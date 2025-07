Incendio en Las Palmas de Gran Canaria: «¡Es mi casa, esa es mi casa!»

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 9 de julio 2025, 17:28 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

Faltaban pocos minutos para las diez de la mañana de este miércoles cuando Mariela Ortiz, acompañada de su hijo, Angell Lázaro, llegaba a la inmediaciones del edificio ubicado en el número 39 de la calle Doctor Miguel Rosas, en el entorno de Santa Catalina, que se vio afectado por un incendio en horas de la madrugada que, a falta de confirmación oficial, todo indica que se inició en unos enseres que se encontraban abandonados a pie de calle.

«¡Es mi casa, esa es mi casa!», gritaba envuelta en llanto esta mujer a la que acaban de avisar «desde la comunidad, porque yo estaba dormida, de que hubo un incendio», y que el apartamento propiedad de su hijo -que es menor de edad- y que tienen en régimen de alquiler en la primera de las seis plantas de ese inmueble, se había visto afectado por el fuego.

«Me acaban de avisar porque no vivimos aquí» explicaba sin contener las lágrimas al ver el estado que presentaba la planta baja del edificio, totalmente calcinada, y la fachada con huellas evidentes de la acción del fuego en la misma. Pero sin saber aún la afectación de una propiedad que tienen arrendada, aunque sus inquilinos «que tienen contrato, pero desde diciembre no me pagan y lo tengo en abogados y estoy esperando el juicio».

Con los nervios a flor de piel atendía al teléfono a personas cercanas que se habían enterado del incidente y la llamaban para interesarse mientras su hijo trataba de calmarla y ella aguarda «por el administrador» de la finca a la espera de más información.

No fue hasta que los agentes de la Policía Nacional, que se apostaban en el entorno precintado del edificio, le permitieron acceder a la vivienda cuando logró serenarse en parte.

«Me dejaron subir pero no entrar a la casa. Pero he visto desde la puerta que el techo del baño está destrozado y parece que se cayó algo. Para adentro no me dejó pasar la Policía, pero están los muebles, está todo y no hay nada quemado», comentaba aún sin poder dominar el llanto. «Está en perfecto estado, casi nada está roto», corroboraba su hijo.

Confirmaba que la vivienda vecina a la suya, en esta primera planta, «es la que está más afectada y está precintada».

Sin embargo no ocultaba su temor por si alguien pudiera aprovechar esta circunstancia del incendio para acceder a las casas, pues en el caso de la suya «está la puerta abierta».

Sobre la suerte que corrieron los inquilinos que ocupaban su apartamento, explicaba que una vecina le confirmó que «salieron por sus propios medios», tras un incendio que, como apuntó la alcaldesa Carolina Darias, dejó «unas 10 personas hospitalizadas por inhalación de humo, una de ellas en estado grave» y obligó a desalojar «en torno a 60 personas».

Ampliar Nayra Antón tiene tres apartamentos en el inmueble. R.D.G.

Nayra Antón es propietaria de tres apartamentos en el edificio incendiado y también acudió en la mañana de este miércoles a ver si podía acceder a ellos para comprobar su estado.

Señalaba que en su caso se enteró de lo sucedido por uno de sus inquilinos. «Me avisó a las cinco de la mañana, me mandó un audio y me asusté. Y acabo de llegar y después de ver esto estoy en 'shock'».

Dice sobre la basura acumulada en la calle que apunta a que fue origen del fuego. Explicaba que «de vez en cuando ponían muebles o basura, pero no siempre. Pero este es un edificio limpio y decente».

«Estaba todo nuevo», confirmaba Mariela Ortiz, aún conmocionada por los daños que presenta el portal de acceso a las viviendas.

Nayra Antón apuntaba que sus apartamentos son interiores y no han sufrido daños, pero que ella, por seguridad, se disponía a cambiar las cerraduras y evitar así la entrada de personas ajenas.

Las llamas del incendio invadieron la calle. C7

Apoyo municipal

Por su parte, la alcaldesa capitalina mostraba en la mañana de este miércoles su preocupación por las personas afectadas y dijo que «todas ellas están siendo objeto de atención» por parte del consistorio, «por si necesitaran algún tipo de apoyo y ayuda. Estamos a la espera de verlo, parece que no. Pero estamos trabajando directamente con las personas».

Sin bien, afectados como Mariela Ortiz y Nayra Antón no tenían noticias sobre esta oferta de ayuda municipal.

Respecto a las causas del fuego, Darias dijo que quería «ser muy prudente» ya que «la Policía Científica está investigando».

Pero sí recordó que dejar enseres en la calle se considera «vertidos irregulares» y apuntó que «son sancionables».Y señaló que la ciudad registra «70 vertidos ilegales al día».

Críticas del PP

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, denunció en un comunicado que su partido advirtió hace una semana «de la situación que se vivía en el entorno de la calle Doctor Miguel Rosas», y calificó de «situación límite la degradación» y exigía una «intervención integral, desde limpieza y seguridad hasta inspecciones urbanísticas, control de pensiones y refuerzo de servicios sociales».

«Es una temeridad no haber actuado tras nuestra denuncia; ahora los vecinos pagan las consecuencias», afirmó Delgado. «Deseamos la pronta recuperación de los heridos y pedimos a la alcaldesa que asuma que la inacción municipal tiene efectos directos sobre la vida de la gente», añadió.

La edil reprochó a Carolina Darias que «mientras los residuos permanecen sin recoger durante semanas e incluso meses en muchos barrios, ella presenta a bombo y platillo su IV Plan de Higiene Urbana, un plan de autopromoción ineficaz, pues de media solo llega a cada barrio una vez cada veinte meses cuando debería hacerlo a diario». «De haberse retirado a tiempo los muebles que ardieron, probablemente hoy no estaríamos hablando del citado incendio», indicó.

Delgado denunció, además, la «escasa presencia policial en la zona, a pesar de encontrarse a menos de 500 metros de una comisaría». «Todos conocemos el déficit de agentes de policía, lo que ha llevado incluso a que el pasado domingo por la mañana no hubiera ninguna patrulla de atestados en la ciudad», expuso.

Añadió que «los vecinos de esta zona están hartos de la gestión del PSOE y sus socios, Nueva Canarias y Podemos; así nos lo trasladaron en la reunión de la semana pasada, y esta desidia se repite en los 128 barrios de la ciudad»..

«Para evitar que se repita un suceso similar, el PP exige a la alcaldesa que se tome en serio la limpieza y la seguridad en cada una de las calles de la ciudad y que deje a un lado el discurso y las fotos para licitar, de una vez por todas, los nuevos contratos de limpieza», se recoge en el comunicado.