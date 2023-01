«Vemos el Benidorm Fest como una catapulta para que mucha gente nos conozca»

Natural de Tenerife, Melania forma parte del grupo E'FEMME, aspirante a representar a España en Eurovisión. Junto a Sandy, Bubu y Lottie, peleará por alzarse con el micrófono de bronce del Benidorm Fest, el pase directo a Liverpool.

Junto a José Otero y Agoney, es una de las canarias presentes en esta edición del festival. Desde muy joven la artista se sintió conectada a la música. A los 12 años comenzó a estudiar canto, y a los 15 se atrevió con el saxofón, el cual tocaba en la Banda Municipal del municipio tinerfeño de Arona. Fue hace cuatro años cuando tomó la decisión de pelear por su sueño: convertirse en artista dentro del panorama musical junto a sus compañeras.

-E'FEMME nace en septiembre de 2019. ¿Cómo surge la idea de crear un grupo así?

-Sandy fue la que lo creó. Todas teníamos cosas en común, mismas referencias, a todas nos gustaba el 'kpop' y el mundo de las 'girlband'. Compartimos un poco todo, tanto referentes musicales como valores de mujeres fuertes, que toman las riendas de su música y de todo. Eso fue lo que nos hizo formar lo que somos ahora.

-En 2021 debutaron con 'vroom vroom' y ahora se presentan al Benidorm Fest. ¿Qué les hizo dar este paso?

-Realmente, nuestros 'Femmies' (nombre con el que nos referimos a la gente que nos sigue) nos lo comentaron desde que salió 'vroom vroom'. Algo pudo sonar de Eurovisión en esa canción y lo relacionaron con el festival. Cuando en 2022 se celebró la primera edición del Benidorm no teníamos bagaje como grupo, ni como artistas. Pero todas lo vimos y nos encantó. Fue increíble ver la plataforma que era, no solo porque de ahí sale el representante de España en Eurovisión, sino porque también es una catapulta para que mucha gente te conozca.

«Creo que nuestra coreografía va a sorprender» Melania, integrante del grupo E'FEmme

-'UFF!' es el nombre de la propuesta del grupo. Un tema enérgico y con un mensaje empoderante. ¿Cómo llegó a ser lo que es?

-Nos llegó la propuesta de manos de Barei y el productor de la canción, Antonio Escobar. Primero era una demo, no tenía siquiera letra. La construimos desde cero. Escuchamos la base, una guía, que sí que era algo seguro. Desde el principio nos planteamos que lo más honesto era ser nosotras mismas en la canción que íbamos a defender. Después creamos melodías nuevas, la letra la modificamos toda porque era algo provisional, también el instrumental lo cambiamos. Lo hicimos así para hacerla completamente nuestra. También tuvimos en cuenta todo lo que implica el Benidorm y Eurovisión, las puertas que te abre.

-El baile es uno de los puntos fuertes de E'FEMME. ¿Tendrá 'UFF!' ese elemento?

-Evidentemente va a haber coreografía. Nuestro grupo representa ese mundo de las 'girlband' y el 'kpop', además de otros referentes como Rosalía o Lola Índigo, donde el baile es un elemento fundamental. En este caso hemos contado con Alicia Aroca como coreógrafa, y la verdad es que desde el primer momento ha creído mucho en el proyecto. Se trata de una puesta en escena que no tiene nada de impostado, nos representa como grupo y nos sentimos súper cómodas. Creo que va a sorprender.

-Cantar y bailar a la vez debe ser una tarea complicada...

-Tenemos que hacer cardio para poder aguantar. Los ratos libres que tenemos los aprovechamos para ir al gimnasio, y si no se puede, utilizamos cualquier momento, como por ejemplo cuando vamos caminando por la calle. Hay que ganar cierta resistencia, no solo porque vamos a bailar y cantar, sino porque ese día habrá un montón de factores que pueden afectarnos negativamente. Hay que ir entrenando como quien estudia para sacar un 10.

De izquierda a derecha: Sandy, Bubu, Lottie y Melania, integrantes de E'FEMME. / Steven Bernhard

-Los 'eurofans' suelen ser muy críticos en redes sociales. ¿Se preparan para estos mensajes de alguna forma especial?

-Cada una tiene su manera de gestionarlo. En mi caso leo muchos de los comentarios e intento tener la perspectiva de la persona que me lo está diciendo, me pregunto por qué me está comentando determinadas cosas. Creo que lo más importante es sentirte satisfecha con lo que haces, estar tranquila contigo misma y comprender qué hay de real en lo que te comentan.

-Compartir esta experiencia con sus compañeras de grupo también lo hará más llevadero...

-Totalmente. Nos tenemos a nosotras siempre. Nos comentamos lo que se está diciendo de nuestro trabajo y nos sanamos y ayudamos. Nos respaldamos, porque somos las que mejor lo pueden comprender. Hemos aprendido a entender las particularidades de cada una, cómo se gestiona cada una… Eso también es un trabajo que nos ha ayudado mucho a entendernos y apoyarnos de la mejor manera.

-Ahora han tenido la oportunidad de conocer a grandes artistas de la industria. ¿Qué consejos les han transmitido para afrontar esta oportunidad?

-El consejo principal que nos han dado personas como Barei o Rosa López es que lo disfrutemos, porque todo pasa súper rápido y la gente que te ve se da cuenta de cuando lo estás disfrutando y cuando no. Nosotras evidentemente estamos agradecidas por poder vivir esto, estamos viviendo el día a día, apreciando lo que vive cualquier artista cada día, como las ruedas de prensa o las entrevistas.

«Como canarios y canarias ha resultado difícil encontrar un sitio en la industria» Melania, integrante de E'Femme

- Hace años que vives en Madrid, pero eres de Tenerife y tienes siempre presente a tu tierra. ¿Cómo está siendo el apoyo de la gente canaria?

-A finales de diciembre del año pasado fuimos a la isla y dimos un concierto en Arona. Estuve súper agradecida con la gente que fue a vernos, ¡vinieron hasta de Vilaflor! En redes también noto el apoyo, hay usuarios que siempre me dicen algo por ser de Canarias, y eso me hace mucha ilusión. Creo que como canarios y canarias, y en mi caso siendo mujer, ha resultado difícil encontrar un sitio en la industria, por lo que para mí es un orgullo.

-Faltan pocos días para el Benidorm Fest. E'FEMME actuará en la segunda semifinal (jueves 2 de febrero). ¿Qué esperan del festival?

Si fuéramos a Eurovision sería un honor increíble, porque nosotras admiramos el formato, nos gustaría ser las que representáramos a nuestro país. Pero si al final no lo conseguimos, nos gustaría que fuera el principio de muchas cosas que faltan por venir. Esperamos que la gente nos siga apoyando y que estén pendientes de nosotras como lo están ahora. Me gustaría que se apreciara que, aunque nuestro objetivo es el Benidorm, también tenemos otras metas como seguir sacando música, seguir teniendo conciertos y poder vivir de ello.