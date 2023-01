Agoney: «A mis seguidores les debo cada minuto que invierto en la música»

Agoney es uno de los nombres propios del panorama musical español. Desde su participación en Operación Triunfo, en 2017, la trayectoria del tinerfeño ha estado marcada por sus diferentes trabajos musicales y su participación en programas de televisión como 'Tu cara me suena' o 'Dúos increíbles'.

El adejero tenía entre sus cuentas pendientes participar en Eurovisión, por lo que este año tratará de convertirse en el representante de España en Liverpool con su participación en el Benidorm Fest. El 31 de enero actuará en la primera semifinal del formato, para la que se prepara como un reto más en su carrera.

-Es uno de los aspirantes más conocidos del Benidorm Fest y cuenta con mucha gente que le sigue. ¿Esto puede jugar a su favor o en contra?

-No lo veo ni como positivo ni como negativo. Me parece que la gente que vea las propuestas las deben ver como lo que son, propuestas musicales individuales. Tienen que escuchar las 18, y si les gusta alguna genial, apoyarla. Si no les gusta ninguna, no pasa nada, el próximo año será. Al final todos somos personas que compartimos una misma pasión, la ilusión por la música, y eso es lo que nos mueve. De donde vengamos o a donde vamos no importa ahora, lo que importa es elegir la mejor canción para representarnos en Eurovisión.

-En 2018 tuvo la oportunidad de ir, pero era una canción que le dieron, no era suya. ¿Qué diferencia hay entre el Agoney de entonces y el de ahora?

-Es todo diferente, todo ha cambiado. No es lo mismo cuando te imponen algo, aunque te guste, que estar en el proceso creativo, decidiendo cada cosa, escribiendo de tu puño y letra lo que va a pasar, tanto con la canción, la producción, la escenografía, vestuario, todo. Estás encargado de todo, y eso lo hace completamente tuyo y hace que elijas el momento, el cómo y el porqué. Eso se nota luego, el público no es tonto. Yo no me canso de decirlo. La gente cree que el público es fácil de engañar, y la gente percibe cuando algo es real.

-Su propuesta en esta edición del Benidorm Fest es 'Quiero Arder'. En ella podemos escucharle decir que quiere arder en el infierno. ¿De dónde viene esta idea?

-Nace de las muchas veces que me han mandado al infierno. Al final he hecho de ese lugar mi hogar. Para mí que me manden al infierno es el pan de cada día, y es ir a casa. Quería lanzar una canción con un mensaje dirigido a dos tipos de personas, a los que me envían al infierno y a aquellos a los que nos mandan al infierno. A los primeros les quiero hacer entender que nos da igual que nos digan eso, que es nuestro hogar. Y a los segundos, dejar claro que no nos importa, que lo vamos a hacer arder todo. Es una canción que trata de liberación, de estar bien contigo mismo y que nos dé igual lo que digan los demás. Y también que todo lo que sea negativo quede fuera de nuestra vida.

«Con 'Quiero Arder' me apetecía investigar diferentes sonidos» Agoney

-Combina muchos estilos en esta canción, ¿qué referentes le han inspirado?

-Cuando compusimos el tema también nos dejamos llevar por lo que sentíamos a la hora de interpretar. Lo primero que creamos fue la parte gritada. La canción da comienzo hablando, y luego hago un segundo verso gritando. Y luego ya canto antes del estribillo. Ese día yo venía encendido, y con una base de fondo empecé a gritar: «Atado a tu juego, qué lejos del cielo». Me apetecía investigar esos sonidos. A la hora de la producción, aunque no lo hiciera a propósito, estaban claras mis influencias en la cabeza: el último disco de Beyoncé o 'ARTPOP' de Lady Gaga. Estoy eternamente agradecido a esas artistas por inspirarme y motivarme.

-Su equipo está formado por David Pizarro como escenógrafo, Marc Montojo, coreógrafo, luces de Diego Tarango, además del vestuario de Dominnico. ¿Cómo está siendo el trabajo previo al festival?

-Todo está listo. Ahora mismo nos encontramos con el vestuario para que todo sea espectacular y con sentido, por supuesto. Estoy trabajando mucho en ello, igual que lo llevo haciendo muchos años de mi vida. A lo mejor soy una de las caras más conocidas, pero todos los que estamos ahí nos hemos esforzado. No hace falta ser conocido. Por ejemplo, antes de Operación Triunfo trabajaba mucho, incluso más, porque tenía más tiempo libre para poder entrenar mi voz y mi cuerpo. Ahora no tengo tanto tiempo e intento ajustar el poco que tengo. Pero todos nos hemos esforzado en nuestra propuesta para dar lo mejor.

-La canción es una de las más escuchadas del festival en las plataformas actualmente. ¿Esperaba esta acogida?

-Me tomó por sorpresa porque no es una canción 'mainstream' o 'pop', no es fácil. Yo entiendo que la gente ponga cara rara al escucharla, porque combina una orquesta sinfónica con electrónica, luego se me escucha hablar, también grito, y todo cambia por completo. Es como una película que se va escuchando en apenas tres minutos. Creo que en directo se va a entender mucho mejor todo, y ojalá la gente la reciba como suya y quieran arder con nosotros en el escenario.

-Hace unos días comentó en una entrevista que el «machaque en redes» le había hecho alejarse de Eurovisión. ¿Qué consejos le han dado compañeros de profesión para afrontarlo?

-Al final yo hago lo que siento, lo que quiero y esos son los mensajes que me dan los grandes artistas con los que he tenido la suerte de compartir tiempo. Hace unos meses estuve mucho con Ana Belén. Hicimos 'Dúos increíbles' juntos y me decía que a lo largo de su vida siempre ha sido ella misma, auténtica, y lo hemos podido ver. Es una mujer responsable con su instrumento y su mensaje. Todo eso me lo guardo para mí. Al final el resto es tontería, todo pasa, podemos tener días mejores o peores con lo que nos dicen. Soy afortunado de tener gente que me acompaña no solo ahora durante el Benidorm, sino en mi carrera, que van a mis conciertos, y es a ellos a los que les debo todo, los que les debo cada canción y cada minuto que invierto en la música en mi vida.

«Si voy a Eurovisión cumpliría un sueño y trataría de llevar a España a lo más alto» AGONEY

-El 31 de enero actúa en la primera semifinal del Benidorm Fest. ¿Qué esperas de esta experiencia?

-Estoy muy emocionado porque es un proyecto muy ambicioso por parte de Televisión Española. Están apostando mucho por ello, por lo que me siento comprometido. Al estar trabajando tan duramente en este festival, quiero estar a la altura a la hora de crear mi candidatura, quiero ofrecer lo mejor de mí. Es lo que se merecen ellos y el público, y eso es lo que me pone nervioso. Si al final voy a Eurovisión me haría muchísima ilusión, cumpliría un sueño y trataría de llevar a España a lo más alto.

-En este festival estará junto a José Otero y Melania, también canarios. ¿Cómo fue el encuentro con ellos?

-Melania y yo compartimos academia de música hace muchos años y a José Otero lo conozco desde que yo era un crío, creo que tenía 12 años cuando lo conocí. Es fuerte coincidir en un festival así. Con José he estado siempre en contacto, mientras que a Melania le perdí un poco la pista, y cuando nos reencontramos en la presentación de los elegidos me saludó y me dijo: «¿No me conoces, no?». Y claro, ella ha crecido mucho y no me acordé de ella. Es precioso habernos reencontrado y estoy súper feliz de compartirlo con ambos.

-Tu municipio, Adeje, siempre le ha apoyado en todos los pasos que ha dado en su carrera. ¿Pondrán una pantalla en la plaza para seguir el Benidorm?

-(Se ríe nervioso). No quiero que lo hagan, porque tampoco quiero que gasten dinero en mí, me da mucho apuro. Pero en caso de ir a Eurovisión, que la lien si quieren, y yo encantado de que lo hagan. De todas formas, no es necesario que hagan una fiesta para yo saber que estoy respaldado por mi pueblo. Cada vez que voy me acerco al centro cultural, al ayuntamiento, y siempre todos están encantados de saludarme. Me siento parte del pueblo todavía, aunque siempre que puedo estoy unos días por allí y paso tiempo con mi familia.

-¿Ha notado el apoyo del resto de canarios?

-Totalmente. Y espero seguir sintiéndolo, no solo de mi pueblo, sino de todas las islas, porque al final somos una.