Vuelven las hamacas y sombrillas a la playa de Puerto Rico

Vuelven las hamacas y las sombrillas a la playa de Puerto Rico. La empresa que gestionaba esta cala moganera hasta el pasado 24 de noviembre, Puerto Rico SA, ha decidido retomar los servicios de temporada por «responsabilidad» con el destino y con el sector turístico de la zona, y pese a que la Demarcación de Costas de Canarias no le ha aclarado aún si puede hacerlo sin exponerse a una sanción.

El organismo estatal, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, firmó justo hace una semana el acta de reversión de la concesión de la que disfrutaba Puerto Rico SA desde 1972 para gestionar los servicios de la playa, por lo que desde aquel día la principal cala de Mogán se quedó sin hamacas ni sombrillas, ni aseos públicos, ni servicio de socorrismo ni tampoco de limpieza.

Desde entonces se han sucedido las protestas de la patronal turística y de los usuarios, que no entendían que no se hubiera previsto una transición más ordenada de un operador de la playa a otro sin que se viera afectado el propio sector turístico en plena temporada alta. Desde el Ayuntamiento de Mogán, que ya ha solicitado a Costas hacerse cargo de la playa, siempre han sostenido que en realidad la demarcación territorial, dependiente del Ministerio, no exigió tanta premura y que fue Puerto Rico SA la que se dio prisa en dejar la gestión pese a que el plazo que se le concedió para hacerlo fue de dos meses.

Lo cierto es que a pesar de que la entidad sigue entendiendo que Costas sí le obligó a marcharse sobre la marcha, ahora dice asumir los riesgos de retomar los servicios para facilitarle a Costas la transición con el nuevo operador que pueda designar.