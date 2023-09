España no es país para bicis: así son sus carriles bici

Ir dando pedaladas al curro salva vidas, según un estudio británico. Esta investigación dice que cuatro de cada diez personas que se mueven en bicicleta tienen menos probabilidades de morir. También se puede argumentar que se reduce la contaminación urbana. Pero es una realidad que circular con este medio de transporte por las ciudades españolas es tarea complicada.

«Su uso continúa al alza», señala Laura Vergara, gerente de ConBici, asociación que defiende una movilidad sostenible y en bicicleta. «La red urbana ciclable de las ciudades de nuestro país no están pensadas en forma de malla y conectadas», concluyen de forma casi unánime las plataformas en defensa de la bici con las que se ha puesto en contacto este periódico.

El cálculo total de kilómetros ciclables en España es una tarea complicada. «No hay datos unificados», responden estas asociaciones. Ante la pregunta, la primera respuesta es «creo» o «dicen que...». Una cifra aproximada son los 9.636 kilómetros que ofrece ConBici en su informe Las Cuentas de la Bicicleta. «Pero aquí se contabilizan infraestructuras como Vías Verdes y Rutas EuroVelo», aclara Vergara.

Según los datos, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid -señala Miguel de Andrés, responsable de ciclismo urbano de la Asociación Pedalibre- la capital cuenta con casi 700 kilómetros, pero «están incluidos ciclocarriles, arcenes, circuitos de ocio, el propio anillo verde», revela. «Esto no son vías ciclistas válidas para la movilidad cotidiana en bici».

Olvidando las vías más allá de la ciudad, «tampoco valen las que van por parques», recuerdan las asociaciones, la cifra española está muy lejos de los datos de los vecinos europeos.

La infraestructura en Copenhague alcanza los 600 kilómetros, la de Ámsterdam supera los 800 kilómetros. ¿En España? «Se han hecho las cosas bien en ciudades como Valencia o Sevilla», destaca Vergara. Aunque los datos de movilidad ciclista son un quebradero de cabeza, de las grandes ciudades de España, Barcelona junto con Madrid es la que cuenta con mayor número de kilómetros.

BARCELONA

Sin embargo, no todo es positivo. «Si llegas en coche a Barcelona sabes dónde están las cosas y dónde tienes que ir», explica Albert García, miembro de la Asociación Amics de la Bici. «En bici no hay unas vías lógicas», añade. Esta es una de las quejas más comunes de todas las asociaciones. «No se hacen pensando en red o malla», apunta el portavoz de Pedalibre.

MADRID

«Esos carriles bici deben de ser lo suficientemente cómodos y atractivos para alentar su uso», añade Miguel de Andrés. La bicicleta quiere tomar las calles y, según el último Observatorio de la Bicicleta, los viajes con este medio de transporte han aumentado un 40% con respecto a 2019, fecha en el que se realizó la última encuesta.

En Barcelona, se producen alrededor de 200.000 desplazamientos, cerca de un 3% del total. En Madrid, no llega al 1% y en Valencia se eleva hasta el 4,8% de los trayectos. «El uso de la bicicleta ha aumentado, si queremos que más gente lo use tenemos que promocionarla y así habrá más personas que se animen», destaca Quílez. Sin embargo, no solo sirve que haya kilómetros de carriles, sino que tienen que ser útiles.

VALENCIA

Precisamente, esto es lo que ha pasado en los últimos años en la capital valenciana. «Ha crecido la cultura de la bicicleta, porque se ha pensado bien el diseño», responde Belén Calahorro, gerente de Valencia en bici. «Aunque aún queda mucho camino por recorrer y mejorar», destaca la portavoz valenciana. «El problema es que no se piensa en la bici como un modo de transporte más», explica Miguel de Andrés, de Pedalibre.

SEVILLA

La variedad de carriles bici en una misma ciudad puede llegar a ser un auténtico galimatías, incluso para los propios ciclistas. En Madrid, se concentran hasta 16 tipos distintos según varias asociaciones. «Y muchos de ellos no son seguros», señala el responsable de proyectos en Ecodes. «Esto es falta de una estrategia sólida», afirman las asociaciones consultadas para este reportaje. «Hay falta de voluntad para robar espacio al coche», señala Juanma Mellado, presidente de la asociación sevillana A contramano.

A mediados del pasado mes de junio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto con la Dirección General de Tráfico (DGT) presentaron una guía de recomendaciones para el diseño de infraestructuras ciclistas para que todas estas vías estén más estandarizadas y, sobre todo, sean más seguras. «Porque en algunas ciudades no lo son», advierte Quílez. «Compartir carril con un coche, pues no es muy seguro que digamos», justifica.

La falta de seguridad es una de los grandes frenos del uso de la bicicleta en las urbes, «aunque tan solo el 3,8% de los accidentes graves en ciudad tiene como responsables a ciclistas», destaca el último Observatorio de la Bicicleta. No obstante, un 51,6% apunta al peligro por el exceso de tráfico motorizado cuando se le pregunta por las principales dificultades para desplazarse en bicicleta por ciudad y otro 41,8% pone el acento en la falta de vías adecuadas para la circulación de bicicletas.

Otras ciudades Total de kilómetros de carril bici Kilómetros por 100.000 habitantes BILBAO 23 9,8 MÁLAGA 44 7,8 MURCIA 141 19,6 SAN SEBASTIÁN 56 37,4 VITORIA 145 49,6 VALLADOLID 130 36,2 Fuente: Elaboración propia Otras ciudades Total de kilómetros de carril bici Kilómetros por 100.000 habitantes MÁLAGA BILBAO 23 44 9,8 7,8 SAN SEBASTIÁN MURCIA 141 56 19,6 37,4 VITORIA VALLADOLID 145 130 49,6 36,2 Fuente: Elaboración propia Otras ciudades Total de kilómetros de carril bici Kilómetros por 100.000 habitantes MÁLAGA BILBAO MURCIA 141 23 44 9,8 7,8 19,6 SAN SEBASTIÁN VITORIA VALLADOLID 145 130 56 49,6 36,2 37,4 Fuente: Elaboración propia Otras ciudades Total de kilómetros de carril bici Kilómetros por 100.000 habitantes MÁLAGA SAN SEBASTIÁN BILBAO MURCIA VITORIA VALLADOLID 141 145 130 23 56 44 49,6 36,2 9,8 7,8 19,6 37,4 Fuente: Elaboración propia

Hasta la fecha, cada municipio seguía las indicaciones de sus técnicos municipales. Así en algunas ciudades son más frecuentes los carriles en acera, en otros las vías separadas por elementos de seguridad y en otras carriles a 30. «La clave es crear espacios de seguridad», detalla la portavoz de Valencia en bici. Dividida en diez capítulos, la estrategia del Gobierno apuesta por la construcción de carriles bici ubicados a la izquierda de la calzada, anexos a la mediana, a la izquierda del carril bus, o a contramano, entre otros.

Los técnicos de la DGT y del ministerio apuesta por la creación de carriles segregados de la circulación motorizada y piden huir de los carriles compartido y «si se hace uso de esta opción que la velocidad máxima sean 20 km/h», señalan. Aunque la clave es «que las vías ciclistas se creen a costa de ganar espacio al coche», detalla esta guía. «Falta voluntad política para llevar esto a cabo», comenta Carlos Mazón, coordinador de Biziz Bizi Bilbao. «El problema es que el uso de la bicicleta se ha ideologizado y se usa como baza política», denuncia Quílez.

Con el cambio de ejecutivos municipales en muchas ciudades, muchos carriles bici han comenzado a ser revertidos. Es el caso de Valencia, Elche, Logroño y Valladolid. «Es un error y, además, están poniendo en peligro dinero de fondos europeos», comenta el portavoz de Ecodes.