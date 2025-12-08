Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de algas o seba en la playa de Las Canteras. Arcadio Suárez

Una marea de algas inunda la playa de Las Canteras

Las corrientes y el oleaje acumulan seba en la orilla, dejando una imagen inusual en la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria

Lucía Álamo Valencia

Lucía Álamo Valencia

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:53

Imagen inusual la de que este lunes nos deja la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. El mar de fondo, la corriente y el fuerte oleaje, llenan la orilla de la playa de algas o seba.

A pesar de la gran cantidad de hierbas marinas que hay a lo largo de toda la playa, los bañistas no han dudado en darse un chapuzón y caminar sobre la misma puesto que la presencia de estas algas no suponen un peligro para la salud.

