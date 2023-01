«Eurovisión siempre ha sido un referente para mí»

El grancanario José Otero, natural de Telde, quiere conquistar la segunda edición del Benidorm Fest. Con su propuesta 'Inviernos en Marte', intentará ser el representante de España en Eurovisión. Las semifinales del certamen serán el 31 de enero y el 2 de febrero. Todo se decidirá en la final, el próximo 4 de febrero. Una edición con acento canario en la que también estarán los tinerfeños Melania, de E'FEMME, y Agoney.

- ¿Cuándo descubrió que quería dedicarse a la música?

- No es algo que soñara de pequeño, lo descubrí más tarde casi por casualidad. Empecé cantando como cualquier niño en el colegio, y fueron mis propios compañeros los que me dijeron: «Oye, cantas bien». Luego empecé a hacer covers para Youtube e Instagram, y noté la gran acogida de la gente. Lo que me hizo darme cuenta de que quizá tenía madera para esto y que me gustaba mucho cantar.

-Gran parte de su carrera la ha desarrollado en México. Fue uno de los concursantes de La Voz allí. ¿Cómo valoraría esos años?

Lo de México fue otra casualidad. Durante mi etapa en Reino Unido, tuve la oportunidad de formarme como músico y de conocer a numerosos artistas. Muchos de ellos me hicieron saber que mi estilo musical en México podía funcionar, así que de manera improvisada me fui para allá con unos amigos a probar suerte. Y al parecer la tuve. Una vez allí, un redactor de La Voz me escribió comentándome sobre las audiciones, y me dije ¿por qué no? Me arriesgué y salió bien. Al cantar se giraron todas las sillas y llegué hasta el 'Top 3' del programa. Una experiencia que me abrió las puertas en la industria. Allí saqué mi primer sencillo que ya acumula 8 millones en Spotify.

- Durante esa etapa, ¿tenía presente regresar a España e intentarlo aquí? ¿Cómo han recibido sus seguidores de allá la noticia del Benidorm?

Ahora que estoy en España, la gente que me sigue desde allí sí que me ha hecho saber que espera mi vuelta en algún momento, aunque me apoyan en todos mis proyectos y me desean mucha suerte. Mi corazón está dividido un poco con México, es una tierra que me dio mi primera oportunidad pero es verdad que yo siempre he querido estar en casa y dedicarme a la música aquí.

-Ahora ya en España, con una oportunidad tan grande como lo es el Benidorm Fest, ¿cómo surge la idea de presentarse al certamen?

El año pasado me vine para España, porque tenía claro que quería presentarme al Benidorm Fest. Para mí Eurovisión siempre ha sido un referente y no podía dejar pasar esta oportunidad tras enterarme que este año también habría una preselección y que estaba abierta a todo el mundo. ¡Soy muy eurovisivo, lo vivo mucho! Es un formato que veo todos los años, incluso busco a los intérpretes de las canciones tras las actuaciones. Además, el año pasado Chanel dejó el listón alto, colocó a España en tercera posición después de tantísimos años y eso también avivó las ganas.

- 'Inviernos en Marte' ha sido u propuesta. Una canción escrita por usted, Gabriel Oré, Karen Méndez, Kenya Saiz y Manuel Chalud. ¿Cómo fue trabajar con todos ellos?

- Dejé todo en México y me vine sin pensarlo para reunirlos a todos, confío en cada uno de ellos al 100%. Fue una locura, éramos cinco mentes que piensan diferente. Muchas veces nos reíamos, otras queríamos empezar la canción de cero, pero yo tenía claro un objetivo, mezclar varios estilos musicales en una sola canción: rock para los estribillos, toques urbanos en los versos, fusionado con pop y general, ¡y así fue!

- ¿Qué quería transmitir con esta canción? ¿Habla sobre usted o aspectos de su vida?

- La historia la tenía clara desde el principio, simplemente busqué el camino de la emoción, que la voz sea capaz de transmitirte algo. Inviernos en Marte está basada en la relación que mantuvieron mis padres. Mi padre falleció en diciembre del año pasado, en aquel momento mi madre me dijo una frase que se me quedó grabada: «Su recuerdo nunca se irá». El «recuerdo» es una palabra que repito mucho durante la canción. Es un sentimiento que viví hace dos años con una relación, perder a alguien y saber que ya no va a poder ser. Y sonoramente me inspiré en mis canciones favoritas y cantantes de otros años, como Sam Rayder de la edición pasada y melodías que me han gustado siempre, como las de Coldplay.

-Le rodeará un equipo 100% canario en el Benidorm Fest. Estarás acompañado de cuatro bailarines. ¿Por qué ha elegido a estos artistas en concreto?

- Esta es la mejor decisión que he tomado: llevarlos a ellos. Son todos amigos, canarios, ¡y unos pedazos de profesionales! Con ellos me siento súper seguro, con una calidez en el escenario, que no puedo describir. Cada día nos reímos muchísimo, el baile nunca ha sido mi fuerte, pero ellos me han dado toda la confianza para que me sienta seguro y que conecte con este arte para mí desconocido. Es una coreografía espectacular, muy contemporánea, moderna y visual, creada por la coreógrafa Yurena Molina. No puedo estar más agradecido con ella, me ha hecho creer en mí, me ha subido la autoestima en el escenario junto con el resto de cuerpo de baile (Juanmi, Ianko y Mery). Ellos van a añadir un extra muy bonito, no es solo baile, llevarán la actuación a otro nivel.

-¿Ya está la coreografía terminada?

Aún queda por pulir y limpiar. Ya tenemos todo hecho, la coreografía está cerrada. También la parte vocal en su conjunto, la realización de cámaras, pero hay que trabajarla porque son muchas cosas para solo tres minutos. Pero es un reto que me gusta mucho.

-También ha querido contar con el canario Israel Reyes para la escenografía. ¿Qué puede adelantar de su trabajo?

- Otra de las grandes decisiones que tomamos fue contar con Israel. Tiene una mente privilegiada, sabe qué hacer. Yo he estado con mucha ansiedad, y me ha relajado mucho porque me ha dicho: «No te preocupes, esto va a ser, así y así». Él ha podido hablar con la organización del festival y ha diseñado algo que se va a ver en escena, muy bonito y moderno. He querido que todos seamos canarios en el equipo porque mi objetivo ¡es llevar a Canarias a Eurovisión! Quiero que las islas se vuelquen con esta propuesta y que no la vean como la propuesta de José Otero, sino como ¡la propuesta de los canarios!

-En eventos de este estilo son numerosas las críticas que podemos encontrar en redes sociales. ¿Cómo se prepara para ellas?

- Los primeros días reconozco que me chocó el enfrentarme a tanta opinión. Al final los seguidores quieren ganar bajo cualquier concepto, no lo hacen por tenerte odio, simplemente prejuzgan las cosas antes de verlas y escucharlas. El ejemplo lo tuvimos el año pasado con Chanel, que tuvo que cerrar Twitter porque le dijeron muchas cosas. Al final casi gana y ahora todos la queremos. Creo que tener 32 años también me ha ayudado a verlo de otra manera, pero hay compañeros más jóvenes que no lo han pasado tan bien, hasta se llegaron a plantear no seguir en el proyecto.

-Hasta ahora, ¿qué tal está siendo la relación con los compañeros y con los otros canarios?

- Increíble. A Agoney ya lo conocía y me parece un intérprete gigante. Le tengo mucho cariño y me parece uno de los mejores de este año. Estoy deseando verlo en el escenario. Y a Melania tuve la suerte de conocerla ahora, me cae súper bien, es muy divertida, todas las niñas de E'FEMME son maravillosas. Creo que todos estamos con un pie dentro de la industria musical española. Nadie sabe lo que va a pasar, hay vida más allá de Eurovisión y quién sabe lo que va a ocurrir, si colaboraremos o nos encontraremos. Estoy seguro de que esto va a ser muy especial para todos.

-'Inviernos en Marte' está teniendo bastante acogida en Spotify desde su lanzamiento el pasado mes de diciembre, ¿se esperaba este apoyo?

- Honestamente no. Cuando yo hice la canción no la veía como un tema que se escucha todos los días, para mí era una propuesta para verla y escucharla en el festival. He visto que mucha gente ha conectado con ella, con la historia, con la música, por lo que me ha sorprendido. Ha hecho que mis otras canciones se escuchen más. Eso es lo bueno de este festival, ese efecto dominó, ¡y yo encantado!

-¿Ha notado el calor de los canarios?

La verdad es que sí, mucho. Mi madre es como mi manager, ¡imagínate!, todo el barrio se ha enterado por ella, principalmente, y muy bien. He notado bastante calor en las calles, la gente me saluda, me apoya, y ojalá también nos apoyen bien fuerte esa noche.

- Queda menos de un mes para el Benidorm Fest. ¿Cómo espera vivir esta experiencia?

- Me han contado que prácticamente Benidorm está lleno, no hay habitaciones. Además este año van a poner carpas y pantallas para que la gente lo vea porque el aforo para tres mil personas se vendió muy rápido. Lo veo como una presión, pero a la vez como una tremenda oportunidad para que me vea mucha gente. No sé lo que va a pasar, pero sí sé que será una experiencia increíble de la que voy a hablar toda la vida.

-Imagine que gana el Benidorm Fest y que luego conquista Eurovisión. ¿Qué pasará después?

- Me sentiré pleno de por vida. Una de mis metas es ir a Eurovisión y si no pasa este año, lo volvería a intentar. Creo que es algo que está escrito en mi destino. Además, si ganase, ¡no sé qué sería lo siguiente! A los días sería como: «¿Y ahora? ¿Qué hago ahora?». Imagino que seguir sacando música. También haría todo lo posible para que ¡se hiciera aquí en Canarias!

-De forma paralela al Benidorm, ¿está trabajando en otro proyecto?

Tengo ya un disco preparado, pero después de todo esto quizá incluya nuevas versiones. Estoy haciendo música nueva con compositores españoles como Manuel Chalud, el productor de 'Inviernos en Marte'. La verdad es que estoy encantado con él, es el mejor productor con el que he trabajado hasta el día de hoy. Si no tengo la suerte de ir a Eurovisión, el mismo mes de febrero saldría una canción. Pase lo que pase yo voy a seguir adelante, la música va a seguir. ¡Esto no para!