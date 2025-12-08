La sorpresa musical de Los Gofiones a los pacientes del Hospital Doctor Negrín La agrupación grancanaria ha visitado este lunes el centro hospitalario y ha interpretado varias canciones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:32 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

Los Gofiones se están acostumbrando a dar sorpresas. El domingo por la noche aparecieron en el directo de YouTube que estaba haciendo Quevedo para felicitarle el cumpleaños y este lunes han sorprendido a los pacientes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

El grupo ha recorrido los pasillos del centro hospitalario para ofrecer una actuación a pacientes, familiares y trabajadores, a los que han deleitado con algunas de las canciones más conocidas de su repertorio.

El director gerente del complejo hospitalario, Miguel Ángel Ponce, ha compartido varios vídeos de la visita en su perfil de X y les ha agradecido el gesto. «Un verdadero regalo acompañar con su música a nuestros pacientes en fechas tan especiales además como las Navidades y llenar el hospital de emoción y esperanza con su música canaria. ¡Siempre bienvenidos!«, ha escrito.