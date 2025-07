Incendio en un edificio en Las Palmas de Gran Canaria: «¿Dónde está el Ayuntamiento para que nos ayude?»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 10 de julio 2025, 13:11 | Actualizado 13:24h. Comenta Compartir

Los afectados por el incendio registrado en la madrugada de este miércoles en un inmueble de seis plantas en el 39 de la calle Doctor Miguel Rosas de Las Palmas de Gran Canaria, aseguran que un día después del incidente que se saldó con unos 60 desalojados, una decena de personas afectadas por inhalación de humo, una de ellas de gravedad, y numerosos daños materiales, siguen a la espera de que alguien les tienda una mano y dé respuesta a su situación.

«¿Dónde está el Ayuntamiento para que nos ayude?», demandaba en la mañana de este jueves Mariela Ortiz, que ha visto como el fuego, que todo indica se generó por la quema de enseres abandonados en la acera junto a la entrada del edificio, ha afectado considerablemente a la entrada y zonas comunes y les ha dejado sin suministros porque «no hay luz ni agua», pero también al apartamento propiedad de su hijo -que es menor de edad- y que tienen en régimen de alquiler en la primera planta.

«Esto está en ruinas», denuncia quien asegura que ha podido acceder a la propiedad de su vástago, «con testigos, para que vieran que no he tocado nada», pues hay que recordar que esta residencia estaba habitada por unos inquilinos que «tiene contrato pero dejaron de pagar en diciembre, y tengo el tema en los juzgados esperando por juicio».

Explica que estas personas accedieron acudieron en la tarde de este miércoles para llevarse algunas de sus pertenencias. «Subieron con el administrador y abrieron con la llave nueva», señala quien recuerda que tuvo que «cambiar la cerradura» del apartamento «con Policía y testigos», porque «los bomberos rompieron la puerta» durante su actuación en el incendio.

Mariela, este jueves, ante el edificio ya sin restos de basura. C7

Dice que cuando bajó la inquilina le preguntó si quería la nueva llave para retirar el resto de sus cosas. «Pero no me contestó», afirma. Añade que de momento «no se han puesto en contacto conmigo ni con mi abogado». Así que no sabe cómo actuar al respecto «porque están sus cosas ahí», además de insistir en que «ahí no pueden vivir porque esto está inhabitable, está en ruinas», insiste.

Asimismo, explica que «sobre las ocho de la tarde» de este miércoles «el Ayuntamiento retiró toda la basura acumulada» a las puertas del edificio tras sofocarse el incendio. Pero asegura que a eso se ha limitado la intervención municipal.

Hay que recordar que la alcaldesa Carolina Darias señaló este miércoles todas las personas afectadas por el incendio estaban «siendo objeto de atención» por parte del Ayuntamiento capitalino «por si necesitaran algún tipo de apoyo y ayuda. Estamos a la espera de verlo, parece que no. Pero estamos trabajando directamente con las personas».

Sin embargo Mariela Ortiz certifica que «no ha venido nadie del Ayuntamiento» a interesarse por ellos y reclama que se les preste atención.

La misma demanda que expresa Nayra Antón, propietaria de tres apartamentos en el inmueble afectado por el fuego y que no oculta su preocupación por la situación de sus inquilinos.

Y es que señala que si bien pudieron volver en la jornada del miércoles y pernoctaron en unas viviendas que por se interiores no se vieron dañadas por las llamas, lo cierto es que «no tienen ni agua ni luz».

Señala que se dirigió a las oficinas municipales del Ayuntamiento para solicitar información sobre posibles ayudas para estas personas, «pero no me dijeron nada». Por lo que tenía intención de dirigirse este jueves a las dependencias del distrito. Y es que recalca que en su caso tienen «un inquilino mayor que es ciego y otra que está en tratamiento de diálisis».