Ocho años para el único que negó estar en la banda de los 2.505 kilos de coca

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó las penas solicitadas por el fiscal Antonio Amor para 13 de los 14 integrantes de una banda que trajo 2.505 kilos de cocaína a la playa de Medio Almud en el mayor desembarco de esta droga en la historia de Gran Canaria. El otro de los acusados que no reconoció en la vista oral haber participado en esta operación y, por consiguiente, no se conformó, fue condenado a ocho años de prisión al apreciar la Sala que había pruebas suficientes de que tomó parte en este delito, no estimando de esta forma la petición de nulidades de las pruebas planteada por su letrado.

El fallo impone condenas que van desde los diez años de prisión para los cabecillas, a los cinco y medio para los que tuvieron una menor participación en este golpe. Además, impuso multas de 508 millones de euros para cada uno de los siete acusados principales, el pago de 170 millones para otros cuatro y 100 para los últimos tres, todo ello de forma individual.

Según los hechos probados, a la 1.30 de la madrugada del 13 de noviembre de 2018 en la playa de Medio Almud, los procesados -mediante las dos zodiacs semirrígidas- introdujeron 2.505 kilogramos de cocaína con una pureza del 81,465% para su posterior distribución y venta.

Uno de los dos hermanos que eran los cabecillas de esta banda estaba vigilando la entrada y salida del acceso la playa para coordinar y asegurar el desembarco de la droga mientras que otro acusado portaba un fusil cargado y dispuesto para disparar, mientras los demás se ocupaban de la descarga de la cocaína.

Los dos primeros fueron detenidos de inmediato por agentes del Grupo II de la Udyco de la Policía Nacional y el resto comenzó a huir a la carrera del lugar. En la playa capturaron al otro cabecilla junto a cuatro miembros más, mientras que el resto pudo escapar. Una de las lanchas neumáticas quedó varada en la orilla y otra huyó hacia la playa de los Frailes, pero fue intervenida en Puerto Rico por un amplio dispositivo policial apoyado por un helicóptero.

Posteriormente, a las 5.15 de la madrugada detuvieron a otro acusado en la carretera GC-500; a las 6.20 horas capturaron a tres más cuando iban a entrar en un hotel en Mogán y a las 7.40 apresaron a otro en San Agustín. La Operación Volcán siguió en marcha hasta que el 21 de noviembre de 2019 apresaron a los dos últimos.

Previamente, este grupo organizado y estructurado dispuso de grandes medios, instrumentos y recursos económicos que les permitieron adquirir dos embarcaciones semirrígidas que atracaron en Mogán y Puerto Rico y que utilizaron para navegar hasta el punto acordado con los proveedores de la droga donde realizarían el transbordo. También alquilaron vehículos y adquirieron varias furgonetas y turismos para trasladarse y organizar el golpe así como para cargar la droga. La banda además disponía de armas para asegurar las operaciones, en concreto un fusil Colt AR-15 del calibre 5,56x45 mm., una pistola del calibre 9 y una pistola de aire comprimido.