Un trabajo de plástica, cartel de moda de la Semana Santa

Nadie olvidará la Semana Santa de 2020. Tampoco Marina Becerra, una joven sevillana de 16 años que sin quererlo se ha convertido en protagonista de una Semana Santa sevillana en la que no habrá procesiones, pero sí se mantendrá la devoción de los cofrades de las diferentes hermandades. Precisamente eso fue lo que le llevó a Marina a hacer este cartel, oficioso, que se ha convertido en toda una pieza de culto en las redes sociales y entre los hermanos cofrades de Sevilla.

«Todo surgió como un trabajo del colegio, porque el profesor de plástica, Alejandro Redondo, nos pidió que hiciéramos un cartel sobre una temática. Yo elegí la Semana Santa porque la llevo viviendo desde pequeña en la Hermandad de Jesús Despojado, primero como monagilla y ahora como nazarena», cuenta esta estudiante de 4º de la ESO de los Escolapios de Sevilla. «Cuando empecé a hacer el trabajo todavía no estábamos en el confinamiento, pero cuando lo tuve que terminar sí», cuenta Marina antes de explicar cómo lo hizo. «Primero hice un ‘collage’ con todas las imágenes de las hermandades que salen en Semana Santa en Sevilla, empezando por el Domingo de Ramos, pero ya durante el confinamiento pensé en añadirle a esta enfermera en gesto de oración, como homenaje a los sanitarios que cuidan de todos nosotros», dice orgullosa.

Marina no conoce a la enfermera que sale en el cartel, pero cree que es italiana. «No la conozco, estuve buscando en internet fotos y vi una de varios médicos italianos a los que les daba la bendición un sacerdote y me dio la idea para plasmar que la fe es muy importante en este tiempo que nos ha tocado vivir y, sobre todo, una forma de protección para todos los sanitarios que se están dejando la piel en salvar vidas», añade. Quizá el hecho de que su hermana estudie Medicina en Madrid le haya ayudado a dar más importancia a la labor que están desarrollando en esta crisis del coronavirus. «Le llega mucha información y nos cuenta que lo están pasando mal», dice sobre su hermana.

Este domingo de Ramos, Marina debería salir en procesión con su hermandad pero tendrá que quedarse en casa, como el resto de españoles por culpa del coronavirus. «Se vive de otra forma, pero se vive. No podré estar en las calles, pero saldré de corazón, haré una penitencia y voy a rezar igual», dice con un toque de emoción en la voz. De hecho, en el cartel aparecen todas las hermandades de Sevilla «unas 50», aclara, desde el Domingo de Ramos. «Algunos imágenes son el palio, otros el misterio, otros el Cristo... He intentado que estuvieran representadas todas y que se transmitiera lo que se vive en Sevilla en la Semana Santa», señala.

Lo que no esperaba Marina era la repercusión que ha tenido su cartel, que ya ha dado la vuelta al mundo. «Mi abuela se lo envió a Adrián Gómez, un costalero de Sevilla, que lo subió a su cuenta de Twitter y empezó a hacerse viral», dice Marina. «Mi madre lo subió a Facebook, pero pensé que como mucho lo compartirían sus cuatro amigos», dice entre risas y con un punto de picardía. Eso sí, lo que tiene claro es la nota que va a sacar por el trabajo: «El profesor ha hablado conmigo y me ha dicho que la nota me la puedo esperar».