Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores El nuevo contrato de emergencia incorporará a 261 trabajadores y a 54 vehículos para la Recogida y la Limpieza Viaria de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 06:00

La contratación, por vía de emergencia, de FCC Medio Ambiente para que preste los servicios de Recogida de Residuos y de Limpieza Viaria en toda la ciudad y se pueda responder a la situación de riesgo que generan los rebosos de contenedores y las carencias en los repasos de la limpieza de las calles, obligará a reforzar los medios materiales y humanos dedicados a la higiene urbana.

El Jefe de Grupo de las Unidades Técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Alejandro Olarte, redactó dos informes este mismo mes en el que advierte de que «los servicios ordinarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en materia de prestación de vaciado de contenedores de fracción resto, existiendo una alarmante acumulación y fermentación de los residuos afectando de forma directa a la seguridad y salud de la ciudadanía y de los trabajadores, así como a la imagen y el bienestar urbano de la ciudad».

En el informe se reconoce que muchos barrios reciben una atención «precaria» ya que en vez de vaciarse los contenedores de la fracción resto una vez al día, de lunes a viernes -con un retén de fin de semana-, ahora se produce una vez por semana. «Demora que genera impresionantes rebosos y desbordamientos de residuos convirtiendo los espacios ocupados por los contenedores en auténticos vertederos con presencia de roedores y cucarachas, incidencias que no somos capaces de retirar de forma inmediata, con un importante desgaste físico y psicológico del personal, con una alarmante cifra de bajas por agotamiento y desmotivación», recoge el documento.

Los barrios más afectados por esta situación son San Juan, Lomo Blanco, El Secadero, San Roque, Tafira Alta, Tafira Baja, Zurbarán, El Fondillo, Monteluz, San Francisco de Paula, La Montañeta, Lomo Apolinario, Tamaraceite, Riscos Negros, Ciudad del Campo, Piletas, Casablanca I, El Lasso, Hoya de La Plata, Tres Palmas, Salto del Negro y Marzagán, detalla el informe.

Pero el problema se extiende desde estos barrios a otros porque cuando se acude a estos puntos de reboso, la cantidad de basura es tal que los camiones se llenan y no pueden seguir retirando basura en sus rutas ordinarias.

A ello se añade la antigüedad de la flota, que genera «una importante cantidad de averías», lo que imposibilita que todos los camiones puedan salir cada día a prestar el servicio al 100%.

De hecho, una media de seis camiones cada día dejan de recoger la basura de los contenedores por falta de personal ya que si no se garantiza un equipo de tres personas, los vehículos no salen..

Por eso, se reconoce que «es imposible poner al día los barrios donde se presta servicios mediante gestión directa, donde la acumulación de residuos es descomunal, con existencia de rebosos imposibles de sanear, con residuos fermentados, con existencia de roedores, cucarachas, convirtiendo los espacios ocupados por el mobiliario urbano de limpieza en auténticos vertederos».

A ello se añade la gran cantidad de residuos que se cogen fuera de los contenedores porque la ciudadanía no los deposita dentro o porque los depósitos ya están rebosados. «Es de tal magnitud que son muchísimas las bajas que estamos recibiendo del personal, los cuales están agotados, desbordados y desmotivados», informa los técnicos municipales.

Por si fuera poco, la falta de personal también está impidiendo el servicio nocturno, lo que implica que estos barrios pasen a la recogida matutina, desbordando la capacidad del servicio diurno.

En los informes se reconoce que se produce una gran cantidad de denuncias ciudadanas por los rebosos y se dice que los vecinos están preocupados por su salud y por su seguridad.

«Lamento una vez más reiterar mi profunda preocupación por el peligro de seguridad y salud de los ciudadanos y trabajadores, así como por la imagen y el bienestar urbano de la ciudad», itera el técnico municipal.

Un diagnóstico similar lo realiza en materia de Limpieza Viaria. «Los servicios ordinarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en materia de limpieza en todos los barrios de nuestra ciudad, siendo de imperiosa necesidad, como gran ciudad que somos, la existencia de servicios de repaso, actuaciones de limpieza que no permiten una importante generación de residuos en cortos espacios de tiempo», consta en el expediente.

El Jefe de Grupo de las Unidades Técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuo explica que hay un uso más intensivo de los espacios públicos y que, sobre todo, se ha producido un aumento importante del número de mascotas (están censados más de 63.000 perros), algunos de cuyos dueños no retiran las deposiciones. Todo ello provoca malos olores y una acumulación de residuos que «comprometen la higiene y salubridad de nuestra ciudad por la descomposición y fermentación de los residuos».

Cuántos trabajadores y máquinas se necesitan

Los técnicos llegan a cifrar el número de trabajadores y equipos que se necesitan para poner al día la situación en la ciudad: 261 empleados y 54 nuevos vehículos.

Así, en el caso de Limpieza Viaria, para las actuaciones de repaso, hace falta la activación de 234 trabajadores, de los que 135 serían peones barrenderos; otros 20 serían especialistas en baldeo;unos 15 más se dedicarían a tareas de desbroce;y 30 conductores de furgones, entre otros.

En cuanto a la maquinaria en Limpieza Viaria, se necesitarían 44 nuevos equipos, de los que unos 30 tendrán que ser furgones y 5 baldeadoras.

Por su parte, el área de Recogida se reforzará con 27 trabajadores (básicamente 10 conductores y 16 peones) y con 10 camiones, de los que 4 serán de carga trasera; 2 de carga lateral y una hidrogrúa.

La alcaldesa, que garantizó que la medida no va a afectar al empleo público, pidió también la colaboración de la ciudadanía para reducir la suciedad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en lo que se refiere a los vertidos incontrolados.

En estos momentos, el servicio municipal de Limpieza tiene 640 plazas, pero están vacantes 224. Eso deja un número de efectivos disponibles de 416, si bien aproximadamente la mitad está en situación de no disponibilidad por las bajas médicas, vacaciones o permisos.