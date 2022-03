El Parlamento pide una salida al abuso de la temporalidad

Los grupos políticos presentes en el Parlamento de Canarias han manifestado de manera prácticamente unánime en el Debate del Estado de la Nacionalidad su preocupación por el conflicto que mantienen los trabajadores de la comunidad autónoma en situación de abuso de temporalidad. Alrededor del 40% de los empleados públicos están en fraude de ley y pese a los avances de la norma estatal, el Gobierno aún debe reconciliar diferencias con los dos sindicatos que secundan la huelga (IC y Co.bas).

Por eso, han incluido en sus propuestas de resolución la necesidad de negociar una salida a este conflicto que dé estabilidad a los trabajadores, especialmente en Derechos Sociales, de tal manera que permita agilizar la resolución de expedientes en esta área.

No en vano los trabajadores de Servicios Sociales expresaron quejas porque la plantilla no se había ampliado de forma estable desde hacía 12 años. Ahora las administraciones tienen en marcha la cuenta atrás no solo para identificar a las personas afectadas sino para sacar adelante los concursos de méritos.

En esta línea, gran parte de las medidas presentadas ayer son referidas a los derechos esenciales, especialmente a la necesidad de reducir el tiempo de respuesta en Dependencia, rebaja de las listas de espera en Sanidad y, fundamentalmente, adoptar medidas que contribuyan a paliar las tasas de pobreza en la comunidad autónoma.

Por otro lado, entre las iniciativas relativas a Educación, los grupos propusieron avanzar en el objetivo de destinar el 5% del PIB a esta materia o impulsar la escolarización de los niños de 0 a tres años. NC propuso además fomentar los contenidos canarios en los niveles de Enseñanza Primaria y Secundaria.

Entre las 23 propuestas -el mismo número que dispone Ricardo Fernández de la Puente (Cs)- registradas por la diputada del Grupo Mixto Vidina Espino figura la de realizar una auditoría externa a los distintos departamentos del Gobierno regional para detectar y eliminar el gasto superfluo y avanzar a un gasto más eficiente en la estructura de la comunidad autónoma.

También reclamaron los grupos políticos del Parlamento de Canarias desarrollar y agilizar el Plan de Vivienda, y en el caso de Podemos, pidió asimismo un plan contra los desahucios.

En línea con lo expresado en los dos días anteriores del debate, todo el arco parlamentario contempla entre sus propuestas iniciativas encaminadas a paliar el daño sufrido por familias y empresas en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, entre las que también figura asistencia a la salud mental.