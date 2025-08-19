Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio? Un estudio sitúa a Las Palmas de Gran Canaria entre las once ciudades españolas en las que el esfuerzo para alquilar es mayor, lo que apuntala la petición de zona tensionada

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 22:55 | Actualizado 23:52h.

Un informe del portal inmobiliario pisos.com sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como una de las ciudades españolas en las que los vecinos tienen que dedicar más porcentaje de su salario bruto para el alquiler. El análisis está confeccionado para un arrendamiento medio de una vivienda de 90 metros cuadrados. En este caso, los residentes de la capital grancanaria deben destinar un 53,28% de su salario bruto para cubrir el precio del alquiler.

Se trata de un esfuerzo algo superior al de la media española, que es de un 52,61%, según el informe del portal inmobiliario que este lunes fue difundido por Europa Press.

Los palmenses tienen que destinar una mayor parte de su sueldo para alquilar que los vitorianos (50,64%) y los gerundenses (50,30%), pero no tanto como barceloneses (115%), madrileños (101%), donostiarras (77%), mallorquines (75%), valencianos (64%), bilbaínos (64%), malagueños (60%) o sevillanos (56%).

¿Una zona tensionada?

El estudio supone un respaldo para la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de que la ciudad sea declarada como zona de mercado residencial tensionado. El objetivo de esta declaración, que sigue pendiente de la evaluación del Gobierno de Canarias, es conseguir limitar el crecimiento de los precios del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas económicamente.

Uno de los requisitos para considerar que una zona está tensionada es que el coste medio de alquiler supere de media el 30% de la renta media de los hogares en esa misma zona.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, de acuerdo con la documentación asociada a la solicitud de declaración de la zona de mercado residencial tensionado, presentado por el Ayuntamiento, esta situación se da en todos los distritos y en el 84% de los barrios que conforman las secciones censales en que se ha basado el informe municipal.

El esfuerzo de las rentas familiares para alquilar por barrios

Ningún distrito se libera de este yugo. Así, se va desde el peso del 43,3% de los ingresos que destinan los habitantes de Ciudad Alta hasta el 34,38% que tienen que reservar para el alquiler los residentes del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

En medio de estas realidades se sitúan Isleta-Puerto-Guanarteme, donde el arrendamiento de una casa se come el 40,64% de los ingresos familiares;o Vegueta-Cono Sur-Tafira, donde el porcentaje está fijado en el 35,82%; y, por último, el distrito Centro, que alcanza el 35,11%.

Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira Vegueta: 30,38%

Vega de San José: 46,80%

San Juan-San José: 41,98%

San Cristóbal: 31,14%

Zárate: 38,50%

El Lasso: 46,82%

Casablanca I: 38,28%

Pedro Hidalgo: 51,75%

Tres Palmas: 41,61%

San Roque: 45,64%

El Batán: 44,49%

Tafira Alta: 15,18%

Tafira Baja: 13,74%

El Fondillo: 25,01%

Lomo Blanco: 33,65%

Lomo Verdejo: 40,66%

El Secadero: 38,90%

Los Hoyos: 23,46%

La Montañeta/San Fco. de Paula: 23,44%

Salto del Negro: 38,07%

Montequemado: 33,44%

Marzagán: 28,98%

Cuesta Ramón: 41,24%

Jinámar: 49,14%

Distrito Centro Triana: 30,45%

San Francisco-San Nicolás: 33,93%

Lomo Apolinario: 40,51%

Miller: 43,73%

Casablanca III: 34,20%

La Paterna: 39,34%

Los Tarahales: 44,30%

Canalejas: 36,64%

Ciudad del Mar: 41,30%

Lugo: 30,15%

Fincas Unidas: 28,66%

Ciudad Jardín: 20,95%

Alcaravaneras: 32,28%

Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme Santa Catalina-Canteras: 42,95%

Guanarteme: 37,88%

La Isleta: 41,10%

Distrito Ciudad Alta Don Zoilo: 40,77%

Schamann: 35,08%

San Antonio: 31,17%

Las Rehoyas: 36,69%

Las Chumberas: 40,15%

Cuevas Torres: 55,56%

Los Tarahales: 37,35%

Altavista: 70,79%

Escaleritas: 33,01%

La Minilla: 51,90%

La Feria: 35,91%

San Lázaro-Siete Palmas: 57,18%

El Cardón: 42,64%

Las Torres: 38,05%

Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya Tamaraceite: 35,71%

Lomo Los Frailes: 45,33%

Las Majadillas: 47%

La Galera: 30,04%

La Suerte: 38,31%

Ciudad del Campo: 42,71%

Los Giles: 34,17%

Costa Ayala: 26,07%

Casa Ayala/Ladera Alta: 32,86%

Hoya Andrea: 30,4%

Tenoya: 34,34%

Las Mesas: 41,68%

San José del Álamo: 29,42%

La Milagrosa: 34,46%

San Lorenzo: 34,13%

Siete Puertas: 22,43%

Almatriche: 31,05%

Isla Perdida: 21,89%

Piletas: 44,35%

El Román: 31,94%

Lógicamente, la realidad de los distritos es muy diversa y esconde grandes diferencias entre barrios. Así, por ejemplo, en el distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, que es el que más desigualdades registra, se puede pasar de la asfixia que sufren algunos vecinos de Jinámar, que deben reservar casi un 66% de sus ingresos para pagar el alquiler de un piso, a la holgura que se da en partes de la zona de Tafira, donde en algunos puntos el alquiler de una casa solo requiere el destino del 12% de las rentas.

Detrás de ello se esconden las diferencias económicas (18.670 euros de renta media en Jinámar frente a 74.381 euros), pero también la tendencia de un mercado, el del alquiler, al alza, que daña más a las economías más débiles.

Si la perspectiva es la de Las Palmas de Gran Canaria, los barrios en los que los residentes tienen que hacer un mayor esfuerzo para alquilar serían Altavista (70,79%), casi al nivel de los habitantes de San Sebastián; y luego San Lázaro-Siete Palmas (57,18%), Cuevas Torres (55,56%), La Minilla (51,9%);y Pedro Hidalgo (51,75%).

En todos ellos, el alquiler de la vivienda tiene la capacidad de fagocitar más de la mitad de los ingresos familiares. Y ahí se engloban diferentes situaciones, desde el alza de precios que experimentan las áreas en expansión de la ciudad hasta la realidad de zonas con menores ingresos, donde la presión del alquiler amenaza con expulsar a los vecinos con menor capacidad de endeudamiento.

Estos porcentajes son los promedios de cada barrio, donde pueden convivir coyunturas particulares. Así, por ejemplo, el ejemplo de Jinámar es clarificador de ello: en las tres secciones censales que hay en el barrio se pasa de un mínimo de un 29,43% en el entorno de la fase III hasta el 65,68% de la zona central de las ramblas. Este porcentaje se queda en un 52,31% en los bloques más próximos a la GC-100.

Dudas de los economistas

En todo caso, estos datos fueron cuestionados en su momento por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, que concluyó que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no cumple con los requisitos para ser declarado como zona tensionada. Su análisis se basa en datos extraídos del Consejo General del Notariado y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En virtud de ellos, el Colegio determinó que la carga del alquiler no superaba el 30% de la renta media de los hogares en la ciudad.

Así lo hizo constar en un informe que no reconoce el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya que entiende que «cualquier informe elaborado sin una comunicación formal no puede considerarse parte de un procedimiento iniciado legalmente, ya que las administraciones públicas deben regirse por los cauces y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico». El Consistorio sigue a la espera de respuesta oficial.