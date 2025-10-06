Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

David Ojeda Merino Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 23:54 Comenta Compartir

Las Palmas de Gran Canaria ve desperdiciada otra oportunidad para recuperar la Batería de San Juan, Bien de Interés Cultural que corona el risco del que lleva su nombre. El Cabildo de GranC anaria notifica al Ayuntamiento que debe devolver la subvención otorgada para el proyecto, tras no acreditar que la cantidad recibida fue invertida en los conceptos que la fundamentaron.

El pasado 19 de julio este periódico informaba que el gobierno municipal había recibido la solicitud de información para explicar en qué se habían invertido los 55.000 euros cedidos por el Cabildo. En concreto para la elaboración del plan director, documento que explicará los objetivos del proyecto de recuperación de este espacio militar histórico, que data del siglo XIX, y que forma parte de la inexistente red de patrimonio de la ciudad.

Tras evaluar el requerimiento, el Cabildo desecha los argumentos municipales y exige que la cantidad sea repuesta a las cuentas insulares por «tener por no justificada, en su totalidad, la subvención concedida a la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria», órgano en un complejo proceso judicial y responsable de las políticas culturales de la capital.

Aunque el Plan Director del Complejo Defensivo de la Batería de San Juan y Batería de las Mesas de San Juan fue entregado por los encargados de hacerlo el pasado mes de diciembre, camino de un año, en la Batería no se ha movido ni una piedra por parte del Ayuntamiento, pero sí por los que han erosionado el antiguo destacamento, con acceso incontrolado, y es víctima del ataque de grafiteros.

En la resolución en la que el Cabildo pide el reintegro de la subvención al ejecutivo de Carolina Darias especifica, a su vez, que ni siquiera se han cumplido los plazos marcados en un principio para la recuperación del agonizante espacio: «Se estipuló que el plazo de ejecución abarcaría el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2023 al 31 de agosto del 2024, ambos e intermedio inclusive, y que el de justificación sería de tres meses a contar desde la finalización de aquel». Posteriormente se concedió una prórroga que daba para rendir cuentas hasta el pasado 31 de marzo. Ni con esas.

Pero es que, además, desde el gobierno insular, concretamente desde la Consejería de Presidencia, encabezada por Teodoro Sosa, se abordaron en los últimos meses preguntas que no fueron respondidas correctamente por la ciudad. En la documentación recibida no se argumenta correctamente a qué fue destinado el dinero, generando dudas de que la inversión municipal fuera concretamente la que tenía por destino desde la entidad emisora de la subvención.

No es el único problema al respecto. Tampoco hay acreditado, ni soporte que lo aclare, una acción publicitaria del proceso del proyecto, que era otro de los elementos que deberían haberse resuelto con el dinero dado por el Cabildo. En el sexto punto de la resolución, a su vez, se añade que en la memoria justificativa presentada, «al final de la misma se incluye un 'Índice de la memoria condensado', sin que se aporte el desarrollo de dicho índice, por lo que se debe aportar el mismo».

Por estas razones, y con las comunicaciones previas del Cabildo, se estima desde el gobierno insular la solicitud de recuperar el dinero invertido en un proyecto fantasma. El pasado mes de junio este medio pidió del Ayuntamiento una última hora del estado del proyecto que tuvo por respuesta que «el Ayuntamiento ha adjudicado un plan director, que está en las fases finales de redacción y que permitirá la recuperación y rehabilitación de este espacio histórico para el disfrute de la ciudadanía».

Esta contestación del gobierno municipal faltaba a la verdad, porque consta por parte de los redactores del plan que este fue entregado en tiempo y forma, es decir el pasado mes de diciembre, como había quedado estipulado en la prórroga recibida.

Contar el pasado de la capital

La Batería de San Juan es un complejo militar que se edificó en lo alto de Las Palmas en 1898 y que se concebía como una infraestructura defensiva relacionada con la Guerra de Cuba, en la que España fue derrotada. Pronto quedó infrautilizada por los cambios en la estrategia militar de los tiempos posteriores, pero siempre se ha pensado en ella como un elemento ideal para explicar la historia de la ciudad a través de sus instalaciones militares anteriores como el Castillo de San Francisco o el de Mata.

Eso recibió un último impulso con AdriánSantana en la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero su dimisión parece haber hecho que el proyecto pierda velocidad. Mientras eso acontece en la Batería de San Juan se acumulan los desechos y se destruyen pocas de las dotaciones que aún quedan, erosionadas por el tiempo de abandono y el poco civismo de los que por allí pasan.