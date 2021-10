Cuatro de los acusados se juegan de 20 a 27 años de cárcel por la 'Operación Caldereta'

La novia de la víctima: «Estuvimos nueve días buscándolo, yo sabía que le había pasado algo malo»

La pareja sentimental de José Carlos Tejera, el vecino de Lanzarote fallecido en el crimen de La Escombrera, declaró ayer ante el Tribunal del Jurado que «sabía que le había pasado algo malo al no recibir una llamada o un mensaje, fue lo primero que pensé», después de haber estado nueve días buscándolo por toda la isla.

Esta testigo mantuvo una relación sentimental con la víctima desde el año 2015 y dijo que llevaban «una vida totalmente normal».

La tarde previa a su muerte, relató que habían estado «en el campo y al día siguiente vi que las puertas del coche estaban cerradas y la de detrás del conductor abierta. Me acerqué y miré y fue cuando vi un charco de sangre en medio. Automáticamente me puse a gritar, no sabía ni a quién llamar y lo primer que hice fue contactar con mi hermano que llamó a la policía», expuso entre sollozos.

Al legar los agentes de la Policía Nacional, «acordonaron la zona y yo me senté en la carretera. En ese momento me empezaron a hacer preguntas los policías. Luego pasamos nueve días buscando a José Carlos, salía con mis amigas a todas partes, a todos los rincones hasta que la policía, a la que doy las gracias por la increíble labor que hicieron, me llamó y contó que lo habían encontrado en La Escombrera gracias a un perro».

Según esta lanzaroteña, el fallecido y ella llevaban «una vida normal, teníamos el proyecto del campo, le gustaban las palomas, quería alquilar una casa en Famara que le encantaba, iba a pescar y éramos felices. No hacía ostentación de dinero, para nada, se gastaba el sueldo en sus cosas, las palomas y demás. Incluso le pidió dinero a sus padres para comprar la pick-up», añadió a la vez que manifestó que desconocía si José Carlos «tenía deudas con otros individuos».

El juicio proseguirá este viernes con la prueba pericial en la que los forenses expondrán sus informes.