Una marea de algas inunda la playa de Las Canteras Las corrientes y el oleaje acumulan seba en la orilla, dejando una imagen inusual en la principal playa de Las Palmas de Gran Canaria

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

Imagen inusual la de que este lunes nos deja la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. El mar de fondo, la corriente y el fuerte oleaje, llenan la orilla de la playa de algas o seba.

A pesar de la gran cantidad de hierbas marinas que hay a lo largo de toda la playa, los bañistas no han dudado en darse un chapuzón y caminar sobre la misma puesto que la presencia de estas algas no suponen un peligro para la salud.