 11 de valoración- y el pívot estadounidense Mike Tobey -9,6 puntos, 5,3 rebotes y 10,4 de valoración- destacan a nivel estadístico en un Granca que no gana en la guarida vasca desde la campaña 2020-2021.

Por su parte, el bloque de Jaume Ponsarnau suma dos tropiezos seguidos también frente al Real Madrid y al Kosner Baskonia, pero se muestra intratable ante sus aficionados, donde no levanta el pie del acelerador tras tumbar al San Pablo Burgos, al MoraBanc Andorra y al Casademont Zaragoza para conservar la condición de invicto como local.

El director de juego sueco Melwin Pantzar -diez puntos, cuatro rebotes, cinco asistencias y 16,1 créditos de valoración- y el pívot islandés Tryggvi Hlinason -8,5 puntos, 7,3 rebotes y 14,4 de valoración- asumen galones en un Surne Bilbao que pretende mantenerse en la carrera por estar en el torneo copero.