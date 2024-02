Cómo bajar la factura de los electrodomésticos que más gastan

Raquel C. Pico

Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir consumimos energía. Y seguimos haciéndolo mientras dormimos: la nevera seguirá conectada, lo hará quizás también un termo eléctrico que garantice el agua caliente para la ducha de primera hora y se mantendrán en la red todos esos aparatos que olvidamos -como el rúter- pero que siempre están enchufados.

Si a eso se suma que el 60% de las viviendas españolas fueron construidas sin ninguna norma de eficiencia energética y tienden a ser un coladero, se entiende mejor el alcance del gasto global de los hogares. Según los cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, (IDAE), el 30% de todo el consumo de energía en España se realiza en las casas.

Todo este gasto tiene un efecto para el bolsillo de la ciudadanía, pero también para el medio ambiente. El consumo energético de las viviendas supone en todo el mundo el 28% del total de emisiones de CO2 relativas a la emisión de energía. El consumo doméstico, por otro lado, no ha parado de ascender en los últimos años y los cambios de hábitos -como la irrupción del teletrabajo- puede llevar a que este porcentaje se vea incrementado y tenga aún más peso.

60% Viviendas Es el porcentaje de hogares españoles construidos sin normativa de eficiencia energética.

Eliminar por completo este consumo es imposible, puesto que se necesitan todos estos aparatos que forman parte de nuestro día a día para mantener una buena calidad de vida. Lo que sí es factible es comprender cómo consumen esa energía y, sobre todo, qué se puede hacer para que sea menor y más eficiente.

La calefacción es el sistema de confort del hogar que se lleva la mayor parte del consumo energético, pero no está sola. Los electrodomésticos también son responsables de otro de los picos de gasto. Sumados, dibujan una factura energética del hogar que español que se ha mantenido prácticamente sin cambios en la útlima década. Si en 2010 las estadísticas de la IDAE hablan de 4.021,35 ktep (kilotonelada equivalente de petróleo) al año de consumo de los hogares españoles, en 2021 eran 3.886,98. La variación no ha sido realmente significativa.

Por eso, el impacto que tienen estos dispositivos es importante. Un estudio presentado el verano pasado, desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge con la colaboración de Epson, señalaba que optar por aquellos que son más eficientes a nivel energético es fundamental en los esfuerzos para limitar el calentamiento global. El objetivo está en reducir un 25% para 2030, y un 40% en 2050, la factura energética de estos productos, esto es, que gasten menos cuando son usados, pero también durante su proceso de fabricación.

Organizaciones como la OCU siempre recomiendan cambiar los electrodomésticos para bajar el gasto en el hogar. Eso sí, solo si ya los que tenemos necesitan ser reemplazados. La vida útil de un electrodoméstico es larga y renovar cuando no es necesario hacerlo resulta otro gasto innecesario que tiene impacto en el medioambiente. La OCU calcula que los grandes electrodomésticos tiene una vida media de 12 años y los pequeños de entre 8 y 9.

El frigorífico es uno de los puntos negros del consumo energético de los hogares. Mantener el termostato entre 4 y 6 grados, descongelar la nevera si se ve que genera escarcha y no ponerla cerca del horno o de cualquier otra fuente de calor son algunas de las vías para bajar su gasto energético, aconsjea la OCU.

Otro es la lavadora. La capacidad de lavado ha ido progresivamente aumentando en kilos y lo ha hecho también el consumo de energía medio por ciclo. Aun así, es posible ser más eficiente eligiendo los programas eco. Un estudio de la citada organización midió, justamente, qué ocurría con estos programas de la lavadora.

Analizó 18 electrodomésticos de marcas distintas y lo comparó con los resultados de un programa normal de 40º. En términos de energía y agua, el programa eco sí da mejores datos -un 33% menos en el consumo energético y un 36% en agua- pero, por el contrario, implicaba pasarse más tiempo lavando y también obtener peores resultados en eliminación de manchas.

Esa duración excesiva de los programas eficientes es uno de sus grandes lastres a la hora de convencer a los consumidores, como demostró una investigación del Joint Research Centre de la Comisión Europea. Para lograr mejorar la eficacia de lavado, los fabricantes se están centrando en temperaturas bajas con más acción mecánica, explica, pero esto obliga a su vez a hacer que la duración sea mayor. Si un programa dura más de tres horas, los europeos son reticentes a emplearlo.

El objetivo sería reducir hasta un 40% la factura energética, tanto en su uso como en su fabricación

El siguiente paso tras apostar por electrodomésticos eficientes podría estar en hacerlo por el autoconsumo energético. El 32% de la nueva potencia instalada de energía solar en España en autoconsumo ya se va al sector residencial, según los datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), y la OCU estima que el ahorro económico para una familia que consume unos 5.700 kW/h sería de casi 700 euros.

La cuestión del agua

Por último, sería injusto limitarse a hablar de electricidad cuando se trata de analizar el gasto energético y el impacto medioambiental de los electrodomésticos en el hogar. La huella que deja su uso también impacta en el agua.

Cada vez que lavamos la ropa, por ejemplo, estamos lanzando a los ecosistemas marinos microplásticos. Una realidad que la sociedad, en general, desconoce. Así lo ponía de manifiesto el estudio de Electrolux 'The Truth about Laundry', donde se revelaba que el 94% de los europeos no sabe cuánto plástico contiene su ropa, aunque sí sean conscientes de cómo puede ser beneficioso cambiar los patrones de lavado. Un 58% de los encuestados, eso sí, dijo estar dispuesto a comprar un filtro para microplásticos. Lavar menos la ropa, vestir cada prenda con más frecuencia o poner la lavadora llena y a temperaturas por debajo de los 40 grados ayudaría a reducir estas emisiones.

A la lavadora se suma el consumo de agua asociado a la vida cotidiana. Los datos más recientes del INE apuntan que es de 133 litros por habitante y día, aunque hay variaciones entre comunidades autónomas. Los 165 de Cantabria o los 157 de Comunidad Valenciana superan la media, frente al 97 de Euskadi o 117 de Baleares.

Esto impacta en los acuíferos, pero también tiene el potencial para hacerlo en el bolsillo de los consumidores. De media, el metro cúbico de agua en Europa -según datos que recoge el estudio de la JRC sobre lavadoras- estaba en 2015 en 4,08 euros. En 2020 había escalado a 4,62 y se espera que en 2030 sea ya de 5,92.

Algunos consejos para bajar esos números son, como recomienda el IDEA, «racionaliza el consumo de agua», por ejemplo cerrando el grifo mientras te lavas los dientes o durante el afeitado. Igualmente es importante cuidar las instalaciones: solo con las pequeñas fugas en los grifos o en la cisterna se pueden llegar a perder 100 litros de agua al mes.

También impactan las elecciones de dispositivos. Un economizador de agua en el grifo puede reducir en un 50% el consumo, según calcula Greenpeace, y un lavavajillas consume 10 veces menos agua de lo que lo hace lavar a mano, según IDEA.