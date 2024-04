La Isleta se queda sola pero no tira la toalla

El sol del mediodía cruje sobre el asfalto de Juan Rejón cuando un tambor herreño, que lleva pegada una bandera de Palestina, acompaña el eco disminuido de la protesta que los vecinos de La Isleta convocan cada jueves para exigir la recuperación de la doble vía en la calle Doctor José Guerra. Una ciudadanía aislada en su reivindicación, amplificada por las pitas de los vehículos que se amontonan en la zona, pero ignorada en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Los convocantes de la movilización siempre han subrayado que un elemento que juega a su favor es la disparidad de criterios entre las áreas de Urbanismo y Movilidad. Los primeros, que ejecutan las obras de MetroGuagua, han impuesto el cambio de sentido en la calle. Los segundos cree en la posibilidad de una doble vía regulada por semáforos.

Pero esa disparidad de criterios es simplemente eso. Nada más. No habrá tensión dentro del pacto municipal entre dos de las tres fuerzas que lo conforman, PSOE y Nueva Canarias, pesa a que la protesta vecinal vivió con el de esta semana su sexto jueves de movilización.

Así lo aseguran desde la Concejalía de Movilidad, cuestionada al respecto por la insistencia del Foro por La Isleta para qué aclaren su posición. «En esta y otras muchas cosas hay disparidad de criterios y múltiples soluciones para un mismo problema. Movilidad proponía una solución manteniendo el doble sentido y poniendo semáforos inteligentes en Juan Rejón. Urbanismo no lo ve y mantiene el proyecto tal cual se diseñó en un principio. Y Movilidad respeta la decisión de Urbanismo, porque al final son ellos los competentes. Desde la Concejalía no se ha hablado con el Foro de manera oficial porque desde que Urbanismo manifestó su decisión no se ha querido intervenir más», responden eficientemente a los pocos minutos de recibir la consulta desde el medio.

Movilidad delega en Urbanismo, a través de los trabajos de la MetroGuagua, la circulación en el istmo. Uno de los puntos más calientes del tráfico en la ciudad. Sin embargo aseguran estar centrados en encontrar alternativas que permitan sacar de su aislamiento a los vecinos de un barrio que acaricia los 25.000 residentes. «La Concejalía centra sus esfuerzos en facilitar alternativas de movilidad a los vecinos de La Isleta y al resto de la ciudad, potenciando sobre todo el transporte público y otros modos sostenibles. La puesta en marcha de la MetroGuagua mejorará de manera notable la movilidad en el istmo», indicaron.

Ajenos a la gestión del Ayuntamiento los vecinos mantienen el calendario de protestas. Especialmente en esta semana en la que sin previo aviso el único sentido que ahora tiene la calle José Guerra volvió a ser modificado por Urbanismo.

Este hecho no cambia que los vecinos que quieran usar sus accesos para acudir al centro de salud o al de mayores tengan que dar un rodeo kilométrico para regresar a sus casas, motivación fundamental de la protesta.

La oposición pide informes

En medio del conflicto entre los vecinos y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el Partido Popular, principal partido de la oposición en el pleno de la ciudad, se activa en el debate. Algunos de los concejales de la formación conservadora, como Ignacio Guerra de la Torre e Ignacio García Marina, se detuvieron a hablar con los vecinos durante la protesta de este jueves.

Además, en un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación su portavoz Jimena exponía que ha solicitado los planes de movilidad que justifican los tres cambios de dirección -en apenas cinco meses- de la calle Doctor José Guerra Navarro, que hasta el inicio de las obras del tramo ocho de la MetroGuagua era de doble sentido y facilitaba tanto el acceso como la salida de La Isleta hacia la Avenida Marítima.

La edil popular insiste en sus argumentos para solicitar información al gobierno de la ciudad. «El baile de los sentidos de esta vía, los criterios dispares en función de que se pregunte a Urbanismo o Movilidad sobre qué hacer con la calle o el enfado de los conductores por el colapso de tráfico permanente, no son más que un perfecto resumen extrapolable a la gestión integral de la MetroGuagua, que va camino de la década de obras y sin previsión alguna de finalización», dijo.

Aceras ampliadas en la calle Doctor José Guerra. Cober

Este jueves en Juan Rejón La Carretera se repitió una imagen ya familiar en la esquina del barrio que linda con el Castillo de La Luz. Los obreros de la MetroGuagua siguen avanzando al golpito, solo días después de que se ampliara el plazo para concluir las obras hasta el mes de julio. Los vehículos que circulan mientras los vecinos se manifiestan, especialmente las guaguas y los taxis, cruzan tocando las bocinas como señal de apoyo a una lucha que pese a contar con pocos anclajes al optimismo se seguirá celebrando cada semana.