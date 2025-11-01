La basura mancha el Pleno

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La contratación por emergencia a FCCde los servicios de Recogida y Limpieza Viaria salpicó este viernes el Pleno. Mientras los partidos se enfrentaban por la decisión adoptada por el Ayuntamiento, el comité de empresa del servicio de Recogida emitía un comunicado en el que denunciaba irregularidades en la contratación.

Para empezar, «no hay ni un solo informe en el expediente que esté elaborado y firmado por alguno/a de las técnicas o técnicos del Servicio», indica la reprsentación de los trabajadores, «están todos firmados por la misma persona, Alejandro Olarte Suárez, jefe del Grupo de Limpieza Viaria (por readscripción provisional) y de Recogida de Residuos (por sustitución provisional), agente de inspección, que no es bajo ningún concepto un técnico habilitado para expedir los informes requeridos por el procedimiento».

Desde el comité se aseguró que se «organizó la recogida de tal manera que se produzcan constantes rebosos» para justificar luego la contratación de emergencia.

El comité responde también que los problemas de indisponibilidad -por bajas, vacaciones y licencias- tiene su origen en la incapacidad de la gerencia para cubrir estas vacantes. «En diciembre de 2024, el gerente comunicó a los comité de empresa del servicio que había una previsión anual para 2025 del uso de contratos de duración determinada para los meses de julio, agosto, septiembre», exponen, «pese a contar con muchos meses de antelación, solo ha hecho contrato a dos personas, simplemente porque no los sabe hacer en tiempo y forma».

«Tampoco es culpa del personal que el gerente no sepa sustituir vacaciones», prosigue el comunicado, «el problema es que se pretende utilizar, para justificar una contratación, algo que ha sido provocado por el mismo órgano que contrata, y se quiere utilizar el procedimiento de urgencia para encubrir una total falta de diligencia (y de competencia) para realizar la tramitación de un contrato».

La denuncia del comité de empresa enmarcó una jornada de pleno del Ayuntamiento en el que la situación de alarma sanitaria salpicó casi cualquier intervención de la oposición y el gobierno municipal.

La jornada se inició con la petición de la portavoz del PP, Jimena Delgado, de celebración de un pleno extraordinario para que el gobierno pidiera explicaciones por la situación crítica de salud pública que vivía la ciudad. Y solicitó la dimisión de la alcaldesa, Carolina Darias, y del concejal de Limpieza, Héctor Alemán.

La regidora defendió luego la legalidad de la contratación. «Me pide que dimita por gobernar este municipio, pero lo voy a seguir haciendo», respondió, «este gobierno toma decisiones justificadas, fundamentadas, razonadas y ejecutivas. Se les acabó el cuento. ¿Ustedes han pensado en dimitir por haber engañado a los vecinos de Las Torres?»

Por su lado, el edil de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, aseguró que la suciedad es un problema de todos. «Es también un problema de incivismo», dijo, «los colchones y termos que hay en la calle no los pone el Ayuntamiento».

Del lado de Coalición Canaria, el concejal David Suárez señaló que el gobierno municipal «intenta tapar con una medida excepcional lo que es, en realidad, el fracaso de dos años de gestión en limpieza», en los que han sido incapaces de licitar los pliegos de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos (RSU), a pesar de haber llevado a Pleno un incremento de su duración hasta los ocho años, hasta los 493 millones de euros.

Por su parte, Vox informó de que «la gestión del PSOE ha convertido a Las Palmas de Gran Caanria en una ciudad sucia, insegura y sin rumbo».